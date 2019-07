Después de cruzar a Kicillof, Virginia Gallardo se sacó una foto con Milei

Crédito: Instagram Virginia Gallardo

Después de protagonizar uno de los cruces más fuertes de la campaña con Axel Kicillof, Virginia Gallardo publicó en Instagram una foto junto al economista liberal Javier Milei.

"Una inversión en conocimiento paga mejor interés. Mientras algunos eligen denostar yo prefiero estudiar. Aprender, analizar y elegir en qué creer", escribió en el post.

"Un año atrás (hagan foco en la taza) para que dejen atrás las especulaciones que al día de hoy y con la edad que tengo, alguien puede obligarme a decir algo que no quiero", sostuvo.

En Polémica en el bar Virginia Gallardo le preguntó: "¿Puede ser que usted haya dicho que la inflación no es un fenómeno monetario?". Kicillof afirmó que no lo es y la actriz le hizo una propuesta: "¿Por qué no elimina todos los impuestos y financiamos el gasto público con una emisión monetaria?".