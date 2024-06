Dólar: el volumen negociado no repunta y afecta al nivel de compras del Banco Central

Escuchar

La dinámica que viene mostrando el mercado cambiario oficial en las últimas semanas hizo que muchos analistas volvieran a poner el foco en la evolución de las reservas, una tenencia cuya recuperación perdió vigor en un momento inadecuado: cuando el Banco Central (BCRA) enfrenta el riesgo de tener que cancelar entre este mes y el próximo unos US$4900 millones correspondientes al tramo activo del swap de monedas suscripto con China que fuera usado por la administración Fernández para tapar la falta de dólares, si es que no hay acuerdo con el gigante asiático para renovarlo, como todo indica hasta el momento.

La sensación se fortaleció al arrancar el mercado el nuevo mes operando apenas US$228,1 millones, un monto apenas 16% mayor al registrado al inicio de la semana previa (en rueda de baja actividad al coincidir con un feriado en Estados Unidos), pero 23% menor al registrado en la primera jornada de mayo.

Es algo que volvió a condicionar el desempeño comprador del BCRA, que, pese a quedarse con más del 25% de lo negociado, solo pudo sumar a sus reservas US$59 millones mediante intervenciones de mercado, monto que supone la compra más austera para un inicio de mes. Además, no pasa inadvertida porque llega luego de un viernes en el que, vendiendo US$52 millones, cerró la peor semana en materia de compra de reservas por intervenciones de mercado en lo que va de la era Milei.

Y que a la vez explica, por los menos montos derivados hacia el dólar contado con Liquidación (o CCL), la tendencia al rebote que mantienen los dólares financieros (y el blue por contagio), aún cuando vienen de avanzar 14% el mes pasado.

Los analistas hablan de un combo de factores que se combinaron para explicar por qué se adelantó esta tendencia del mercado cambiario que esperaban ver recién desde fin de agosto en adelante. Mencionan que hay un evidente retardo en la liquidación de la cosecha gruesa, que viene de la mano de un aumento en la demanda importadora (se hizo frente al 67% de los pagos ya en abril y se calcula que es porcentaje se habría acercado al 80% en mayo), que deriva de la progresiva sumatoria de cuotas asociadas al cronograma de acceso a las divisas que dispuso el BCRA para las nuevas operaciones.

“También es posible que haya mayor demanda asociada a consumos en el exterior con tarjetas producto de la recuperación de los ingresos en dólares y el menor diferencial de tasa de interés (también abarata el crédito) y que haya incidido la necesidad de concretar compras de gas de urgencia”, observaron desde la consultora Outlier.

Desde este punto de vista consideran esta señal de “estrangulamiento” que viene dando el mercado como meramente coyuntural. “Es cierto que hay atraso en la comercialización de productores, pero se esta normalizando luego de la demora por lluvias y la mejora del precio internacional”, afirma el economista Fernando Marull.

Otra vez bajo presión...

Sin embargo, conviene no desatender que este comportamiento del mercado cambiario sembró dudas entre los inversores, que comienzan a ver más lejana la posibilidad de un desarme del cepo. “Si no compran reservas a buen ritmo, por mucho bajen los pasivos remunerados del BCRA, las condiciones para avanzar en ese sentido no estará”, confió un ejecutivo bancario que, así, explica lo que le cuesta recomponer precios a los bonos de la deuda pese a que están a solo un mes de hacer un pago de intereses que está asegurado.

“Con el paso de los días, si esto continúa, habrá más expectativa sobre la evolución que puedan tener las negociaciones por el rolleo del swap chino y por los avances que haya en la aprobación definitiva de la Ley Bases y el paquete fiscal”, apuntaron desde Portfolio Personal Inversiones (PPI).

“En especial si hubiera que desembolsar US$4900 millones entre junio y julio por el swap, a lo que se suman los US$2600 millones de capital e intereses que hay que pagar el 9 de junio a bonistas. Esto implicaría un golpe duro para las reservas netas, que estimamos que se encuentran negativas en US$2300 millones bajo la metodología FMI”, recordaron.

Temas Comunidad de Negocios