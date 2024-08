Cuánto cuesta financiarse: aumentó el uso de la tarjeta de crédito y las 12 cuotas ganaron protagonismo a la hora de hacer compras

Escuchar

Las tarjetas de crédito ganaron protagonismo dentro de la billetera de los argentinos. Entre la renovación y ampliación del programa de cuotas financiadas que lanzó el Gobierno, la suba de los límites de tarjeta por parte de los bancos y la necesidad de los consumidores de dividir los gastos a lo largo del tiempo, en los últimos meses se registró un crecimiento en el uso de este medio de pago.

En julio, las operaciones con tarjeta de crédito tuvieron un saldo de $9.921.768 millones, de acuerdo con un informe de First Capital Group. Significó una suba del 16,9% nominal con respecto al mes anterior, muy por encima de la inflación esperada para ese período (fue del 5,1% en la Ciudad de Buenos Aires y se estima en torno a 4,6% según consultoras privadas).

Ese crecimiento muestra a su vez una aceleración de la tendencia de los meses anteriores: el saldo se había incrementado en junio (7,8%), mayo (9,2%) y abril (10,6%).

“En los últimos meses, se observó que los programas que se ofrecen desde los comercios y entidades financieras están cada vez más difundidos. En particular, a finales de mayo el programa ‘Cuota Simple’ incorporó como plazo admitido las 12 cuotas y también nuevos rubros. Con más financiación disponible, mayor plazo y gracias a que existe alguna recuperación de los salarios, los bancos también están actualizando los límites de compra para incentivar el uso del plástico”, explicó Guillermo Barbero, socio de First Capital Group.

Con el objetivo de apuntalar las ventas de los negocios en tiempos de recesión, el Gobierno lanzó a comienzos de febrero Cuota Simple, un programa que permite financiar compras a tasa subsidiada, que reemplazó al entonces vigente Ahora 12, un plan emblema del kirchnerismo. Pero no fue solo un cambio de nombre: también se recortaron los rubros alcanzados y se limitaron los pagos a tres y seis cuotas.

Un afiche del programa Cuota Simple

Sin embargo, ante un consumo aún muy golpeado, a finales de mayo la Secretaría de Comercio decidió sumar nuevas categorías y agregar las nueve y 12 cuotas a tasa fija. Esto explicó por qué en el segundo trimestre del año los pagos en 12 cuotas registraron un crecimiento del 300% con respecto al trimestre anterior, según el último informe de Números que Hablan, elaborado por la procesadora de pagos Fiserv.

De todos modos, las transacciones en tres cuotas fueron las más elegidas, ya que muchos negocios ofrecen ese plazo en pagos sin interés. Esta opción fue la más usada cuando se hicieron compras en hipermercados, indumentaria y retail en general.

“Hoy la mayoría de los argentinos se están financiando con Cuota Simple, que tiene una tasa por debajo del mercado, con un costo financiero total debajo del 50%. Si bien no es real positiva en términos a 12 meses, la gente sí utiliza mucho las tres o seis cuotas para financiarse porque todavía se le puede sacar provecho”, sumó el analista Damián Di Pace, director de la consultora Focus Market.

Se eligieron los pagos en tres cuotas en compras en hipermercados, indumentaria y retail en general. Daniel Basualdo

Cuánto cuesta pagar en cuotas

Hasta el 31 de diciembre de este año, seguirá vigente el plan Cuota Simple para comprar electrodomésticos, indumentaria, libros y espectáculos, entre otros rubros. Para eso, la Secretaría de Comercio estableció un tope máximo para cada plan de financiamiento, aunque los comercios pueden elegir no cobrar los intereses.

En el caso de dividir el pago en tres cuotas fijas, el máximo recargo que un local le puede aplicar a la compra es de 7,88%. Por ejemplo, si se gastaron $100.000, se podría pagar en tres cuotas de $35.959 (un total de $107.880), según el ejemplo que comparte el sitio web de la Secretaría de Comercio.

En seis cuotas, el interés aumenta a 16,08%, por lo que esa misma compra de $100.000 podrían dividirse en seis pagos de $19.347,20. Si el consumidor elige abonar en nueve cuotas, se podrá aplicar una tasa máxima de 24,85%, equivalente a tener que desembolsar $13.872,20 durante nueve meses. Finalmente, para 12 cuotas se estableció un tope de intereses del 34,22%. Es decir, el comprador debería pagar durante un año entero $11.184,60 (un total de $134.220).

“En este contexto socioeconómico, las tarjetas de crédito y las cuotas adquirieron un papel fundamental para operaciones más cómodas y rápidas, sin necesidad de efectivo o liquidación en el momento, posibilitando que los usuarios mantengan sus niveles de consumo o, en otros casos, lo aumenten, incluso cuando su dinero vale menos”, agregaron desde Fiserv, en diálogo con LA NACION.

La tasa nominal del programa Cuota Simple es del 50% anual

No obstante, en caso de que el comercio no esté adherido o el rubro no esté contemplado en el programa que promueve el Gobierno, financiarse por fuera de Cuota Simple puede costar mucho más caro. En el Banco Nación, que suele tener uno de los porcentajes más bajos del mercado, la tasa nominal anual para la financiación de la tarjeta de crédito es del 58,65%. Si a eso se le suman los costos de mantenimiento de cuenta e impuestos, el costo financiero total efectivo asciende a 99,33%. En bancos privados, esa tasa alcanza el 137%.

“En un contexto recesivo, de caída del empleo, en el cual se achica el ingreso en términos reales, un aumento del uso de la tarjeta de crédito no lo veo como positivo. Más bien, creo que es una forma de recurrir a la última instancia de financiación que tiene la gente, que es la tarjeta de crédito. Encima, pagar en cuotas tiene un costo financiero total muy alto, arriba del 120% en algunos bancos, contra una inflación que -supongamos que siga al 4%- en un año estaría en un 50%”, advirtió el analista financiero Christian Buteler.