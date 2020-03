Decepción entre los analistas por la ausencia de una propuesta

No quedaron conformes con las proyecciones de crecimiento del PBI ni de resultado fiscal Fuente: Télam

Sofía Diamante 21 de marzo de 2020

Como en todos los anuncios de conferencia de Martín Guzmán, los analistas económicos esperaban conocer ansiosos la propuesta que el ministro de Economía haría a los tenedores de bonos. Una vez más, la videoconferencia que ofreció ayer desde el Palacio de Hacienda no fue la ocasión. Tampoco quedaron conformes con las proyecciones de crecimiento del PBI y del resultado fiscal que el ministro espera para los próximos 10 años, ya que no incluían el efecto que tendrá en la actividad el coronavirus.

"Me defraudó. Alguna pista sobre la reestructuración de la deuda tenía que dar y no lo hizo. Lo único que dijo fue que no están dispuestos a seguir bajando reservas del Banco Central para pagar deuda y estimó que esperan tener US$65.000 millones de reservas para 2024", indicó Gustavo Neffa, socio de Research for Traders y Fin.Guru.

"Tampoco ayuda que no haya dado pistas sobre los plazos, porque no reduce la incertidumbre en el mercado. Y no es bueno que haya puesto un Power Point que se podía haber presentado cuando fue hace un mes al Congreso. Ahora da un escenario totalmente desfasado de la realidad, porque en sus proyecciones el producto caería este año entre 1 y 1,5% del PBI, sin tener en cuenta el efecto del coronavirus. Lo mismo con el resultado fiscal, ya que estima un déficit de 1,5%", agregó Neffa, y señaló una caída del PBI de este año del 3%.

Del mismo modo coincidió el analista financiero Christian Buteler: "No aportó nada nuevo. Lo poco que aportó no sirve porque las proyecciones económicas estaban sin hacer referencia al impacto de la crisis, que cambiará los números de todas las economías", opinó. "El 80% de las conferencias de Guzmán son iguales: remarca la situación fiscal, la inconsistencia de la deuda y la imposibilidad de pagarla. Ahora se espera algo nuevo y concreto que no llega. Ya dijo que iba a ser una negociación dura, pero la tiene que hacer. Basta de palabrerías y hay que empezar a trabajar. El tema del coronavirus le cayó de arriba, pero en algún momento hay que avanzar con la negociación porque el plazo sigue corriendo y llega el momento en que hay que pagar y no están los dólares", advirtió.

El economista Mariano Flores Vidal dijo que las estimaciones de Guzmán son conservadoras. "Mostró el escenario macroeconómico en el cual busca encarar una negociación dura. Dijo que las perspectivas de crecimiento no son auspiciosas y que recién se lograría el superávit en 2023, con un resultado de 0,8% del PBI. No me parece descabellado. Podría haber sido más optimista en el crecimiento para tener más margen para negociar. La cotización actual de la deuda no refleja la quita que aceptarían los tenedores. Lo que queda claro con la presentación es que si se pensaba una quita del 20%, ahora se espera que sea de al menos el 40% con las datos que dio", agregó.

Gabriel Caamaño, de la consultora Ledesma, coincidió en que el sendero fiscal que presentó Guzmán es más bajo que el que buscaron otras economías que realizaron reestructuraciones exitosas, como Ucrania o Uruguay. "Dijo que con suerte llegaría al equilibrio fiscal en 2023, sin el efecto del coronavirus, y tendría un superávit fiscal de 1,2% en 2030. Por lo tanto, la capacidad de pago de la Argentina será muy baja y la reestructuración tendrá que ser más dura", dijo. Para comparar, señaló que Uruguay y Ucrania llegaron a un superávit fiscal de entre 2 y 3% relativamente rápido.

Finalmente, Juan Goldman, economista de Fundación Capital, dijo que, al no incluir el efecto de la pandemia, "le quita validez a todo el sendero que se marcó". "Igualmente, en las proyecciones planteó un déficit para este año de entre -1,1 y -1,5%. Nosotros teníamos una estimación más baja. Habrá que ver cómo se financia eso: si habrán más medidas por el lado fiscal o habrá que monitorear la emisión. También está la necesidad de financiamiento para pagar los vencimientos en pesos. Todo esto siembra el terreno para una oferta dura, ya que Guzmán no quiere ir a un sendero de renegociación de nuevo en cuatro años", concluyó.