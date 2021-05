Daniel Marx: “Al Gobierno le gusta ir al precipicio; cuando lo ve, se asusta, y empieza a rebobinar”

El exsecretario de Finanzas Daniel Marx indicó hoy en una charla con inversores que el Gobierno “ha mostrado una pata de comportamiento muy particular” y señaló que “le gusta ir al precipicio, pero cuando lo ve, se asusta y empieza a rebobinar; ahí tira cosas para que la situación se calme”.

“Se puede discutir si es una manera eficiente o no de manejar la economía, pero algunos consideran que esto le sirve políticamente”, agregó el actual director de la consultora Quantum Finanzas, en un seminario con el Instituto de Estudios Bursátiles (IEB).

Marx indicó que, dentro de los tipos de cambios múltiples, el oficial está un poco apreciado (más caro) con relación al promedio histórico, mientras que el contado con liquidación (CCL), al que se accede con la compra y venta de bonos, está en niveles similares a 2002, cuando la Argentina había sufrido un shock importante.

“El movimiento del CCL refleja la poca deseabilidad del peso frente al dólar u otras monedas más estables. El tipo de cambio no pasa solo por la paridad de compra, sino por las expectativas, es un activo financiero. Si bien actualmente hay un superávit en la cuenta corriente, lo que desestabiliza es la cuenta financiera. Hay muchos movimientos de inversiones que salen del país. Para que el peso sea más deseable, hay que dar condiciones por las cuales las colocaciones locales resulten más atractivas”, indicó el economista.

Luego detalló que, desde comienzo de año hasta el 18 pasado, el Banco Central compró US$5300 millones, gracias a la temporada de liquidación de la cosecha, pero que las reservas de la entidad subieron solo US$2000 millones. “El resto se fue a pagos de organismos, servicios externos e intervenciones que ha hecho el Banco Central. Alrededor de US$700 millones lleva vendido el BCRA en el mercado para estabilizar el otro tipo de cambio [el CCL]”, dijo Marx.

A pesar de las mayores liquidaciones del campo, beneficiadas por el aumento del 35% aproximadamente en los precios de exportación de la soja y del maíz, por ejemplo, la brecha cambiaria está subiendo y la inflación se mantiene alta. “El nivel del CCL está alto ajustado por precio, pero los precios vienen subiendo fuerte. De seguir así, es difícil mantener el ancla cambiaria y que tenga muchos efectos sobre los precios. El Gobierno dice que la devaluación influye mucho sobre precios, pero ahora se mueven sin que haya mucha variación en el tipo de cambio oficial”, analizó el exfuncionario.

Acuerdo con el FMI

Según Marx, una manera de estabilizar la economía es con el diseño de “una política económica coherente”. “Tener un programa con el FMI es un certificado al respecto, pero uno debería tener la política sin tener un programa con el Fondo”, comentó.

Luego señaló que es necesario un acuerdo formal con el Fondo para que el Club de París le permita a la Argentina reestructurar el vencimiento de US$2400 millones que vence la semana próxima, pero tiene tiempo para pagar hasta fines de julio. Por eso dijo que es necesario resolver este tema, “si se quiere mantener o construir una reputación que haga bajar el costo del dinero”.

Sobre el proyecto de ley para condicionar los derechos especiales de giro (DEG) que el FMI enviará a principios de septiembre, de alrededor US$4400 millones equivalentes, que impulsó el oficialismo y aprobó el Senado, señaló que “es difícil” que se cumpla. “Nadie vio un DEG. Aunque se contabilicen, hay que convertirlos en algo que sirva para comprar cosa. Es un dinero que solo lo acepta el FMI y tal vez algunos países miembros del Fondo, que son los acreedores del Club de París”, comentó.

Además señaló que durante la gira del presidente Alberto Fernández por Europa, el mandatario escuchó de los países la recomendación de permitir que se cumpla con el artículo IV del FMI, que implica que funciones técnicos del organismo revisen las metas económicas del país.

“La Argentina es miembro del FMI e integrante del G20. Desde la presidencia de Cristina Kirchner, ella misma ha firmado recomendaciones como miembro del G20 a los países para que cumplan con el artículo IV potenciado una vez por el año”, dijo.

Y señaló que en la negociación previa con el Club de París, en 2014, al país le dieron más plazo para el pago, pero “le cargaron tasas de interés inusualmente altas porque no cumplía con el prerrequisito de acuerdo con el Fondo y no tenía el artículo IV”, algo que sucede también ahora.

Finalmente indicó que, pese a la reestructuración de la deuda, no bajó el costo del capital; pese a la reducción de la oferta monetaria, no bajó la inflación, y pese a la restricción fiscal que se hizo en el primer cuatrimestre, “no se piensa que esto vaya a estabilizar”. “Nos falta una pieza importante en materia económica, que coordine entre sí. Y tenemos que mantenernos lejos del precipicio, no ir a asomarse”, recomendó.