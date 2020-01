Deuda bonaerense: un grupo de acreedores dice que la propuesta de Kicillof carece de un plan Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Hafford

LA PLATA. - Ante las señales negativas enviadas por los bonistas acreedores de Wall Street esta mañana el gobierno de la provincia de Buenos Aires deslizó que a su entender los acreedores "están pidiendo tiempo".

A pocas horas de que se conozca el veredicto de los mercados, un grupo de acreedores internacionales de la provincia de Buenos Aires expresó que la propuesta del gobierno bonaerense de postergar el pago de un vencimiento de capital de un título de la deuda carece de un plan.

En un comunicado que se difundió ayer, el denominado "Steering Committee" expresó su malestar con el gobierno de Axel Kicillof por el poco tiempo que tuvieron los bonistas para analizar la oferta.

Además, el grupo afirmó que la propuesta se hizo "sin el beneficio de un proceso formal de identificación de tenedores de bonos y en ausencia de un plan integral para la deuda de la provincia".

El comunicado llamó también a los tenedores de bonos a comunicarse con los estudios de los abogados litigantes bajo las leyes de Estados Unidos, en un estudio con sede en Miami de los inversores Broad Span Capital LLC.

El comunicado también esta suscripto por Mens Sana Advissors, una firma liderada por el financista argentino Marcelo Delmar que se autoproclama uno de los intercolutores de los bonistas en la negociación con el gobierno.

Pero ninguno de los dos grupos son mayoritarios entre el total de los tenedores de bonos, según se desprenden de los informes financieros.

Sin dar un veredicto, el comité de acreedores internacionales remarcó que están dispuestos a negociar con "buena fe" sobre la base de "un plan económico sólido e integral".

Este mediodía vence el plazo para aceptar o no la oferta de Kicillof. El gobierno provincial necesita que acepte el 75 por ciento de los tenedores de bonos para poder aplazar tres meses el pago de un vencimiento de capital de unos 250 millones de pesos.

Respaldo de Guzmán

En una señal de respaldo político, el ministro de Economía, Martín Guzmán, envió ayer al Congreso un proyecto para la restauración de la sostenibilidad de la deuda pública y alertó sobre que un posible default en la provincia de Buenos Aires podría generar "ruidos" en la negociación que el Gobierno encara a nivel nacional.

Guzmán abogó para que los acreedores acepten la postergación del pago del BP21, que propuso Kicillof, pese a que reiteró que no habría auxilio nacional a la provincia. Ante las versiones que indicaban que Fidelity Investments (uno de los principales acreedores de la provincia) no aceptaría la propuesta de reperfilar los vencimientos, el grupo inversor señaló que "es nuestra práctica no hacer comentarios sobre tenencias específicas".

En el gobierno provincial admitieron que si los bonistas no toman la oferta y ellos se ven en la necesidad de plantear una negociación global, deberían impulsar una quita.

Tras la conferencia de Guzmán, el riesgo país subió 5% y los bonos soberanos en dólares bajaron hasta un 6,5%.