Cuáles son los municipios con mejores y peores servicios digitales

El exministro de Modernización de Macri, Andrés Ibarra, presentó hoy el índice de e-gobierno de los municipios del país -elaborado por el Observatorio para el Desarrollo Digital que lidera- según el cual las cinco ciudades con mejores servicios en línea en general son Córdoba, Bahía Blanca, Rosario, Mendoza, Mar del Plata y Tandil.

Durante la presentación del Índice Municipal de Servicios en Línea (Imsel) en las oficinas de Parque Patricios de EY, explicó que se relevaron todas las ciudades capitales de provincias y los municipios de más de 100.000 habitantes de la Argentina, excluyendo en esta primera edición a los municipios del conurbano bonaerense. Para el análisis se aplicaron cuatro criterios básicos que son funcionalidad tecnológica, provisión de contenidos, prestación de servicios en línea y comunicación y participación.

Los resultados, tanto en general como para los cuatro criterios, se clasificaron en cuatro estadios según el siguiente criterio y en base al cumplimiento de los indicadores seleccionados: desarrollo superior (cumplimiento mayor al 80%), desarrollo alto (cumplimiento mayor al 60% y hasta el 80%), desarrollo medio (cumplimiento mayor al 40% y hasta el 60%) y desarrollo bajo (cumplimiento de hasta el 40%).

En este sentido, de los 40 municipios analizados, solamente dos se encuentran en un estadio de desarrollo superior (Córdoba y Bahía Blanca) apoyados en una muy buena performance en todos los indicadores, pero en especial en aquellos relacionados con la tecnología aplicada, la provisión de contenidos y con la participación y compromiso.

En el segundo grupo de municipios se encuentran 11 que tienen un nivel de desarrollo alto en la evaluación global. En general, poseen un nivel alto de desarrollo respecto de los indicadores de funcionalidad tecnológica, y en menor medida en los indicadores de provisión de contenidos y de prestación de servicios en línea.

El tercer grupo de municipios lo conforman 23 con un estadio de desarrollo medio que refleja que aún están en progreso. Es decir que, si bien en determinadas áreas (generalmente para el eje de funcionalidades tecnológicas) tienen un rendimiento avanzado, no sucede lo mismo con las otras tres áreas de análisis.

Por último, hay cuatro municipios con un estadio de desarrollo bajo, de acuerdo con el relevamiento (La Rioja, Santiago del Estero, Rawson y La Banda).

Según el estudio, la mayoría de las mejoras necesarias a implementar dependen de una decisión política del municipio como la apertura de los datos. En segundo lugar, aparecen los aspectos que requieren de desarrollo tecnológico, los cuales se refieren a mejoras que en general no podrían ser implementadas por un equipo local de tecnología, sino que requieren de una contratación específica. Y, por último, aparecen los temas de gestión interna que no requerirían en general de mayores recursos que los disponibles en el municipio para ser implementados, como, por ejemplo: información sobre centros de salud, escuelas, lugares de recreación, organización y diseño de los contenidos del sitio, etc.

Según dijo Ibarra, toda la información fue compartida con autoridades de los municipios relevados y remarcó que la idea es poner los datos “en negro sobre blanco para que las ciudades puedan mejorar”.