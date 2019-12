El 40% de los profesionales quieren hacer un giro en su carrera Crédito: Shutterstock

No importa el momento en que se encuentre una persona, siempre es necesario detenerse a pensar hacia dónde va su trabajo

Rara vez las carreras son predecibles o siguen una línea recta. De hecho, el 40% de los profesionales están interesados en hacer un giro en su carrera.

El desafío es poder advertir si la carrera de un ejecutivo se ha desviado. Para lograrlo, es importante verificar constantemente hacia dónde va la carrera a menudo y eso requiere hacer las preguntas adecuadas para descubrir lo que usted quiere, cómo ha cambiado eso y que puede hacer para corregir el rumbo si es necesario.

Cuando una persona sabe lo que quiere, es más fácil tomar decisiones que lo lleven a lograrlo.

Estas cinco preguntas pueden servir para asegurarse que la carrera de un ejecutivo está bien orientada y luego controlar cada año para no perder de vista el objetivo que se busca.

1- ¿Dónde quiero estar dentro de cinco años?

La mejor manera de saber si una carrera está bien orientada es hacer preguntas amplias que no son fáciles de olvidar en el trajín de vivir una vida exitosa y de crecimiento en la carrera.

Una de las preguntas más importantes que puede hacer es: ¿Dónde quiero estar dentro de cinco años? Use esta oportunidad para hacer una tormenta de ideas y ser honesto consigo mismo: ¿Que quiere hacer realmente?

La siguiente pregunta será fácil de responder una vez que haya obtenido claridad sobre la primera pregunta: ¿Mi rol actual me ayuda a lograr esa meta? Si la respuesta es sí, entonces puede estar confiado de que su carrera está bien orientada. Si la respuesta es no, es momento de tomar algunas decisiones difíciles. Hágase las siguientes preguntas:

¿Qué tipo de empleo necesito? ¿Necesito elevar mi capacitación? ¿Cuánto tiempo me doy antes de dejar mi actual trabajo por uno nuevo?

Nadie puede responder esta pregunta por usted, así que deje que sus aspiraciones en materia de carrera guíen lo que vendrá a continuación

2- ¿Mi trabajo me entusiasma?

¿Lo entusiasma hacer su trabajo la mayoría de los días? ¿Lo apasionan los proyectos en los que está trabajando? Peta Kelly, oradora, millonaria por su propia esfuerzo y fundadora de la firma The New Way Live, dice: "Todos tenemos una zona de genio. Talentos y capacidades únicas. Tenemos una zona de felicidad, creatividad, productividad, efectividad y eficiencia... Pero no podemos vivir allí sí solo nos movemos en base a lo que es práctico y ilógico. El entusiasmo es la brújula".

Si su trabajo no lo entusiasma puede ser el momento de considerar una carrera que le permita conectarse con su zona de genio y de últimas hacerlo más feliz y más productivo. Esto no significa que tiene que dejar su actual trabajo. Si le gusta la compañía, hable con su jefe acerca de lo que quiere y cree un rol que si lo entusiasme.

3- ¿Estoy concentrado en mi trabajo?

Pregúnteselo honestamente. ¿Estoy realmente concentrado en mi trabajo o estoy comenzando a relajarme y quedarme donde me siento cómodo? Si esto último es cierto está perjudicando a su carrera al evitar nuevos desafíos que lo ayuden a llegar a dónde quiere.

Recuerde sin embargo que estar contento dónde está y hacer la plancha son dos cosas muy diferentes. Si está contento dónde está, si trae lo mejor de sí cada día al lugar de trabajo y se esfuerza por mejorar. Si está haciendo la plancha, no está concentrado ni hace el mayor esfuerzo, así queda trabado en su carrera.

Si ha comenzado a desconcentrarse es hora de fijar nuevos objetivos, lo que puede o no significar un cambio de carrera.

4- ¿Estoy aumentando mi capacitación?

Esta es una pregunta importante, dice J. T. O'Donnell, fundadora y CEO de WorkItDaily. La especialista asegura que si un ejecutivo no expande o refina sus capacidades cada dos años, entonces su trabajo no está evolucionando. Los trabajos (y los empleados) que no evolucionan se vuelven obsoletos.

De modo similar, sugiere O'Donnell, si no lo han promocionado, cambiado a un rol diferente o no le han dado nuevas responsabilidades en más de tres años, algo tiene que cambiar.

Si no le dan oportunidades para aumentar su capacidad en el trabajo, es hora de reorientar su carrera. Esto significa pedir lo que necesita, capacitarse fuera el trabajo o cambiar a una nueva compañía que priorice el desarrollo profesional.

5- ¿Qué rol tiene el trabajo en crear la vida que quiero?

Es importante pensar que de qué manera quiere que se relacionan entre si su trabajo y la vida. ¿Quiere llegar a casa a las 5:15 cada día o quiere una carrera exigente que lo tendrá trabajando por la noche y los fines de semana? ¿Quiere viajar a menudo o preferiría poder trabajar desde su casa habitualmente?

Cuando usted decide la clase de vida que quiere tener, sus opciones de carrera se vuelven claras, especialmente si no está en la carrera indicada. Si quiere más tiempo con sus hijos, pero no llega a casa hasta las siete de la tarde, es hora de considerar sí está en la carrera adecuada para usted.

Por último, hay que mantener orientada la carrera

No importa en qué punto de su carrera este una persona, es importante tomarse un momento para evaluar dónde está y a dónde quiere ir. Repensar sus metas, ser honesto respecto de lo que quiere y concentrarse en sus capacidades tendrá un rol en hacer que su carrera siga el camino que quiere.