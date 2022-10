Debate en Washington sobre las ventajas y desventajas de dolarizar la economía argentina

escuchar

A más de 8000 kilómetros de distancia de Buenos Aires, en la Universidad de Georgetown, en Washington, un grupo de economistas debatieron sobre la posibilidad de dolarizar la economía argentina. El evento, organismo por Alejandro Werner, exdirector del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI), contó con la presencia de Emilio Ocampo, economista de la Universidad Ucema y co-autor del libro “Dolarización: una solución para la Argentina”; de Laura Alfaro, de la Universidad de Harvard, y del argentino Aquiles Almansi, execonomista del Banco Mundial.

El primero en exponer fue Ocampo, quien comenzó su disertación diciendo que el “populismo en la Argentina es endémico” y que el país no crece hace 10 años en términos de PBI per cápita. “No podemos lograr precios estables con nuestra moneda nacional, porque es utópico tener en la Argentina un banco central independiente. Además, el horizonte de planificación en la Argentina es muy corto y la política tiene incentivos para gastar de más y hacerlo de manera sistemática”, indicó el economista.

“Tenemos instituciones con anomalías: el Gobierno mismo no cumple con las leyes, o porque hay una justicia sumisa, o porque los legisladores que aprueben una ley hoy son los mismos que mañana la modifican. Tenemos un problema de compromiso. A su vez, los ciclos de alta volatilidad de inflación están relacionados con un gasto excesivo del Estado, que los argentinos no quieren financiar de manera voluntaria. El problema en la Argentina es que el gasto es muy grande, que es más preocupante que el déficit”, describió Ocampo.

Asismo, señaló que el país tiene ”una economía muy vulnerable, porque es muy dependiente de la exportación de las commodities para generar dólares” y que el sector público “tiene ingresos en pesos, pero muchos compromisos en dólares”.

“Con este sistema bancario, que es captado para financiar el déficit, es imposible lograr estabilidad. Estamos en una trampa populista, no podemos estabilizar la economía con un ajuste fiscal y si lo hacemos, vamos a enviar a la economía a la recesión, que haría que cambie el gobierno y se vuelva a iniciar el ciclo de reformas”, indicó.

Luego refutó las principales críticas que se hacen sobre la dolarización: que no hay suficientes reservas en el Banco Central y que la Argentina tiene una política comercial más enfocada en China y Brasil, que no tienen al dólar como moneda. “La Argentina también tiene muchas operaciones financieras: dos tercios de la deuda está en moneda extranjera. Además, en los próximos 10 años, el país tiene que pagar US$22.000 millones para cubrir sus compromisos. Para otros países no hay problema porque hacen rollover, pero la Argentina está fuera de esa posibilidad”, dijo.

“Otros critican que no se puede dolarizar sin reservas. Pero en la historia muestra que no es una limitación estructural de la economía, sino de políticas populistas. La razón que no tenemos reservas es porque el Banco Central quiere vender dólares a la mitad de precio de lo que valen, lo que crea un exceso de demanda. Nunca fue más barato dolarizar que hoy. A la cotización del tipo de cambio paralelo, la base monetaria vale US$13.000 millones, que es poco comparada con el tamaño de su economía”, explicó Ocampo.

Luego indicó que “tantos años de populismo” deja a la Argentina y concluyó: “La dolarización por sí mismo no es una solución. Tenemos muchos problemas más allá de una inflación alta. La dolarización no elimina la necesidad de hacer las reformas. Pero con dolarización las reformas tienen más probabilidad de ser exitosas”.

Alfaro, de Harvard University, citó un paper que escribió el argentino Rafael Di Tella, en 2009, junto con el economista MacCulloch. Allí, se le hacían preguntas sobre distintos temas a ciudadanos de Estados Unidos y de la Argentina. “En la Argentina creen que el trabajo duro generalmente no trae éxito, sino que es una cuestión de suerte y conexiones; mientras que en Estados Unidos se cree que, en el tiempo, el trabajo duro generalmente trae beneficios para una mejor vida”.

“Por otro lado, en Estados Unidos creen que la propiedad privada debería ser cada vez mayor, mientras que en la Argentina, apuestan a la propiedad del gobierno, a que haya más empresas e industria estatal. Cuando se les pregunta a cada sociedad por qué hay una parte de la población que es pobre, en Estados Unidos contestan porque son vagos, mientras que en la Argentina dicen que es porque la sociedad los trata de manera injusta”, agregó.

“¿La dolarización resolverá los problemas de distribución de la Argentina? Espero que sí, pero creo que cualquier cosa que haga que la Argentina deje de hablar del álbum de figurita, del mundial o del dólar Qatar será moverse en la dirección correcta y mantiene la esperanza de que habrá un mejor futuro para la Argentina”, indicó.

Por último, Aquiles Almansi, apoyó el libro de Ocampo e indicó que “debería estar en la mente de cualquier político”. Asimismo, señaló que, la Argentina es “una sociedad muy polarizada en distintas dimensiones y no solo en términos de valores de derecha o izquierda”.

En este sentido, indicó: “Hay polarización en la interpretación de la realidad, por ejemplo, en las causas de la inflación o de los efectos en el comercio. Algunos creen que para generar empleo en la Argentina, hay que hacer más complicadas las restricciones para importar o subsidiar la industria para mejorar las exportaciones. Otros piensan que si se imprime dinero no genera inflación”.

Finalmente, concluyó: “La Argentina está en un proceso de dolarización hace mucho tiempo. Tenemos la posibilidad de converger de facto a la dolarización y eso podría crea otra hiperinflación, por eso es importante empezar a pensar en cómo hacerlo de manera ordenada para evitar el colapso”.

LA NACION