Deuda y default. El Presidente busca blindar la oferta con una foto de unidad

Francisco Jueguen 4 de mayo de 2020 • 13:21

Ante la negativa, por ahora, de los acreedores internacionales, el Gobierno buscará hoy blindar su propuesta de renegociación de la deuda bajo legislación extranjera con una foto significativa: la del presidente Alberto Fernández, el ministro de Economía, Martín Guzmán (principal negociador), la CGT y los empresarios más importantes del país nucleados en el G6.

La audiencia se llevará a cabo en la Quinta de Olivos a las 17. Allí estarán, según comunicaron fuentes oficiales, representantes de la Union Industrial Argentina (UIA), la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la CGT, la Asociación de Bancos de la República Argentina, la Sociedad Rural Argentina, la Bolsa de Comercio y la Cámara Argentina de la Construcción.

Según indicaron en Presidencia, esas entidades legarán a la residencia presidencial a "respaldar el proceso de negociación de la deuda publica formulado por el estado argentino". Se reunirán con Fernández, Guzmán y otros miembros del Gabinete.

Sin embargo, no todos los empresarios presentes apoyan incondicionalmente la oferta argentina, y menos aún un posible default a sólo cuatro días del deadline impuesto por el ministro de Economía para conseguir una respuesta por parte de los bonistas externos.

"Apoyamos la negociación para llegar a un acuerdo" , dijo uno de los hombres de negocios que serán parte de ese encuentro. "Necesitamos una salida sustentable para poder empezar a producir en invertir. No es recomendable un default, la Argentina necesita un acuerdo, el mejor posible", agregó el empresario más ligado a la economía real que al mundo financiero.

"No voy a mostrar mi apoyo. Iré a escuchar. Si me dejan hablar, hablaré y daré una expectativa de lo que estamos viendo. Necesitamos acordar, porque un default sería terrible, no sólo para la parte publica, sino para la privada", estimó uno de los representantes del G6 a LA NACION. "Nuestra posición es la de siempre. No es lo mismo, para el país y para las empresas especialmente, caer en default que no", señaló otro de sus colegas que partirá para Olivos.

Ayer, la CAC envió una nota directamente al Presidente apoyando la renegociación. "Nos dirigimos a usted a fin de expresarle nuestro acompañamiento al proceso de renegociación de la deuda pública con acreedores privados. En circunstancias tan extraordinarias como las actuales, en las que la Argentina y el mundo se ven golpeados por la pandemia de Covid-19 y las restricciones asociadas se vuelve especialmente importante dotar de sostenibilidad a los pasivos del país", decía la misiva dirigida directamente a Alberto Fernández.

"Cumplir con los compromisos en los términos originalmente pautados resulta materialmente imposible. Un severo ajuste fiscal, amén de las consecuencias adversas que tendría, sería algo inconducente para honrar las deudas, toda vez que agravaría la retracción de la actividad, dejando aún más exhaustas a las arcas públicas, ya muy afectadas en la actual coyuntura".

"La CAC considera que la oferta recientemente presentada por el Gobierno es adecuada, ya que concilia el lógico interés de los tenedores de títulos por cobrar sus acreencias con las reales posibilidades de pago de nuestro país. Asimismo, la Entidad está convencida de que un perfil de vencimientos sostenible es un elemento clave para que la economía argentina pueda transitar un proceso de crecimiento, con inversiones y generación de empleo de calidad", cerró.

Pero ademas, sobre todo los industriales, los representantes de la construcción y del comercio buscarán seguir trabajando "la salida de la cuarentena" y más medidas para ayudar a las empresas no sólo a pagar los salarios sino a sobrevivir luego de la salida del aislamiento. "Hay muchos sanitaristas en el Gobierno, pero pocos economistas. Necesitamos más economistas, necesitamos reabrir, con todas las medidas que ya toman ferreterías o farmacias, pero si no lo hacemos nos vamos a fundir todos", cuestionó otro de los que estarán hoy con el Presidente.

Hoy, a través de un comunicado conjunto, los tres principales grupos de bonistas de la Argentina reiteraron su rechazo a la propuesta de reestructuración de la deuda del Gobierno, al afirmar que genera "pérdidas desproporcionadas que no son justificadas ni necesarias". Cuando restan apenas unos días para el cierre del canje, los acreedores reiteraron de todos modos su voluntad para "discutir constructivamente" un acuerdo.

El mensaje de los bonistas llegó luego de que el ministro de Economía indicara en una columna publicada en el diario británico Financial Times que las demandas de algunos acreedores son demasiado altas, y no son consistentes con el objetivo de lograr la sustentabilidad de la deuda. Guzmán y su equipo cerrarán hoy el roadshow virtual para promover la oferta. "Se acabó el tiempo de las ilusiones", escribió Guzmán. "En el nuevo mundo de Covid-19, no podemos seguir gastando el 20% de los ingresos del gobierno o más en pagos de la deuda, como algunos acreedores han pedido efectivamente. Es simplemente imposible".