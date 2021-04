Dante Sica: "La historia exportadora demostró que solo con el campo no alcanza"

Antes de ser ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica participó como jurado en ediciones previas del Premio a la Excelencia Exportadora. Es que, desde los años 90, el economista dedicó su vida profesional desde el ámbito público y el privado al comercio exterior, con fuerte foco en la relación bilateral con Brasil y en el acuerdo comercial que mantienen los países miembros del Mercosur.

El ministro estuvo presente en el encuentro junto a Mariano Mayer, secretario de Emprendedores y Pymes, y Marisa Bircher, secretaria de Comercio Exterior.

En un mano a mano con José Del Rio, secretario general de Redacción de LA NACION, Sica hizo un repaso por los temas que interpelan a la agenda exportadora, desde la situación macroeconómica, pasando por el impacto de las retenciones y la aprobación de la nueva ley de economía del conocimiento, que plantea un nuevo marco tributario para todas las firmas que exporten servicios innovadores de valor agregado.

-Hay un objetivo de tener una "economía con déficit cero" según lo acordado con el Fondo Monetario. ¿Cuál es el lugar del comercio exterior dentro de esa estrategia?

-Diría que déficit cero no es lo que acordamos con el Fondo, sino que es nuestro programa. Lo que hicimos fue acelerar el proceso de convergencia fiscal y monetaria para poder dar señales al mundo. Hay que valorar esta ayuda de todo lo que fue la comunidad internacional y gran parte de eso se debe al gran trabajo que hizo el presidente [Mauricio] Macri en estos últimos tres años. Si bien el Fondo es el instrumento, el apoyo que tuvimos de los distintos países miembros del board fue fundamental. Lo que estamos haciendo en materia de estabilidad macro tiene que ver con lo que queremos, que es tener una economía que mire mucho más a la exportación. Cuanta más estabilidad tengamos, vamos a poder tener proyectos de mediano plazo. Esa estabilidad nos va a dar la posibilidad de que todo el trabajo que venimos haciendo nos dé ese espaldarazo para tener una mirada exportadora, y no solo de un sector. La historia exportadora demostró que solo con el campo no basta. Todos los sectores pueden exportar y no hay sectores que están en condiciones o no.

-Hace poco se votó la ley de economía del conocimiento. ¿Qué cambia en términos económicos para la Argentina?

-La miraría en perspectiva, porque se votó en mayoría en Diputados y con unanimidad en el Senado. Incluso con el voto de Cristina Kirchner, que participó en la sesión. Esto es una política de Estado. En 2004 se votó la ley de software cuando recién había empezado a movilizarse el sector. Generamos ya cinco de los unicornios a nivel global y hubo un crecimiento fuerte de ese sector que terminó siendo el año pasado el tercer sector exportador de la Argentina, con envíos de casi US$6000 millones. Dimos una discusión afuera y en el interior del Gobierno y ahí Mariano Mayer [secretario de Emprendedores y Pymes] hizo un trabajo espectacular. Dimos incentivos fiscales que van en línea con la reforma tributaria que votamos hace un año y medio e hicimos un trabajo en medio de la crisis, porque había mucha volatilidad y el sector desconfiaba de si la íbamos a presentar a no. En los próximos diez años, esta ley va a cambiar la estructura económica de la Argentina. Le va a competir al sector agropecuario en materia de exportaciones y va a ser la industria que genere más de 250.000 a 300.000 empleos. Esto es un antes y un después para el país.

-Cuando uno mira a las pymes hay dos realidades. Una está vinculada a las tasas que complican el financiamiento y otra tiene que ver con el potencial exportador. La matriz exportadora desde el punto de vista de las pequeñas y medianas empresas, ¿cómo está?

-La Argentina tiene pocas empresas exportadoras. En el mejor momento, en 2010, llegamos a tener 15.000 empresas exportadoras. Para finales de 2015 quedaban casi 9000. El cepo y las restricciones rompieron gran parte de esa matriz y las que más cayeron son las empresas más chicas. Nuestra gran apuesta con el programa Argentina Exporta es tratar de lograr mayor cantidad de empresas que exportan. Y no importa que vendan poco al exterior, sino que necesitamos que tengan regularidad. Además, estamos conectando cada día nuevos organismos y para fin de año vamos a tener conectado todo el comercio exterior. El 90% de las exportaciones y de las importaciones van a tramitarse por vía digital, y así vamos a eliminar la discrecionalidad de los verificadores.

-Las retenciones vencen el 30 de diciembre de 2020, pero hay temor a que se queden para siempre...

-Las retenciones fueron una medida contracultural para lo que es el programa que llevamos adelante, pero lamentablemente fueron necesarias. Fueron una necesidad ante la resistencia del sector político de acompañarnos en un ajuste mayor desde el punto de vista del gasto. Tienen temporalidad, son hasta diciembre de 2020 y este es un compromiso total. Además, son retenciones fijas en pesos, con lo cual el movimiento del tipo de cambio de alguna manera las diluye.

-Hay cuatro países que concentran cerca del 40% de nuestras exportaciones y otros tantos que se han sumado. ¿Cuáles son las perspectivas que ves para los principales mercados?

-El mercado asiático, y en especial China, es el gran traccionador en términos de volumen para nuestro sector alimentario. Sin tocar la matriz de aranceles y solo con conseguir habilitaciones hemos logrado aumentar fuertemente las exportaciones no solo en carne, sino que también estamos abriendo mercado para las frutas. Eso va a generar más exportaciones en la medida en que podamos conseguir financiamiento, y ahí los bancos tienen que acompañar a los productores.

-¿Están mirando algún otro mercado más allá de China?

-Están los mercados más exigentes, como los europeos o el estadounidense, para los cuales podemos tener exportaciones como los servicios basados en conocimiento. También tenés mercados, como el continente africano y América Latina, donde tenemos temas que hacen a la convergencia regulatoria. Además, existen mercados para las grandes plataformas de commodities o recursos, como es el caso de la minería o el de la energía, donde la Argentina puede tener un rol impresionante en los próximos años, no solo como exportadores de gas, sino también de petróleo. En la medida en que avancemos en las reformas importantes, como la del mercado de capitales, la modernización del sistema laboral, la baja de los impuestos a través de la reforma fiscal y la desburocratización, vamos a tener un crecimiento continuo en expansión hacia el exterior que va a ser fenomenal.