Deuda: controversia por el pago de intereses de un título del Banco Provincia

Un vencimiento de una letra del Banco Provincia, en el medio del proceso de renegociación de la deuda de la provincia de Buenos Aires, generó controversia y un cruce de opiniones. Porque ese pago de $2928 millones se efectuó la semana pasada, pero se concretó en su totalidad en pesos, aun cuando había acreedores que esperaban cobrar en dólares.

Se trata del título de Deuda Clase VIII, que se había emitido en abril de 2018, a un plazo de cuatro años, con vencimiento en abril de 2022. Con tasa variable, estos títulos están nominados en pesos y paga sus intereses en esta moneda. Sin embargo, el episodio que generó polémica ocurrió hace algunos días.

Antes del vencimiento de este semestre, pautado para el 19 de julio, el banco había notificado al mercado la concreción del desembolso. “El pago de interés será realizado en pesos y/o dólares estadounidenses, dependiendo de donde tenga la tenencia cada tenedor en la fecha de determinación”, indicaba una nota firmada por Eduardo Giambruni, gerente de Mercado de Capitales de la entidad.

“Los pagos en dólares serán abonados al tipo de cambio aplicable, el cual será informado en un aviso de pago adicional el día hábil antes de la fecha de pago”, precisaba la notificación que el banco envió a Caja de Valores, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y el Mercado Abierto Electrónico (MAE). En ese marco, las condiciones de este título indicaban que, si el acreedor tenía registrado sus títulos en Euroclear, los intereses se iban a pagar en dólares, según el tipo de cambio promedio mayorista de los tres días anteriores que establece la comunicación A3500 del Banco Central.

No obstante, cuando llegó la fecha del pago, el Banco Provincia cumplió con la totalidad del vencimiento, pero concretó el desembolso íntegramente en pesos, independientemente de dónde había registrado su tenencia cada acreedor.

Desde la entidad, indicaron que la operación se realizó en regla: sostienen que tiene los dólares suficientes para cubrir el pago, pero adjudicaron la decisión a una norma del Banco Central. “Se trata de Obligaciones Negociables en pesos emitidas por Banco Provincia en 2018. Si bien los prospectos de los títulos preveían la posibilidad de ser pagados en dólares si los mismos se encontraban depositados en Euroclear y Clearstream, fueron pagados en su totalidad en pesos de acuerdo a la normativa vigente al momento del servicio vencido el 19-7-21”, indicaron fuentes de la entidad a LA NACION.

“Las normas cambiarias a la fecha indican que las deudas anteriores a la reimplantación de las regulaciones iniciadas en septiembre de 2019, solo pueden pagarse en dólares si están contabilizadas y registradas en esa moneda. Por lo tanto, de acuerdo a esta normativa y la interpretación que hace el BCRA de la misma, no se habilita el acceso al mercado de cambios para liquidar estos bonos que están contabilizados en pesos, a pesar de que el banco cuenta con los dólares suficientes en su cartera propia”, afirmaron, y agregaron que todos los pagos de los vencimientos realizados desde septiembre de 2019 se hicieron en pesos.

No obstante, en el mercado la decisión generó controversia y advirtieron sobre el impacto negativo de esta decisión, cuando la provincia de Buenos Aires avanza con la reestructuración de su deuda. Semanas atrás, el distrito anunció que había alcanzado un acuerdo para reestructurar su deuda en default, y planteó una nueva oferta de canje por bonos por un total de US$7100 millones hasta el 13 de agosto.

Así, fuentes del mercado califican de “decisión unilateral” de no respetar los prospectos del bono, una gestión que podría ser calificada de “default”.

“Hubo una decisión unilateral por parte del banco de entregar pesos para cancelar deuda que según el contrato debía ser cancelada en dólares. Un incumplimiento de esas características es un default, ya que no respeta los términos del prospecto”, dijo un analista financiero a LA NACION.

“El banco hace referencia a la normativa cambiaria vigente del BCRA, sugiriendo que no puede acceder al mercado de cambios para comprar dólares y cancelar deudas en esa moneda. Sin embargo, se están mezclando las cosas. Por un lado, la obligación del Banco Provincia es con los acreedores, no interviene la normativa del BCRA. Por otro lado, es una mala señal para todo el sistema financiero que una entidad tan importante pesifique deuda. El banco además señala que era deuda que tenía contabilizada en pesos, eso no importa a la hora de honrar el contrato. Una obligación negociable funciona de manera muy similar a un plazo fijo. Acá cuando el banco tenía que pagar dólares, pagó pesos. El sistema financiero aprendió muy bien luego de la salida de la convertibilidad los problemas de mezclar monedas de pago y los riesgos que acarrea el incumplimiento”, agregó.

LA NACION