Deuda bonaerense: Kicillof cerró un acuerdo con los acreedores y lo anuncia el lunes

LA PLATA.- El gobierno bonaerense informó que logró un acuerdo con el 90% de los tenedores de la deuda nominada en dólares, que supera los US$7148 millones en esta provincia. Mañana expira el plazo para adherir a la oferta. Se espera para el lunes un anuncio oficial sobre el cierre del canje.

Tenedores de bonos consultados por LA NACION confirmaron que el acuerdo está cerrado, de modo mayoritario. Sólo se intenta persuadir a un pequeño grupo menor, al 10%, que dispone de unas horas para sumarse al canje.

La administración de Axel Kicillof comunicó al mercado que consiguió una participación importante de tenedores de bonos en la oferta de reestructuración de títulos bajo ley extranjera para canjear más del 90% de la deuda elegible.

Kicillof comunicó el cumplimiento de la condición mínima para poder completar la transacción. Lo hizo público a fin de intentar una mayor adhesión en las últimas horas. El plazo para entrar en el canje expira mañana a las 12.

Kicillof había justificado la demora de más de 18 meses para llegar a un acuerdo con los bonistas. “En Buenos Aires recibimos una provincia endeudada. Estamos tratando de llegar a un acuerdo. Y todos dicen: cómo tardan, ¿por qué no firman? Tardamos, no firmamos porque no estamos dispuestos a entregar a la provincia, a firmar cualquier cosa que nos pongan enfrente”, había señalado.

El gobernador reconoció que la deuda es uno de los problemas más graves que enfrenta su gestión. Responsabilizó a la oposición por una situación que intenta resolver desde abril del año pasado, cuando esta provincia entró en cesación de pagos.

Kicillof apostaba a anunciar el cierre final del canje de deuda el próximo lunes como una jugada de cara a las PASO.

El 13 de este mes la provincia de Buenos Aires formalizó la enmienda con una mejora para los bonistas.

El grupo de tenedores de bonos Ad Hoc está compuesto por ocho miembros. Golden Tree es el mayoritario y podría forzar un trato: en ese caso caerán las demandas iniciadas en los tribunales de Estados Unidos.

Los nuevos términos implicarán una reducción de los servicios totales durante el período 2020-2024 de aproximadamente US$4450 millones (equivalentes al 75% de los compromisos originales), los plazos de repago (vida media) se verán triplicados, mientras que se producirá una importante reducción en el costo total de la deuda: el cupón máximo que la provincia debía afrontar antes de la reestructuración se verá reducido cerca del 40%, mientras que el cupón promedio se achicará a 5,6%. El acuerdo incluye también tres años de gracia para el capital.

El gobierno bonaerense explicó que con esta propuesta enmendada pagara 73 dólares por cada cien y que la quita rondará el 23%.

Los años con más vencimientos serán los posteriores a 2030 y, en especial, la mayor carga podría darse en 2031. Pero hay una mejora: la deuda original suponía años con cargas de US$1500 millones, en tanto que ahora no superarán los 900 millones anuales.

Temas Economía