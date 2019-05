Diversidad: una causa que interpela a las empresasy beneficia al negocio

Gala Díaz Langou (Cippec), Miguel Gutiérrez (YPF), José Del Río (LA NACION), Alejandro Yapur (McDonalds), Norma Puccia (Complejo Penitenciario Olmos) y Sebastián Sasson (Arredo) Crédito: Fabián Malavolta

En la primera jornada de la sexta edición de Management 2020, el foco estuvo puesto en la necesidad de sumar distintas miradas, pero también en las oportunidades que eso genera

Lucila Lopardo 5 de mayo de 2019

Convocar a referentes y líderes de distintas industrias, trabajar en forma de debate y generar propuestas que permitan salir de la coyuntura y construir el futuro. Con ese sentido es que se ideó, en 2014, Management 2020, evento que el 24 de abril inició su sexta edición. Cuando falta un año para alcanzar la meta planteada, José Del Rio, secretario general de Redacción de LA NACION, y Matías Arturo, director ejecutivo de Servicios Financieros para la región Sudamérica Hispana Accenture, dieron inicio a lo que serán cinco semanas de debates, con el objetivo de ayudar a las organizaciones a que puedan definir su visión de corto y largo plazo en tópicos que están a la orden del día: diversidad, talento, sustentabilidad, economía del conocimiento y los desafíos que plantea la era posdigital.

"Habrá propuestas para que los líderes de industrias puedan definir cómo su organización va a trabajar y definir ese talento para el futuro", destacó Arturo, quien presentó una de las novedades de la nueva edición: sensores de neurociencia. Se trata de unas pulseras especiales que determinan el nivel de atención de quienes las utilizan. "Nos van a permitir medir y relacionarnos mejor con la audiencia para saber qué tan interesados y enganchados están con la mesa", destacó el ejecutivo.

En la primera jornada se desarrolló de punta a punta el tópico diversidad y hubo cinco invitados a los que el tema los afecta en su trabajo diario. Gala Díaz Langou, directora de Protección Social del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec); Miguel Ángel Gutiérrez, presidente de YPF; Alejandro Yapur, presidente de McDonald's para la región sur de América Latina; Sebastián Sasson, presidente y CEO de Arredo, y Norma Puccia, inspectora general, jefa del Complejo Penitenciario Olmos, compartieron la mesa, moderada por Del Rio, en la que intercambiaron su experiencia y gestión para hacer de los espacios en los que trabajan un reflejo más fiel de la realidad.

"La diversidad en una sala de reuniones genera visiones muy distintas, te aporta muchísimo. Hablo de la diversidad en el sentido más amplio", destacó Gutiérrez. YPF tiene un plan a 2025 que tiene como objetivo transformar la compañía en un espacio diverso en el que, como mínimo, el 25% de los puestos directivos sean ocupados por mujeres -hoy la cifra varía entre 12% y 15%-. Para esto, el ejecutivo explicó que la firma debió encarar un trabajo interno que implicó pensar en todo, desde el vestuario y las instalaciones de trabajo en los yacimientos hasta el nombre de algunas posiciones.

"Hay un puesto que históricamente se conoce como company man: es la persona que está en el yacimiento en representación de la empresa y toma las decisiones. Lo cambiamos a company representative, porque ya el nombre te frenaba", ejemplificó, y reflexionó: "Hay un montón de tareas que debemos realizar para que estas situaciones vayan cambiando".

Yapur comenzó a trabajar en Arcos Dorados a los 18 años, en el que se convirtió en el primer local de McDonald's en el país. Treinta y dos años después, dirige la operación para el sur de América Latina. En el país ya hay 227 locales de la firma, que emplea a 17.000 personas, de las cuales el 80% son jóvenes de entre 20 y 24 años.

"Tenemos un comité específico que tiene que ver con diversidad. Está liderado por nuestro chairman y compuesto por diferentes personas y colaboradores de todos los niveles, y gira alrededor de varios ejes buscando la equidad de género y la sinergia entre generaciones", explicó.

Díaz Langou trabaja en temáticas de diversidad en el Cippec. "Lamentablemente, para lo que es el sector corporativo en la Argentina no hay estudios. Sí los hay a nivel global, donde se demuestra que la diversidad da mayor rentabilidad de las inversiones en capital y mayor nivel ventas", sostuvo, y aclaró que esto mismo se da en el ámbito público: "El producto de la mayor diversidad también se ve en las políticas públicas que contribuyen a cerrar la brecha de género en el trabajo y que también favorecen el crecimiento del PBI".

Es en este contexto en el que Puccia se define a sí misma como "la evolución". "Cuando empecé no era una posibilidad acceder a este cargo, tampoco a esta jerarquía que ostento y que es la última de nuestra escala", reconoció, y explicó que fue la primera vez que una mujer transitaba con su cargo en la unidad. "De parte del género femenino recibí alegría y satisfacción. Me acuerdo de que me dijeron ?señora, qué alegría que la tengamos acá'. Las mujeres estaban felices por el cargo. Sentir esa respuesta de mis compañeras fue muy importante y alentador", recordó.

Puccia celebró esta evolución y destacó que la jefatura del servicio está compuesta por un jefe, un subjefe y cinco grandes direcciones que gestionan el servicio penitenciario. "En esas grandes direcciones tenemos dos mujeres a cargo, es importantísimo tanto para mí y para las otras, y para las que vienen, para vernos como una posibilidad de acceder", subrayó.

Al momento de hablar e incentivar la diversidad es importante generar cambios en las compañías, pero otro punto que toma relevancia es la comunicación. Es decir, mostrar lo que uno hace y piensa para que otros puedan reflexionar, cuestionarse e iniciar un mismo recorrido, si es que aún no lo hizo. Esta es la filosofía de Arredo, la empresa familiar en la que Sasson comenzó a trabajar a los 18 años y que hoy dirige. El ejecutivo expuso el trabajo que hizo la compañía para hacer de su marca un espacio diverso.

Una iniciativa fue crear Arredo Lab, su propia usina creativa para comunicar la diversidad. "Tenemos la suerte de contar con Agustín, mi hermano, que es una de las personas más creativas que hay. El objetivo era ir en búsqueda de algo que no encontrábamos en el mercado. Pensar, investigar y transmitir nuestro espíritu con una profundidad que fuera más allá de la transacción comercial", explicó.

Este trabajo derivó en campañas publicitarias en las que se puede ver parejas gays o adultos mayores durmiendo en camas con productos Arredo. "Nosotros creemos en crear hogar, pero, ¿qué hogar queremos crear como sociedad? Esa pregunta nos permitió llegar a más gente a través de la comunicación", sostuvo.

A pesar de que sus campañas tuvieron buena recepción, Sasson reconoció que aún hoy hay clientes que entran a los locales y dicen "no les vamos a comprar más" o "voy a decirle a la gente que va al colegio de mi hijo que no les compre más". "Ahí es donde uno dice, tengo que redoblar la apuesta", subrayó, y aclaró que lo más importante a la hora de encarar la diversidad es "estar convencido". "Es un camino en el que hay que desaprender y reconstruirse. Tenés que estar muy convencido de ir por ahí. Nuestra ancla más fuerte es transmitirlo y tratar de sumar empresas y personas que entiendan que, a través de ese camino, podemos construir algo mejor", concluyó.