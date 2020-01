Desafío startup: la difícil tarea de lanzar un emprendimiento en China

Crédito: Eyepress news

La vida se ha vuelto más difícil para los capitalistas de riesgo en el mercado chino, que deben aprender a convivir con competidores locales e inversores estadounidenses desconfiados

The Economist 25 de enero de 2020

El primer "día de demostraciones" en Pekín en noviembre pasado Y Combinator (YC) contó con la presencia de dos docenas de startups locales que se disputaban la atención de inversores de alto perfil. Marcó el ingreso a China de la más famosa incubadora de Silicon Valley, que ha ayudado a lanzar empresas tales como Airbnb y Dropbox. Luego, pocos días más tarde, YC abruptamente anunció que se retiraba del país.

En una declaración YC dijo que volvía, bajo un nuevo patrón, a invertir en startups desde su sede en California. Sus startups chinas serán promovidas por MiraclePlus, la encarnación totalmente localizada nueva en China de YC. Pero en el contexto de una creciente brecha sino-estadounidense, la retirada resulta ominosa. "Bajo el ambiente global actual, para llevar adelante nuestra misión -por China, para China, de China- tenemos que tener la capacidad de controlar nuestro propio destino", escribió MiraclePlus en una red social, citando a Lu Qi, su jefe, que YC había contratado para armar su filial china en 2018. (Lu no aceptó ser entrevistado para este artículo.)

A primera vista el destino de YC parece estar en contradicción con la salud del capital de riesgo extranjero en China con su industria tecnológica al rojo vivo. Las operaciones chinas de pesos pesados de Sand Hill Road, como Lightspeed Venture Partners y Sequoia Capital -cuyo quinto fondo de crecimiento chino reunió US$1800 millones, el doble del anterior- están prosperando. Los fundadores chinos han buscado la atención de fondos extranjeros, que se ven como la mejor ruta a cotizar en bolsas estadounidenses y son más proclives que sus contrapartes chinas a respaldar ideas que tardan más en obtener ganancias. Sus fondos denominados en dólares tienen duración de 10 años o más, mientras que los inversores en yuanes por lo general quieren ganancias en cinco. (La mayoría de los fondos extranjeros de capital de riesgo ahora también reúnen fondos en yuanes, lo que permite acceder a las bolsas en China continental e inversiones en más sectores.) Los extranjeros ofrecen conocimiento experto además de los cheques, especialmente a startups ansiosas por expandirse al extranjero.

Para los capitalistas de riesgo China solía representar una gran oportunidad, señala uno de ellos con sede en Shanghai. "Uno trataba con el empresario directamente, no con el Estado. Los socios podrían caer en paracaídas, hacer unos negocios e irse". Zhou Wei, que trabajó para Kleiner Perkins, dice que la vida era especialmente rosada en los años de "copiar a China" luego de que arribaran las primeras firmas en 2005. Pero la situación se mantuvo bastante buena por más tiempo. En 2018 China alcanzó a Estados Unidos como el país que generaba más ganancias para el capital de riesgo (medido por ganancias corrientes sobre inversión), según la empresa de datos eFront. Ese año siete de los diez mayores negocios con capital de riesgo en el mundo involucraron a startups chinas. YC llamó a China "una importante pieza faltante en nuestro rompecabezas" y soñaba con combinar "lo mejor de Silicon Valley y China".

Para muchas firmas extranjeras los días de gloria se terminaron. Tienen que contender con rivales locales, algunos miles de incubadoras con fondos del Estado que reparten dinero a nuevos empresarios, y los gigantes de Internet chinos, con su apetito voraz por los negocios. En una entrevista con los medios locales, Lu recordó de su tiempo en YC, que muchos empresarios chinos aceptaban hacer entrevistas duras pero terminaban por rechazar a los fondos extranjeros, prefiriendo, con apoyo de YC, recurrir a inversores chinos con más recursos. William Bao Bean, un socio en Shanghai de sosy, una firma estadounidense, dice que las cantidades que YC ayuda a reunir son "un error de redondeo" en el mercado del capital de riesgo más competitivo del mundo, incluso en medio de un "invierno de capital" en el que se encuentra China en los últimos 18 meses y que ha causado que la actividad en 2019 se hunda a su nivel más bajo en cuatro años.

Se ha vuelto más difícil conseguir socios chinos experimentados, dice Kuantai Yeh de Qiming Venture Partners, una gran firma de capital de riesgo china. El flujo de talento puede verse revertido. En 2017 Zhou y otros se fueron de la filial china en baja de Kleiner Perkins para formar China Creation Ventures. El año anterior el equipo de New Enterprise Associates se fue a crear Long Hill Capital. (New Enterprise ahora invierte en startups chinas desde Silicon Valley.) Y las startups chinas cada vez más se dedican a satisfacer gustos locales idiosincrásicos: será difícil explicarle al jefe de una firma de inversiones en California el valor de una "red social móvil de Karaoke", dice Zhou. No es de sorprenderse que 19 de las 30 firmas de capital de riesgo y capital privado de mejor desempeño de China en 2018 fueran locales, según la revista Forbes.

La reciente baja de los fondos tiene su otra cara. Al verse arrinconados los rivales locales más pequeños, eso puede darle ventaja a fondos gigantes ricos, incluyendo los extranjeros. No está claro si sabrán aprovechar la oportunidad. China se ha vuelto "kryptonita" en Silicon Valley, dice Bean. Silicon Dragon, un rastreador de noticias de capital de riesgo con sede en Silicon Valley, predice que este año el capital de riesgo fluirá a distintas fuentes chinas y estadounidenses.

Las startups que tienen inversores extranjeros se preparan para una sequía de dinero. Un capitalista de riesgo veterano en una firma con raíces extranjeras dice que los inversores estadounidenses están preguntando a los comités de inversión de sus firmas: "¿necesitamos invertir en China?" Para algunos la respuesta cada vez más será "no".

