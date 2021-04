De Pablo: una respuesta insólita, el buzón y la tentación de salir a la calle

Después de que el presidente Alberto Fernández anunciara que se va a restringir aún más la circulación nocturna en el AMBA y que no habrá clases presenciales por dos semanas para frenar el avance del Covid-19, el economista Juan Carlos de Pablo dijo que estas medidas son una “invitación a la desobediencia” y que “no tienen lógica”.

En tanto, sobre el cierre de clases fue aún más categórico y dijo que la impresión es que el Gobierno lo hizo “porque se le cantó el c...”.

“Vi al Presidente y cuando empezó a decir que las fábricas y los comercios no contagiaban y no hablaba de los colegios me pregunté por qué, y después me enteré. Si ningún médico infectólogo dice que los colegios contagian, ¿entonces por qué tiene que cerrar los colegios? La impresión es que lo hizo porque se le cantó el culo. Si tenés que afectar a un sector por un problema, tenés que dar la razón por la que lo jodés. Y el otro problema es hablar del AMBA porque no existe, se usa para confundir. Está la Ciudad y está la provincia. Lo que pasó ayer con el Presidente muestra que es parte del problema y no de la solución porque no tiene al lado a nadie que le señale cuando se equivoca”, afirmó de Pablo en un webinar que la empresa Planexware organizó para sus clientes llamado “el panorama económico de la Argentina dentro de la coyuntura del Covid/pandemia”.

Según el economista, había una impresión generalizada de que algo había que hacer para frenar los contagios, pero la pregunta es si era esto, y la reacción popular fue un cacerolazo. “Cuando tenés una respuesta insólita, se jode la credibilidad del que lo dice. El presidente de la Nación transmitió una genuina preocupación por los infectados, pero, cuando dice lo de la educación la caga. Si dicen que la escuela no contagia y vos la cerrás, empiezan las explicaciones rarísimas y el hombre, que venía con una credibilidad baja, la disminuyó más”, agregó.

Luego volvió a insistir en que la medida sobre las escuelas no tiene lógica y es “una invitación a la desobediencia”. “Cuando me quieren vender un buzón, la tentación es salir a la calle. ¿Qué me va a decir la policía? ¿Este fin de semana va a haber 150.000 argentinos en las comisarías? El anuncio afectó la credibilidad. Si hay un conjunto de tipos caminando a las 20.30 ¿va a venir la policía y se los va llevar en un camión celular? ¿A dónde? La gente se va a seguir cuidando por razones individuales esperando que alguna vez las cosas sean mejores”, completó.

Por otro lado, De Pablo también fue crítico con el manejo de la economía y los precios, y dijo que “los K no tienen mentalidad de producción”, sino que es “extractiva”. “El PBI parece que cae del cielo, no tienen la menor idea de que se necesita producir”, aseguró.

En el mismo sentido, dijo que creen que los empresarios son “malnacidos que ganan dinero desabasteciendo”. “¿Dónde estudiaron? Vos ganás plata abasteciendo, no desabastecimiento. Si no abastecés, no maximizás ganancias, sino que minimizás pérdidas”, apuntó y dijo que pisar tarifas genera una distorsión de precios.

“Hoy estará el dato de la tasa de inflación de marzo y, según la consultora Fiel, será de un 4,4% en promedio. Si medís marzo contra marzo te da 38,6% y si desagregas los precios libres aumentaron un 74%, mientras que los regulados, 16%. Entonces en ese 4,4% se están distorsionando precios. Crees que la electricidad es barata cuando es cara y ya sabemos luego lo que se genera en términos de subsidios y cortes. Con esta tasa, el objetivo de Guzmán del 29% es cada vez más ridículo”, explicó.

Sin embargo, insistió en que el problema es político. “¿A dónde mirás hoy en busca de orientación? ¿Al presidente? ¿A la vicepresidente? Es muy difícil tomar medidas económicas sin dirección política cuando arriba tenés un despelote. Paula Español dice una cosa, Cecilia Todesca, otra. En todos los países tenés gente que dice cosas distintas, pero no públicamente. Estamos en un momento particularmente difícil. No tenemos más remedio que pelearla todos los días viendo si aumenta la racionalidad”, cerró.

El webinar de Planexware, del que participaron más de 80 asistentes, se centró en los aspectos críticos para las empresas argentinas en este contexto de pandemia. En la apertura del encuentro, el gerente comercial de la compañía Guido Pinto destacó la necesidad de las organizaciones de contar con cadenas de suministro optimizadas y la ventaja de gestionar a través de transacciones digitales.

