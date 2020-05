Juan Carlos de Pablo Fuente: Archivo

José Del Rio Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 25 de mayo de 2020 • 16:35

El economista Juan Carlos de Pablo habló de los efectos de la cuarentena por el Covid-19 y dijo que "hay una economía informal y formal que, por razones elementales, está saltando el cerco" . Y agregó: "La brecha [cambiaria] llegó para quedarse y no hay forma de que se vaya el cepo".

"Lo que a todos nos consta es que vos tenés un salto de cerco que es creciente. Moraleja: acá lo que tenés que hacer es explicitar. El conflicto entre salud y economía es objetivo, ahora la cuantía del conflicto depende de las medidas que tomás. Hay que ir flexibilizando con los cuidados pertinentes. Sería una locura pensar que la ciudad de Buenos Aires es una jurisdicción homogénea y cerrar locales sobre la avenida Las Heras porque hay infectados en los geriátricos, en las cárceles y en las villas... Por favor, ¡ razonemos! Porque sino el Gobierno es parte del problema, en vez de ser parte de la solución", afirmó en un mano a mano en el programa "Comunidad de Negocios", que se emite por LN+.

Por otro lado, tildó de "locura" la idea de la diputada Fernanda Vallejos que propuso que el Gobierno tenga una participación en las empresas que resulten beneficiadas por el programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) y juzgó "preocupante" que dos ministros dijeran que el planteo es interesante por la señal que se envía a las empresas.

-La última semana se habló de "día anecdótico", de default selectivo, de que se iba a seguir negociando por la deuda en los próximos días. ¿Qué significan todas adjetivaciones para referirse a un mismo evento?

-La nomenclatura la verdad no me calienta, ni soy un especialista en negociaciones. Lo que sé es que había una fecha en la que el mundo se venía abajo y después dijeron que no. es la dinámica de la negociación. Ahora, el ministro [de Economía, Martín] Guzmán antes del coronavirus, en marzo, fue al Congreso y dijo: "Señores acá el superávit operativo primario no puede aparecer antes de 2023" ¿Qué les dijo a los bonistas? "Miren, muchachos, para ustedes no hay un mango en todo el período de este Gobierno. Si ganamos, vengan a hablar con nosotros en el segundo período; y, si perdemos, van a hablar con el próximo gobierno". Vino el coronavirus y mantuvo lo mismo. Los bonistas le habrán dicho "¿Sos o te hacés Martín?" Pero como estamos en situaciones peculiares, da la impresión de que, lo que antes iba a ser más rígido, ahora parece que no. Moraleja: seguimos negociando, ahora la fecha dicen que no sé qué día de junio es y van a seguir negociando. Yo aprendí hace unos años un concepto central que dice que las cosas que andan mal, nunca terminan; las cosas terminan cuando andan bien. Es decir, que si algo anda mal, siguen, siguen y veremos.

-Pero, ¿cuál es la consecuencia?

-Con respecto a la toma de decisiones, el Estado Nacional sabe que arregle o no arregle con los bonistas, a él no le van a prestar más, sabe que no tiene reservas, etc, etc. Moraleja: si esto desbarranca, desde el punto de vista del endeudamiento, el principal afectado son aquellas personas, aquellas instituciones del sector privado que tienen conexión con el resto del mundo, porque emitieron obligaciones negociables, porque tienen relaciones comerciales. Moraleja: no estoy hablando de irresponsabilidad sino de las características peculiares que tiene la toma de decisiones. La toma de decisiones la hace el Estado sabiendo que el principal impacto, si esto desbarranca, va a estar sobre el sector privado y no el sector público.

-Hablando de sector público y de sector privado, Fernanda Vallejos, una legisladora muy cercana Cristina Kirchner, tiene un proyecto estatizador muy distinto de lo que ocurre en Europa, pero que pone como referencia a ese continente ¿Crees que viene un avance del Estado con estos proyectos con una connotación supuestamente made in Europa, pero muy "a lo argento"?

-Primero, supón que el resto del mundo estuviera haciendo lo que propone la diputada Vallejos. Lo voy a decir en latín porque soy un tipo fino. Sería una cagada mundial. A mí nadie me va a correr con que lo dijeron en el MIT o con que lo hace Angela Merkel o lo que sea. Vamos a la idea y luego la vamos a poner en el contexto político. La idea es así: yo tengo un comercio y el Gobierno me dice que no puedo abrir. Fenómeno, no produzco ingresos. Llega fin de mes y tengo que pagar salarios, levantar cheques y entonces me veo en una situación dramática. El Gobierno dice: "No te calentés Juan Carlitos, mándame el cuil, mail o la cuenta de todos tus asalariados. A ellos les voy a pagar la mitad del salario y vos verás qué hacés con el resto". Ok, gracias. Esto fue lo que pasó. No estoy hablando de culpa, estoy hablando de la determinación. La razón por la cual ese tipo no abrió es porque el Estado le dijo que no abriera y le dijo que se hacía cargo del problema.

Juan Carlos de Pablo, en el programa "Comunidad de Negocios" 16:47

Video

-¿Y entonces?

-Ahora viene la diputada Vallejos y dice "¿Sabés qué? Ahora somos parte de tu empresa, así que traé una parte de las acciones". En sí mismo es una barbaridad. Ahora, en la Argentina de 2020, es otra cosa ¿Por qué? Porque tenemos que volver a plantear el tema de las AFJP. En los 90 vos creaste las AFJP y, por diseño, al principio eran superavitarias y compraban acciones de empresas, pero tenían prohibido mandar representantes a las administraciones o asambleas de las firmas. Lo único que podía hacer la AFJP "H" que tenía acciones de "J" era guardarlas o venderlas. Se estatizan las AFJP y todo eso va a la Anses y la Anses dice: "Pero mirá qué interesante, ahora somos propietarios del "X" por ciento de tal empresa" y empiezan a mandar representantes.

-Así surgió el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses...

-El escándalo fue emblemático con Axel Kicillof, al que lo mandaron al Grupo Techint, y a Axel, con la personalidad que tiene y la edad que tenía en ese momento, no se le ocurrió mejor cosa que pretender enseñarle a la familia Rocca a producir y a vender acero. Se armó tal lío que lo retiraron y mandaron a Aldo Ferrer, un tipo con mas años y mas razonable. ¿A dónde voy con esto? Si la idea es que los cientos de miles de empresas que tuvieron que acceder a este tipo de cosas ahora van a recibir un representante, es decir que La Cámpora va a abrir una agencia de colocaciones y va a mandar cientos de ellos, es una locura. Pero dos ministros del Poder Ejecutivo dijeron que es interesante.

-Sí, ya no es Fernanda Vallejos solamente, sino que hablaron Claudio Moroni, ministro de Trabajo, y Nicolás Trotta, ministro de Educación, con lo cual ahí toma otro cariz..

-Evidentemente. Y otra vez a mí no me corren con que lo dice el MIT, Harvard o Columbia. En el ámbito académico bien entendido no hay ni general ni soldados. Vos tenés hechos y demostraciones y por ahí se levanta un alumno y jode al profesor que tiene todos los títulos y está equivocado. Así que a mí no me corran con lo de que en Europa se está discutiendo y la idea es interesante. Que un ministro encuentre interesante esto es parte del problema. Yo me pregunto si los ministros se dan cuenta del impacto que las palabras tienen en la toma de decisiones del sector privado cuando hablan de esa manera aparentemente casual. No están en un seminario en una universidad donde se pueden escuchar barbaridades. No flaco, estás mandando una señal a la gente del otro lado del mostrador que tiene que luchar todos los días a ver cómo le encuentra la vuelta y encima se hace cargo de lo que imaginan o pueden imaginar los funcionarios de turno.

De Pablo dijo que el proyecto de Vallejos es "un locura" Fuente: Archivo - Crédito: Fernando Massobrio / LA NACION

-El congelar todo en la economía, ¿qué implica en términos de impacto?

-Evidentemente cuando vos congelás, tenés el problema del descongelamiento. Si yo congelo algunos precios y otros siguen, los estoy distorsionando. Queda esa brecha que después tenés que corregir. En el gobierno de Macri, el ejemplo que yo tenía es que el transporte que me llevaba de mi casa a la oficina me salía un 15% del precio del cortado que me tomaba en la esquina ¿A quién se le ocurre eso? Moraleja: hubo todo un proceso de corrección de precios y ahora se vuelve para atrás. Ahora, la economía no esta totalmente parada. Los funcionarios tienen la fantasía de que todo se puede moderar a través de decretos y decisiones, pero hay una economía informal y formal que, por razones elementales, está saltando el cerco.

-¿Cómo es eso?

-La tapa de LA NACION del viernes fue elocuente. Los comerciantes de Mar del Plata salieron a decir queremos trabajar y el intendente de la ciudad dijo que estaba de acuerdo y que había mandado los formularios a la provincia de Buenos Aires, que quedó en contestar, y que, a su vez, le tiene que mandar los formularios a la Casa Rosada. Una locura. Moraleja: lo que a todos nos consta es que vos tenés un salto de cerco que es creciente. Acá lo que tenés que hacer es explicitar. El conflicto entre salud y economía es objetivo, ahora la cuantía del conflicto depende de las medidas que tomás. Vos tenés que ir flexibilizando con los cuidados pertinentes. Sería una locura pensar que la ciudad de Buenos Aires es una jurisdicción homogénea y cerrar locales sobre avenida Las Hera, porque tenemos infectados en los geriátricos, en las cárceles y en las villas. Por favor, razonemos, porque sino el Gobierno es parte del problema, en vez de ser parte de la solución.

-La artificialidad que hay con el dólar y los diferentes tipos de cambio, ¿cómo impacta en la economía real?

-Olvídate del dólar primero y vayamos a los precios. El precio como señal de escasez pierde valor cuando tenés mucho ruido e incertidumbre y caminando unas cuadras podés encontrar distintos precios. Sobre el tema dólar, el Gobierno, antes del coronavirus, dijo no se pueden aumentar exportaciones, no tenemos reservas, no nos van a prestar, entonces pusieron un pie sobre importaciones y volvió el esquema de sustitución de importaciones ¿Qué incentivo tiene el Banco Central para llevar el dólar oficial a $90? Casi ninguno. Moraleja: todo el tamaño de la brecha va a depender del dólar libre, que, contrariamente a lo que dijo el Presidente, es el segmento que tiene lógica. Vos lo que tenés que explicar es la lógica con la cual pusiste el control. Ahora igualmente vos te podés equivocar. El que compró a $135 se equivocó, al menos por ahora, porque después bajó, pero vos tomás decisiones no sobre lo que va a pasar sino sobre lo que crees que va a pasar. La brecha llegó para quedarse, dependerá del dólar libre y no hay forma de que se vaya el cepo.

La brecha, según de Pablo, dependerá del dólar informal Fuente: LA NACION

-¿Hace falta un billete de $5000?

-Es una cuestión de comodidad. Los K, cuando fueron gobierno, se negaban a emitir billetes de más de $100. Y te cuento una anécdota. Una vez tenía que tomarme un taxi y le pregunté al chofer si me llevaba, porque no tenía nada más chico que un billete de $100, y me dijo: "Creo que le va a alcanzar". La denominación tiene que ver con la comodidad, si no rompemos billetes y cajeros.

Las frases de Juan Carlos de Pablo

El Estado Nacional sabe que arregle o no arregle con los bonistas, a él no le van a prestar más. La toma de decisiones la hace el Estado sabiendo que el principal impacto, si esto desbarranca, va a estar sobre el sector privado y no el sector público. Que un ministro encuentre interesante esto [la propuesta estatizadora de Vallejos] es parte del problema. Si yo congelo algunos precios y otros siguen, los estoy distorsionando. Los funcionarios tienen la fantasía de que todo se puede moderar a través de decretos y decisiones. El conflicto entre salud y economía es objetivo, ahora la cuantía del conflicto depende de las medidas que tomás. ¡Razonemos! Porque sino el Gobierno es parte del problema, en vez de ser parte de la solución. El precio como señal de escasez pierde valor cuando tenés mucho ruido e incertidumbre. La brecha llegó para quedarse, dependerá del dólar libre y no hay forma de que se vaya el cepo. Hay una economía formal e informal que, por razones elementales, está saltando el cerco de la cuarentena.