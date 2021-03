Deuda: cruces entre Macri, Guzmán y otros miembros del Gobierno y de la oposición

No quiso ni siquiera decir su nombre. “Un expresidente”, dijo el ministro de Economía, Martín Guzmán, para referirse a Mauricio Macri. Comenzaba de esta manera a intentar desmentir los dichos del exmandatario sobre la venta de bonos en dólares para controlar la brecha entre cotizaciones y las condiciones en las que lo hacía el Gobierno para mantener el veranito cambiario. El hecho desató un culebrón en las redes sociales entre exministros, secretarios de Estado, diputados, exfuncionarios del Banco Central y economistas sobre el endeudamiento en tiempos de Juntos por el Cambio y su extensión a la gestión actual.

La novela sobre la deuda no se dio en cualquier momento, sino en un fin de semana cargado de versiones por la posición en la que quedó Guzmán tras las declaraciones de Cristina Kirchner sobre la incapacidad de pagar los pasivos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) mientras el economista visitaba a la directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva en EE.UU. Las dudas sobre el ministro se acrecentaron sólo un día después, cuando Alberto Fernández cambió de idea y avaló a su vicepresidenta.

En Juntos por el Cambio sostienen que el Frente de Todos se siente cómodo en la discusión política sobre la deuda, la herencia de Macri y la cuestionada “fuga”, en un contexto sanitario complejo y con escándalos, y cuando la economía vive una situación compleja, pese al repunte de algunos sectores.

“Un expresidente declaró que el Gobierno está tomando deuda a tasas del 18% en dólares. Encuentro oportuno aclarar que tal afirmación es falsa para evitar confusiones y aportar claridad sobre cómo estamos resolviendo uno de los grandes problemas que su administración creó”, cuestionó Guzmán en su cuenta de Twitter el sábado a la tarde, día en que se reunió con el Presidente. El ministro criticó el ingreso desregulado de capitales y señaló que su gestión busca “limpiar la resaca de la especulación financiera”.

“¿Significó alguna de las medidas adoptadas endeudarse al 18% en US$, como dice un expresidente? No”, afirmó. Guzmán dijo que el Gobierno realizó operaciones de canjes de títulos públicos, de pesos a dólares y viceversa. “Esto redundó en una transformación neta de deuda en US$ a deuda en pesos por US$5106 millones. Resultado: bajó la deuda en dólares y se fortaleció el mercado de deuda pública en pesos”, dijo, y negó haber emitido deuda en dólares. “En ninguna de estas operaciones se emitió deuda en US$ para efectivamente recibir dólares. Si hubiésemos emitido bonos a cambio de recibir 38 centavos de US$ en efectivo por cada dólar de valor nominal, ahí el sector público se hubiese endeudado al 18%”.

“La administración cambiaria del BCRA no resultó en ningún endeudamiento neto del sector público. El expresidente puede estar sugiriendo que el sector público realizó venta neta de bonos en US$ a cotizaciones de 38 centavos por dólar. También es falso. Al contrario, luego de la exitosa reestructuración de la deuda pública externa, el sector público consolidado realizó compras netas (…) de títulos en US$ por un total nominal de US$459 millones a precios de entre 33 y 40 centavos por dólar. O sea: a diferencia de lo que marcó el ex presidente, el Estado no sólo no se endeudó al 18% en US$, sino que se desendeudó de forma neta”, dijo Guzmán.

En Juntos por el Cambios contestaron a coro el exministro de Hacienda, Alfonso Pray-Gay; el expresidente del Banco Central (BCRA), Guido Sandleris; y el diputado Luciano Laspina.

“Hay un ministro que continúa negando la magnitud de la deuda que viene contrayendo desde el primer día en que asumió (ya supera los US$21.000 millones”, dijo Prat-Gay, que cuestionó que para Guzmán tomar deuda en el mercado local “no cuenta porque no es deuda”, sino “acumulación de financiamiento extra (sic)”. Prat-Gay lo criticó por cambiar deuda en dólares por deuda en pesos. “Para este ministro, emitir US$68.200 millones de nueva deuda para cancelar US$65.000 millones de capital de deuda vieja representa una exitosa reestructuración”, ironizó y remarcó los 3500 millones de deuda emitida atada al dólar o el endeudamiento en pesos atado a la inflación. Luego lo criticó por “vacunarse de manera clandestina” contra el coronavirus.

Sandleris subrayó el endeudamiento bruto en tiempo de Fernández en el primer año. Dijo que llega a US$21.500 millones. “La deuda con Fernández aumentó más que el promedio anual de aumento que tuvo Macri en sus 4 años”, dijo el expresidente del BCRA, y la vinculó con el crecimiento del déficit fiscal primario de 2020, que fue de 6,5% del PBI (Sandleris remarcó que fue financiado con emisión). “La desconfianza que genera este gobierno entre los inversores hace que, a pesar de haber restructurado la deuda, el acceso al crédito siga siendo limitado”, afirmó sobre el riesgo país.

“Las Leliqs y pases medidos en dólares se duplicaron desde que asumió Alberto Fernández (aumentaron en US$16.000 millones, 4% del PBI). ¿Se quedaron mudos los que en 2019 hablaban de la bola de Leliqs? ¿Y los que prometían usar las Leliqs para pagarle a los jubilados?”, criticó, y cerró: “Hablemos de la deuda neta. El último dato publicado es de hace seis meses. En ese momento la afirmación del ministro no era cierta, pero podría serlo ahora. Imposible saberlo. Dada la intervención del Gobierno en los mercados de bonos sería bueno más transparencia. Si fuera cierto, una baja en la deuda neta con la deuda bruta subiendo implica que organismos públicos usaron dólares u otros activos para comprar deuda de manos privadas. Esta estrategia es más una consecuencia de la desconfianza que un intento genuino de desendeudamiento”, cerró.

“Cuando Mauricio Macri habla de la emisión de deuda al 18% no se refiere al BCRA, sino al FGS-Anses, que ha estado interviniendo en el mercado de bonos para contener el dólar financiero. Vende bonos en dólares (que rinden aproximadamente 18%) y compra bonos en pesos. Pesifica su cartera”, criticó Laspina.

“Esto es falso diputado”, tuiteó Lisandro Cleri, titular del FGS de la Anses. “El FGS realizó compras netas de bonos nominados en US$ por un total de US$277 millones de capital. Como bien lo explicó Martín Guzmán, el Estado no se endeudó al 18%, sino que recompró deuda en manos del sector privado a precios favorables”, estimó el exmiembro del equipo de Guzmán en el Ministerio de Economía.

El exministro de Hacienda, Hernán Lacunza también criticó a Guzmán en su cuenta de Twitter. “En las operaciones de canje, el Tesoro entregó títulos por US$1500 millones y recibió bonos en pesos por el equivalente a US$1030 millones. Resultado: endeudamiento neto por US$470 millones al 15,9%”, dijo Lacunza ante la pregunta de Guzmán sobre si hubo endeudamiento al 18% en su gestión en la red social. “Se emitieron VN 1500 millones (900 millones de AL30 y 600 millones de AL35), el tipo de cambio promedio ponderado fue de $80,85, el cual es sobre el que se registraron las altas y bajas en el stock de deuda pública en SIGADE”, retrucó Ramiro Tosi, subsecretario de Financiamiento.

La respuesta final llegó entonces de la mano de Nicolás Gadano, exfuncionario del BCRA y hombre de la mesa chica del exministro de Hacienda, Nicolás Dujovne. “El subsecretario de Financiamiento dice que, en el medio del cepo más estricto, le vendieron US$1500 millones a Pimco y otros fondos al tipo de cambio oficial de $80,85, para ‘darle salida’ de su posición en pesos ¡Cuánta generosidad! A los amantes del relato ‘deuda y fuga’ les va a encantar”, cerró el economista.

