Juan Carlos de Pablo Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de junio de 2020 • 12:28

El economista Juan Carlos de Pablo se refirió a la polémica que se generó después de que el presidente Alberto Fernández anunciara la intención del Gobierno de intervenir la empresa Vicentin y expropiarla. Dijo que el caso desnudó el "dramático y horrible proceso decisorio" de la actual gestión.

Durante un webinar que la empresa Planexware organizó para sus clientes llamado "Covid-19, el panorama económico/financiero de la Argentina y el impacto en el mundo corporativo y la sociedad", de Pablo dijo que los dichos de la conferencia del lunes acerca de que el avance sobre la empresa "es un hecho histórico y una emancipación" y que la firma es una compañía testigo son una "barbaridad", frente a lo cual la pregunta es "a quién se le ocurrió".

"Henry Kissinger decía que no importa si Dios o el Papa escribe el discurso, en el momento en que la persona lo pronuncia es de él y eso habla del proceso decisorio. Los periodistas se concentraron en el tema de la soberanía alimentaria, pero a mí no me interesa. Ahora cuando hablan de empresa testigo no sé de qué carajo hablan. ¿ Qué presuponen? ¿Que los otros exportadores son todos cagadores de productores? ¿Que la empresa testigo va a poner precios justos porque va a estar intervenida por angelitos? No se lo cree nadie", afirmó.

En la misma línea desestimó que una Vicentin estatal vaya a poder negociar con los chinos para que paguen más por los granos. "Yo tengo encima la historia de las empresas estatizadas. Lo único que generan son agujeros fiscales tremendos e, independientemente de la operatoria, años languideciendo. Dicen ´no saben qué bien andan los ferrocarriles nacionalizados suizos' o que Alemania invirtió en Lufthansa. No me vengan con eso. Dada la historia argentina es una locura. Por ahí el productor que le vendió mercadería a Vicentin y no cobró, cobra, pero no se puede pensar que ésta es la solución", opinó.

Los vecinos donde nació Vicentin, en otra protesta contra la expropiación

Por otro lado, dijo que la reacción popular fue muy interesante, tanto en las ciudades en que Vicentin opera como el cacerolazo que tuvo lugar en todo el país, frente a lo cual hay que ver que surge hoy de la reunión del presidente con la empresa.

"Vamos a ver cómo sigue y si es que hay alguna vuelta atrás. En el mejor de los casos rompen los papelitos del DNU y el proyecto de expropiación, pero va a quedar el impacto sobre la empresa que no estaba en el mejor de los mundos. El daño que ya hicieron es fenomenal porque va a ser muy difícil que consigan un productor que les entregue materia prima", aseguró.

Sin embargo, de Pablo se mostró especialmente preocupado por el proceso decisorio de la gestión de Alberto Fernández y citó el caso de los Estados Unidos, país en el cual el presidente es asesorado por un consejo económico con tres economistas.

"Acá no hay un tipo que le diga '¿Alberto te parece esta decisión que estás tomando?'. Esto es lo más pavoroso porque pasado mañana se le va a ocurrir otra cosa y todo lo que dice tiene un impacto sobre las expectativas", señaló.

"En todos lo lugares hay internas, pero el que pone la cara es el presidente. No puede decir `me dejé llevar´. Tiene una responsabilidad ejecutiva. El episodio desnuda de forma dramática cómo funciona este gobierno desde la gestión", agregó.

Alberto Fernández durante el anuncio Fuente: Télam

Por último, consultado acerca de si este caso podría dar lugar a la conformación de algo parecido al IAPI de Perón (un instituto que tenía como finalidad centralizar el comercio exterior) o la empresa estatal venezolana Pdvsa, dijo que no se sabe, pero que, en el anterior gobierno de Cristina Kirchner, Mercedes Marcó del Pont quiso estatizar el mercado de granos y carne.

"El que sabe exportar es el sector privado. Son todos gestos. Podés hacer la junta de granos, de las pelotas o de los choclos y poner un funcionario que luego le encarga la tarea a los que saben. Pero ahí los que saben tienen que rendir pleitesía. Ojalá no ocurra, pero este presidente puede estar abierto a cualquier cosa", advirtió.

El impacto de las expectativas sobre la inflación

En cuanto al escenario post pandemia, el economista advirtió que la emisión por parte del Banco Central ocasionará un shock en los precios que, según la credibilidad que tenga o no el Gobierno en ese momento, podría dar lugar a una hiperinflación.

"La lógica de emergencia no es la de la nueva realidad. La emergencia admite ciertas cosas, pero las podés hacer solo por un tiempo, no durante 18 meses. Supón que se normaliza la cosa y tenés el doble de pesos. La respuesta obvia es que se duplican los precios. Va a haber un fogonazo y en ese momento, que haya o no una hiper, dependerá de si se cree o no en el gobierno", pronosticó.

De Pablo

Y sumó que Fernández seguro buscará mejorar la situación económica para obtener un buen resultado en las elecciones legislativas del año próximo para lo cual tendrá que hacer cambios en su equipo económico como los hicieron en su momento Raúl Alfonsín y Carlos Menem.

"Frente al shock de precios que va a haber y para evitar un hiper ¿con quién va a hacer esto Alberto? no, con este Gabinete. No con (Martín) Guzmán y (Matías) Kulfas. Va a buscar a otros . El presidente quiere ser presidente durante cuatro años y cierro con esto: hay que concentrarse en el durante y no en la post pandemia. Los problemas son de doble naturaleza: con el coronavirus y con el gobierno", completó.

El webinar de Planexware, del que participaron más de 100 asistentes, se centró en la necesidad que tienen hoy las empresas de transformarse digitalmente si quieren sobrevivir a la pandemia. En este sentido, el gerente de Marketing y Ventas de la compañía, Guido Pinto, dijo que están ofreciendo su solución de comercio electrónico B2B gratis por seis meses para todas las pymes.