Desempleo y apagón, dos temas en Twitter

23 de junio de 2019

1- #desempleo

@Ecoledesma (Gabriel Caamaño, economista): de acuerdo con el Indec, el desempleo volvió a subir en terminos interanuales durante el 1er trimestre de 2019, +1 pp y superando el 10% la tasa. Pero, otra vez, fue mucho más por suba de la PEA que por destrucción de empleo.

2- #apagón

@ivancarrino (Iván Carrino, economista y escritor): expertos sobre el #Apagon: velocidad a la que se recuperó la energía es destacable, falla no fue de distribución, nada que ver con tarifas, corte no comparable con 2013-14 o Venezuela, frase de Lopetegui: poco feliz. Amigo K, no volvés más. Amigo M, aflojale al optimismo.

