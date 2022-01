Cualquiera puede programar: se graduó la primera camada de Soporte en Tecnologías de la Información

Ayer se celebró la primera graduación del programa Soporte en Tecnologías de la Información, un curso dictado por Junior Achievement (JA) en asociación con Google. Una propuesta que busca formar a jóvenes de entre 18 y 25 años en el terreno de la tecnología y las habilidades blandas con el objetivo de abrirles las puertas al mundo laboral en el área informática (IT), una de las más demandadas por el mercado. La camada estaba integrada por 500 estudiantes, becados, provenientes de distintas provincias del país.

Noël Zemborain, directora ejecutiva de Junior Achievement Argentina, le contó a LA NACION que el curso “es un proyecto muy ambicioso en términos de impacto, ya que, además de formar a los estudiantes en el módulo técnico, incorporamos uno humanístico ligado al desarrollo de las habilidades socio emocionales y a la preparación para el mundo del trabajo. De esta manera, los chicos se certifican técnicamente por Google y también desarrollan habilidades blandas, claves para el futuro laboral: comunicación, trabajo en equipo, autonomía, empatía, resolución de problemas y empleabilidad”.

Junior Achievement es una ONG internacional dedicada a brindar cursos y capacitaciones para formar a los jóvenes en el terreno de la educación financiera. También los prepara para la inserción laboral y para embarcarse en el área del emprendedurismo. En 2020 selló alianzas con Google y juntos lanzaron el programa Soporte en Tecnologías.

Eugenia Denari, directora de Marketing para Hispanoamérica de Google, explicó que “desarrollar habilidades digitales e interiorizarse cada vez más en el pensamiento computacional, como el conocimiento de las tecnologías de la información, los protocolos de las redes de conexión moderna, solución de problemas y servicios al cliente, servicios de infraestructura IT o la nube, se convierten en un diferencial para los próximos profesionales que fomenta la creatividad, la innovación y la productividad”.

El programa dura once meses. Los primeros cinco están destinados a la formación general y el resto, a la inserción en el mundo laboral. El único requisito que se les pide a los ingresantes es que tengan título secundario. “Las becas están destinadas a la población que no tiene la chance de acceder a este tipo de formación. Priorizamos chicos que no tengan una carrera universitaria ni que estén trabajando formalmente. Muchos de ellos, llegan con trabajos informales o directamente sin ingresos. Valoramos y fomentamos la inclusión”, explicó Matías Agustoni, coordinador de programas de Junior Achievement.

“La propuesta es una buena plataforma de despegue, ya que despierta un abanico de posibilidades. Buscamos que haya intriga y curiosidad”, agregó Zemborain.

La tecnología como aliada

El desempleo juvenil en nuestro país duplica a la media del desempleo nacional. Por eso, desde JA, contaron que les interesa que los chicos terminen el programa insertándose en una empresa en el área de tecnología.

Los roles IT más requeridos son los de soporte técnico, desarrollador de software y marketing digital. “Tenemos alianzas con empresas que se involucran en el proyecto ofreciendo puestos de trabajos y de mentores que acompañan a los chicos de manera personalizada a lo largo de este camino. Desde el programa queremos sensibilizar y abrir las puertas de la industria para que consideren a estos perfiles en sus contrataciones”, detalló Zemborain, y agregó: “Estamos en un momento de crisis económica fuerte y nos preocupa el desempleo joven. Por eso queremos concientizar de que en el rubro tecnológico, hay oportunidades”.

“Hoy en día la tecnología es una herramienta igualadora de oportunidades para nuestros jóvenes, los prepara no solo para los trabajos que serán más demandados en el futuro, sino también, para el presente, donde la digitalización y las nuevas tecnologías tienen un rol cada vez más central”, explicó Denari.

La aventura de emprender en la Argentina

“Emprender es crear”, comentó Zemborain y agregó: “Ser emprendedor es convertirse en protagonista de tus proyectos”. Una profesión sinónimo de auto empleo y superación.

Emprender en la Argentina no es una tarea sencilla. Las constantes crisis económicas no dan tregua. Para Zemborain, esto implica “un enorme desafío por la burocracia, los impuestos y las barreras del sistema nacional”. Sin embargo, el país tiene uno de los índices más altos de emprendedurismo en Latinoamérica y “un gen emprendedor que se ha gestado por ser un país con tanta crisis”, comentó.

“Creo que el argentino tiene cintura y flexibilidad producto de la permanente inestabilidad. Esta situación potencia el espíritu proactivo y resiliente de las personas. Si miro a los individuos creo que tenemos mucho talento emprendedor, pero como país necesitamos generar un entorno más propicio para que puedan hacer su trabajo, progresar y tener oportunidades”. Y agregó: “Hay mucho por hacer en términos de leyes para facilitarles la vida a los que tienen o quieren arrancar un proyecto”.

Según Zamborain, para emprender es importante trabajar sobre una serie de capacidades y/o habilidades personales. Entre ellas destacó la proactividad, la resiliencia, el trabajo en equipo y la creatividad. Además, explicó que es fundamental “ponerse objetivos y planificar para lograrlos”.

Dentro de la última tendencia en emprendimientos, se destacan los ligados al ecosistema tecnológico y los relacionados a la sustentabilidad. “La tecnología es una herramienta fundamental que le permite al emprendedor comercializar, promocionar y distribuir el producto. Además, hay una movida muy fuerte por incluir en los proyectos el tema del reciclado y del cuidado ambiental. Estamos viendo muchos proyectos a base de materiales reciclados y orgánicos. La alimentación saludable también es tendencia”, explicó Zemborain.

Sobre los empleos del futuro contó que las áreas en auge son las de ciencias, tecnología, y matemática, a las que calificó como “sectores en pleno crecimiento”. “La tecnología está atravesando todas las profesiones y generando la creación de puestos de trabajo que hace un par de años no existían”, agregó Zemborain.

“Desde Junior Achievement queremos potenciar a la nueva generación de emprendedores en el país. Es importante naturalizar la idea de que ser emprendedor es una opción válida para un profesional. Creo que como país, necesitamos generar un entorno que sea más propicio para que los emprendedores puedan hacer su trabajo, progresar y tener oportunidades”, concluyó.