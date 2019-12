Subió el desempleo. Llegó al 9,7% en el tercer trimestre, informó el Indec

Fuente: LA NACION - Crédito: Aníbal Greco

En un contexto de recesión e inflación, todavía en tiempos de Mauricio Macri, el desempleo reflejó una suba de siete décimas en el tercer trimestre y afectó a un 9,7% de argentinos, o sea, a 1.854.252 de la población urbana. Más de 150.000 personas cayeron en la desocupación en un año, según los datos difundidos esta tarde por el Indec que conduce Marco Lavagna.

Pero, como venía ocurriendo en los últimos trimestres, también aumentó la tasa de actividad, que pasó de 46,7% a a 47,2%, mientras que la tasa de empleo se incrementó de 42,5% a 42,6%, lo que implica que esa alza del desempleo se debe, no a mayores despidos, sino al bajo dinamismo del mercado laboral que no logró absorber a más personas buscando trabajo. Esa suba de la Población Económicamente Activa (PEA) es atribuida a la necesidad de más ingresos, algo que, en un contexto de licuación de ingresos, explicaría el fenómeno.

Otro dato que abona esta teoría de los especialistas es la suba de la ocupación demandante -que tiene en cuenta a aquellos que un trabajo que buscan otro para completar sus ingresos-, que pasó de 16,7% a 18,6%. La subocupación, un indicador de la precarización del trabajo, tuvo un alza de un punto, de 11,8% a 12,8%, según informó el organismo estadístico.

La desocupación en el tercer trimestre del año pasado fue 9%, mientras que el último dato difundido por el Indec fue de 10,6% para el segundo trimestre de 2019. La comparación, dicen los expertos, se realiza con el mismo período un año atrás, ya que en el mercado laboral existen mucha estacionalidad, que distorsiona la comparación de trimestres contiguos.

La actual situación no mostraría muchos cambios en el futuro cercano. La tradicional encuesta de ManpowerGroup que se realizó entre 800 compañías en el país para el primer trimestre de 2020 muestra que un 83% de las empresas no espera realizar cambios en sus dotaciones, el 4% no sabe si los realizará, el 7% planea aumentar sus nóminas y el 6%, disminuirlas.

En ese sentido, la Encuesta de Expectativas de Empleo que elabora la firma especializada estimó que la Expectativa Neta de Empleo (ENE) para el período estudiado es de +1%, lo que muestra una disminución de 1 punto en comparación con el trimestre anterior, y una mejora de 5 puntos porcentuales en la comparación interanual.

El último reporte de trabajo registrado del Ministerio de Producción y Trabajo, que hasta hace semanas comandaba Dante Sica, dio a conocer en su informe de septiembre que ese mes había 12.109.649 trabajadores formales, unos 94.187 menos que un año atrás. Se trata de una caída de 0,8% interanual, según los números del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). La cantidad de asalariados privados registrados, en tanto, mostró una baja interanual en septiembre de 138.700 trabajadores (-2,2%), señalaron entonces en esa cartera.

"Hay una suba bastante leve del desempleo sin prácticamente ningún gran cambio en la tasa de empleo. Lo que se observa es algo que venía ocurriendo. Un aumento de la presión sobre el mercado laboral con un poco más de desocupación y subocupación. Hay qente que quiere trabajar mas horas porque no llega a fin de mes debido al deterioro del poder adquisitivo", afirmó a LA NACION el sociólogo Daniel Schteingart.

"La otra tendencia que hay es un aumento de la precarización laboral producto de la crisis económica. Ganó peso el empleo en negro y el cuentapropista. Es una tendencia que se viene dando desde 2015, y en recesión el sector privado de calidad no genera empleo", dijo el investigador de la UMET.