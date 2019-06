Cuando la tecnología pone al hombre en el centro

En la era posdigital, lo humano se convierte en un valor fundamental, con la empatía como característica más relevante; la educación juega un rol clave

Lucila Lopardo 19 de junio de 2019

De vender tarjetas de crédito a soluciones de pago. De fabricar vehículos a ofrecer soluciones de movilidad. De hablar del cableado telefónico a la venta de datos móviles y, con ellos, poner el foco en la experiencia de los usuarios. En la quinta y última jornada de Management 2020, los números uno de firmas de distintos sectores de la economía hablaron de cómo atravesaron los cambios digitales y de cómo trabajan para alinear y organizar a sus equipos.

Moderados por José Del Rio, secretario general de Redacción de LA NACION, los ejecutivos contaron cómo la digitalización modificó el negocio e intentaron responder qué sucede en la firma una vez que la transformación digital está hecha. "Estamos viviendo un cambio de época que tiene una ruta clara desde el punto de vista tecnológico, pero que deja abiertos interrogantes y preguntas en los planos humano y ético", sostuvo Federico Rava, presidente de Telefónica Argentina, quien destacó el trabajo de la aceleradora de la firma, Wayra, que se encarga de impulsar y acompañar a emprendedores. "Si no tenemos una mirada responsable de este proceso, de ser protagonistas de esta etapa para generar un conjunto de valores y reglas de cómo se generan los datos, de qué es la seguridad, las relaciones... si esos temas quedan afuera, el proceso puede no ir en la dirección correcta y, en vez de tener una vida más humana, tendremos, simplemente, una vida más tecnológica", destacó.

Gabriel López, presidente de Ford Grupo Sur, Ford Sudamérica, contó que la automotriz estadounidense está mutando de productora de autos a proveedora de servicios de movilidad. "Las ciudades comenzaron a demandar otro tipo de servicios de transporte y nosotros desarrollamos nuevas herramientas para ayudarlas a crear nuevos sistemas de movilidad", explicó el ingeniero oriundo de Córdoba. El servicio se llama mobility cloud y consiste en una plataforma en la nube a través del cual todos los actores de transporte pueden colaborar con su información para hacer más eficientes los recursos disponibles para moverse entre dos puntos.

Henry Seeber, presidente y gerente general de American Express Argentina, contó que hace algunos años la empresa solo vendía tarjetas de crédito. "Hoy vendemos soluciones de pago. Tenemos que darle al cliente la facilidad de pagar bienes y servicios sin importar si es con la tarjeta, el teléfono o una app. Es difícil predecir dónde va a terminar este proceso, pero es nuestra responsabilidad incorporar nuevas tecnologías y facilidades pensando en el cliente", definió.

Este cambio de foco del producto al servicio también se dio en sectores como el agroindustrial. Axel Labourt, presidente de la Región Cono Sur de Corteva Agriscience, una compañía que nació tras la unión de Dow y Dupont, contó que la firma está orientada a ayudar al productor a ser eficiente en el campo y que esto "abre las fronteras y borra las líneas industriales".

El quinto orador fue Carlos Pérez, presidente de BBDO Argentina, agencia de publicidad que define como "la más efectiva" y la primera en entrar en Great Place to Work Argentina. Pérez explicó que, en el caso de la comunicación y la publicidad, los tiempos que corren los encuentran trabajando ya no en la última milla, sino en el propósito. "Nosotros no nos encontramos trabajando no solo en la última etapa, que tiene que ver con la propaganda vieja, sino también hacia adentro y hacia atrás", describió.

"La pregunta de hoy es qué hacemos con estos cambios, cómo transformamos las compañías. Ahí es donde entra en juego el factor humano", reflexionó Pérez al hablar de cuál es el rol que toma el hombre a partir de los cambios tecnológicos. Lo cierto es que, lejos de quedarse afuera del mapa del negocio, los valores humanos toman protagonismo, con la empatía como el valor central.

"La empatía es conseguir conectar profundamente con el otro, con aquel que tengo delante, tanto sea con los empleados, con mi familia o con mis amigos", definió López, y agregó: "Es generar este ambiente en el cual ambos somos transparentes, concretos y nos decimos lo que pensamos. Este es el ambiente en el cual trabaja Ford y toda la gerencia para asegurarnos que todos somos empáticos y que generamos el mismo tipo de vínculo con los clientes".

Para Seeber, empatía es poder generar "un ida y vuelta" sin importar las opiniones encontradas. "Es tener una discusión productiva, ponerse en el lugar del otro, entender, cruzar la vereda y estar en el lugar del otro para mejorar y discutir", destacó.

"El factor humano en lo que es la experiencia hace a la diferenciación de lo simplemente transaccional de conveniencia a una experiencia más personal", definió Labourt, mientras que Rava dijo que la empatía está directamente relacionada con la posibilidad de desarrollar vínculos y ser "sinceros" en el aprendizaje continuo. "La única manera de crecer es generar un vínculo en donde los problemas puedan ponerse arriba de la mesa", subrayó.

Pérez destacó que la empatía surge en los espacios de trabajo como el valor principal, mientras que a nivel global, sobre todo en la política, reina la polarización. "La polarización va directamente en contra. La empatía rompe con la no humanidad", reflexionó.

Lo humano también se impone en las búsquedas laborales. Hoy, las posiciones no son estructuradas y se valoran mucho más las capacidades blandas. "Nuestra responsable de Compliance es especialista en sistemas, cuando cualquiera diría que tiene que ser abogada", ejemplificó Seeber. En tanto, Labourt contó que en Corteva Agriscience empezaron a contratar programadores, cuando solo tenían ingenieros agrónomos y que también empezaron a trabajar con psicólogos en el campo, en la relación con los productores.

Los cinco oradores coincidieron en la necesidad de fomentar la ingeniería como carrera y hablaron del déficit de profesionales que hay en el mercado. Sin embargo, también destacaron la importancia de que estos nuevos ingenieros desarrollen habilidades para el manejo de equipos. "Se buscan habilidades. No solo ser ingeniero, sino ser líder, trabajar colaborativamente. Son todos puntos en los que a veces en las profesiones duras no se les suele dar relevancia", explicó Rava, y cerró: "Si miramos para atrás, la conversación entre la academia y las empresas ha sido difícil. Si no logramos en la próxima década que esas conversaciones funcionen de verdad, que haya carreras más cortas con enseñanza permanente, vamos a fracasar como sociedad en particular. Si antes esto era un problema, va a pasar a ser un doble problema".

Cambio acelerado

Datos del "Accenture Tech Vision 2019"

97%

Velocidad

Es el porcentaje de los ejecutivos argentinos que creen que el ritmo de innovación en su organización se aceleró en los últimos tres años gracias a las tecnologías emergentes, según el informe de Accenture

79%

Tecnologías

Es la porción de los encuestados por la consultora que están de acuerdo en que las tecnologías SMAC (sigla para representar los nombres en inglés de las tendencias social, mobility, analytics y cloud) pasaron de ser adoptadas en silos funcionales a ser centrales para la organización

80%

Palabra

Ocho de cada 10 ejecutivos locales coinciden en que la demografía digital brinda a su organización una nueva forma de identificar oportunidades de mercado relativas a necesidades insatisfechas del clienteLejos de quedarse fuera del mapa del negocio, los valores humanos tomarán protagonismo en el futuro más próximo