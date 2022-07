Cumbre empresaria: “Nunca nos habíamos enfrentado a una crisis como esta”

La Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) concluyó hoy su 25° Encuentro Anual, evento que convocó cerca de 450 dirigentes del sector privado y de la sociedad civil en el Sheraton Buenos Aires. Gonzalo Tanoira, presidente de la entidad, presentó una propuesta de cinco puntos básicos: educar para el trabajo, con foco en la inserción laboral de los jóvenes argentinos; “respetar la iniciativa privada, que genera trabajo decente; garantizar una moneda estable, que habilite planificar las inversiones y desarrollar proyectos productivos; construir instituciones independientes y justas; y promover un perdón mutuo, amplio y generoso”.

El presidente de ACDE resaltó además que “no puede haber desarrollo auténtico y una sana economía con inestabilidad social, injusticia y divisiones”. Sobre el futuro del país planteó además que “la Argentina no tiene otra alternativa que reconstruirse desde sus cimientos” y añadió: “Nunca nos habíamos enfrentado a una crisis como esta”. Pero se mostró esperanzado: “La oportunidad que tiene la Argentina es mayúscula”. En ese contexto, hizo un llamado al sector empresario a “evaluar qué responsabilidad ha tenido”.

Paz González, directora Ejecutiva de la Asociación Civil Nuestras Huellas y Daniel Herrero, presidente de Toyota Plan

Daniel Herrero, presidente de Toyota Plan, expuso: “El proyecto de sustentabilidad no es solo económico, sino también ambiental y social. Y solo es posible si todos tenemos puestos los pies en el barro, en un contexto de crecimiento razonable”. Luego manifestó: “Las empresas tenemos que salir de nuestro entorno económico del día a día y trabajar con la comunidad”. El ejecutivo propuso: “Construir con consenso: dialogando encontramos que todos trabajamos con el mismo objetivo: el crecimiento para todos. Como líderes tenemos que afrontar la responsabilidad de asumir la creatividad para salir”.

“La Argentina es un país muy importante para nosotros, invertimos porque creemos en la potencialidad del país”, dijo por su parte Martín Pérez de Solay, CEO de Allkem. “Las mismas cosas que preocupan a las comunidades aquí, preocupan en otros países. Trabajamos con comunidades que viven hace 5000 años en el lugar. Incorporarlos en nuestros procesos es lo que hace sustentable la operación”, dijo, y reveló que trabajan con tres valores: respeto, humildad y gratitud: “No puedo ir a un lugar a explicar lo que necesita una comunidad, sino que tengo que sentarme a escuchar lo que nos dice la gente que hace 5000 años que vive allí”.

Asimismo, Jorge De All, presidente de Sanatorio Otamendi y Fundación Cuerpo y Alma, alertó: “Mi padre pudo estudiar en la escuela primaria y en la secundaria de educación pública. Mientras vendía corbatas, llegó a ser medalla de oro en la Facultad de Medicina. Lo cuento como homenaje al trabajo y el esfuerzo, que son los valores que necesitamos recuperar para salir adelante. La manera de entender lo que le pasa a nuestro país es compartir con los que sufren durante días”, afirmó.

Jorge De All, director Sanatorio Otamendi y presidente Fundación Cuerpo y Alma; Martín Pérez de Solay, CEO de Allkem Lithium; Paz González, directora Ejecutiva de Asociación civil Nuestras Huellas, y Daniel Herrero, presidente de Toyota Plan

Por su parte, Paz González, directora ejecutiva de Nuestras Huellas, compartió la labor que realizan. “Acompañamos a mujeres emprendedoras de barrios populares para mejorar su situación y la de sus familias a través de proyectos productivos”, dijo, y afirmó que “a través de las microfinanzas y del ahorro las personas vulnerables pueden salir de la emergencia, proyectarse y planificar”.

Chani Guyot, fundador y director de Red/Acción, reveló que en la Argentina, aproximadamente el 70% de los jóvenes menores de 30 años evitan las noticias muy frecuentemente o frecuentemente. “Este deterioro tiene impactos para la sociedad. Puede desactivar la participación ciudadana y el compromiso social. Uno de los problemas es la búsqueda obsesiva por el volumen, el alcance de llegar a la mayor cantidad de personas a través de la viralidad. En esta era del algoritmo, nosotros buscamos ponerle humanidad. Es un esfuerzo y un ejercicio al cual hay que ponerle foco”.

En este sentido, Gastón Roitberg, secretario de Contenido Digitales de LA NACION, afirmó: “Cuando un medio comete un error, debe tener el compromiso de transparentarlo en ese mismo artículo. La idea es tener un nivel de cercanía más intenso con las audiencias, al punto de que hoy no se puede construir un proyecto periodístico sin pensar a quiénes nos dirigimos. Para desarrollar contenido de valor es necesario conocer qué piensan, qué opinan, cuál es su necesidad informativa, cuáles son sus deseos informativos, entender quién está del otro lado”. Para finalizar, Roitberg sostuvo que “es necesario crear contenido original de calidad y revisar un poco el proceso de producción en el que hay que escuchar mejor a la audiencia con sus expectativas y necesidades”.

Victoria Baratta, investigadora en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), se refirió a la actualidad: “La sociedad civil argentina tiene mucho para dar. En pandemia, con las escuelas cerradas, el único lugar de América Latina donde se formó un movimiento civil tan grande para reparar lo que se consideraba una injusticia fue en Argentina”. Al respecto, según Baratta, “las madres de los sectores populares dijeron “Basta. Quiero un futuro para mi hijo.”” e hizo una invitación “A pensar que hay mucho potencial”. “Como académica y científica, creo que hay muchas posibilidades de colaboración entre el sector público y privado”, concluyó.

Luego, Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano, dio su punto de vista: “Me parece que los ciudadanos hoy buscamos información que sea indiscutible, que el dato sea certero y nos ayude a pensar mejor nuestro país” y sostuvo que “la inmediatez no nos ayuda para nada y la incertidumbre genera mucha desesperación. La búsqueda de información y fuentes confiables son el gran desafío que tenemos hoy y también movilizar a los ciudadanos a que vuelva a creer en los medios de comunicación”.

Daniel Martini, socio fundador y miembro de la Comisión Directiva de Dircoms, manifestó: “Hay una demanda social que fue corriendo la frontera y las empresas se pusieron rápidamente a la vanguardia. Hoy creo que las empresas son grandes productoras de información” y expuso que “ya no se trata de proveer información “sin alma” porque eso no construye diálogo social. La información que fecunda es aquella que genera diálogo, interacción, encuentro”. Para finalizar postuló: “Para los empresarios comunicar, crear sentido en la sociedad, debe ser parte del trabajo. No solamente la responsabilidad social de contribuir al desarrollo, sino contribuir con el propio cuerpo, a partir de la comunicación a crear sentido”.

Por último, Christian Schwarz, docente en carreras de grado y posgrado UCA, Untref, UCES, postuló que “Argentina es el país donde hay menos confianza en la noticia y donde los ciudadanos evitan acceder a ellas, porque nos alteran el humor, porque dan información sesgada o porque no es útil para cambiar la situación”. Luego afirmó “Nosotros podemos tener un rol activo.” Para concluir, dijo que “No todo es negatividad. Frente a la adversidad debemos ver qué herramientas cercanas y cotidianas tenemos para no vivir en la queja”.