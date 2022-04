Daniel Artana culpó por la inflación a Cristina Kirchner y desvinculó a Guzmán

El economista Daniel Artana se refirió este domingo al fenómeno inflacionario en la Argentina y desvinculó al ministro de Economía, Martín Guzmán, de su agravamiento. “La cabeza hay que cortársela a Cristina Kirchner en todo caso”, dijo Artana en diálogo con José Del Rio, por LN+.

Consultado sobre qué motivó la escalada de precios -la cifra para el mes de marzo se conocerá este miércoles- el economista explicó: “Le quieren cortar la cabeza a Guzmán por la inflación pero hay que cortársela a Cristina Kirchner por la fiestita que se mandaron el año pasado”.

“Muchos de nosotros alertamos que esto iba a pasar”, advirtió en Comunidad de Negocios y agregó: “La única manera en que vos podes agravar el problema es si emitís mucho o si se cae la moneda. Ellos no pararon de darle a la maquinita. Fue un plan inconsciente, el mismo que (Cristina) Kirchner implementó en sus gobiernos”.

Respecto de un próximo plan económico del gobierno de Alberto Fernández, que incluiría precios máximos, retenciones móviles y una inyección de dinero al mercado, el economista opinó: “Es un plan de alto riesgo. No subestimemos la capacidad de este gobierno de cometer errores”.

Sobre la crisis económica actual y el 2001: “Ahora no hace falta ni que explicar que esto no cierra”

Luego, Artana accedió a hacer una comparación entre la situación económica actual y la crisis experimentada durante el gobierno de Fernando de la Rúa. En primera instancia, señaló que en ambos períodos se experimentó una “situación fiscal delicada”. Sin embargo, remarcó que en este entonces no había inflación.

“También hay que tener en cuenta que antes se disponía de un capital para infraestructura razonable. Hoy lo tenés destruido, producto de décadas de populismo energético y por donde lo quieras mirar”, agregó el economista. Finalmente, realizó una última distinción.

“Me da la sensación de que en el 2001 tenías que salir a explicar que el nivel de vida en dólares no podía sostenerte más y la gente no tenía por que creértelo. Nos tuvimos que pegar una piña para darnos cuenta de lo que estaba pasando”, rememoró.

E hizo un paralelismo con lo que ocurre en el gobierno de Alberto Fernández: “Ahora no hace falta. La gente tiene claro lo que está pasando. No le necesitas explicar a la gente que esto no cierra. En el kirchnerismo se pelearán entre ellos, le echaran la culpa a otros pero la gente entienden que no da para más”.

“La visión económica del presidente era la del populismo. Pero no tenía plata par hacerlo. Cuando llegas al gobierno, necesitas tener un mínimo de sentido común. Sin embargo, y más allá de todo, decidieron romper el chanchito. Hacer lo que hicieron sin plata tiene estas consecuencias”, completó.