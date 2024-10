Cuánto gana un empleado de comercio tras la paritaria de octubre

Escuchar

Los trabajadores que pertenecen al sector de comercio reciben en el bimestre septiembre- octubre un incremento en el salario de todas las categorías, producto del más reciente acuerdo paritario entre el gremio y las empresas del sector, que es de un 8% y se divide en dos entregas.

La nueva negociación fue llevada adelante por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys), junto con la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (Udeca), y establece un nuevo sueldo básico, que será de $926.000, con presentismo. En tanto, el incremento para septiembre es del 4,25%, y un 3,75% restante, correspondiente a octubre.

El acuerdo, fechado el 1 de octubre, señala que “las partes se reúnen y acuerdan incrementar por el presente, en forma escalonada y por un total que asciende a un 8% las remuneraciones básicas del C.C.T. 130/75 sobre las escalas básicas vigentes”.

El comunicado remarca, además, la modalidad de entrega y los porcentajes de aumento para cada mes: “El mencionado incremento del 8% se abonará en forma de asignación no remunerativa (art. 6, ley 24.241), en su valor nominal y no acumulativamente, de acuerdo con lo siguiente: un 4,25% a partir del mes de setiembre de 2024, un 3,75% a partir del mes de octubre de 2024″.

Sobre el documento, Armando Cavalieri, secretario general de Faecys, destacó: “Este acuerdo es un paso importante para asegurar el poder adquisitivo de nuestros trabajadores en un contexto económico complejo. Monitoreamos la situación económica para que los salarios pueden acompañar los incrementos de los precios, y que no se vean superados por la inflación”.

En tanto, las partes firmantes de este acuerdo colectivo asumieron el compromiso de reunirse en el mes de noviembre de 2024, a iniciativa de cualquiera de ellas, a fin de analizar las escalas salariales convencionales, sumas, porcentajes, atento a las variaciones económicas que podrían haber afectado a dichas escalas.

Cuánto cobran los empleados de comercio en octubre de 2024

En octubre, los empleados del sector deberán añadir el 4,25% al valor que figura en la última grilla salarial publicada por el gremio, según la categoría a la que pertenezcan.

Además, dependiendo el caso, los empleados deberán sumar las entregas adicionales que tuvieron en enero y febrero, y dividirlas en tres (ya que se incorporan al básico entre septiembre, octubre y noviembre). De esa manera, en el penúltimo mes del año ya quedarán agregadas estas sumas en su totalidad al sueldo básico.

Cuánto gana el personal de maestranza en octubre de 2024

Al monto detallado a continuación hay que sumarle el 4,25%:

Categoría A: $792.241

Categoría B: $794.535

Categoría C: $802.570

Cuánto ganan los administrativos en octubre de 2024

Categoría A: $800.850

Categoría B: $804.296

Categoría C: $807.738

Categoría D: $818.071

Categoría E: $826.679

Categoría F: $839.307

Cuánto ganan los cajeros en octubre de 2024

Categoría A: $803.719

Categoría B: $807.738

Categoría C: $812.904

Cuánto ganan los auxiliares en octubre de 2024

Categoría A: $803.719

Categoría B: $809.458

Categoría C: $828.401

Cuánto ganan los auxiliares especiales en octubre de 2024

Categoría A: $810.609

Categoría B: $820.940

Cuánto ganan los vendedores en octubre de 2024

Categoría A: $803.719

Categoría B: $820.942

Categoría C: $826.679

Categoría D: $839.307

Cuándo se suman los nuevos aumentos al sueldo básico

“Los incrementos pactados en el presente mantendrán su condición de no remunerativo, incorporándose a los básicos de convenio en su valor nominal, de la siguiente forma: “incremento no remunerativo septiembre 2024″ con los haberes correspondientes al mes de junio 2025 e “incremento no remunerativo del mes de octubre 2024″ con los haberes correspondientes al mes de julio 2025″, explica el artículo 3 del acuerdo celebrado entre las partes.

Por otra parte, el acta aclara que “los incrementos del presente acuerdo no son vinculantes para los acuerdos salariales que pudieran suscribirse en el ámbito de la Ciudad de Río Grande, Provincia de Tierra del Fuego”.

El comunicado oficial del gremio señala que es “condición suspensiva inicial para la validez y exigibilidad de este acuerdo, su previa homologación por parte de la Secretaría de Trabajo de la Nación, lo que así solicitan las partes”.

