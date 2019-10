Dólar enero 2020: la pregunta es qué pasará después con el control cambiario

La regulación dispuesta por el BCRA tiene vigencia hasta el 31 de diciembre Fuente: Archivo

El Gobierno anunció esta medianoche un endurecimiento del cepo cambiario para proteger a las reservas del Banco Central. La entidad dispuso que las personas físicas sólo podrán comprar hasta 200 dólares por mes por operación bancaria y 100 dólares en caso de hacerlo en efectivo. La regulación tiene vigencia hasta el 31 de diciembre por lo que la pregunta que subyace es ¿qué pasará con el dólar a partir de enero del 2020?

Al limitarse el mercado de compra-venta de la divisa, habrá más presión sobre el dólar blue (informal) por lo que aumentará la brecha entre ambas cotizaciones. A partir de enero, el nuevo Gobierno deberá decidir si reovoca el cepo, lo flexibiliza o lo mantiene igual.

En las primeras horas del día, los bancos presentaron problemas para operar el dólar oficial a través del homebanking, ya que deben adecuar sus sistemas a la nueva norma. Según pudo saber LA NACION hasta pasadas las 11 a la vez los "arbolitos" no tendrán cotización del dólar blue.

Para Sandleris, el cepo no es gratuito

El presidente del Banco Central, Guido Sandleris, admitió que "estas medidas no son gratuitas para la economía", pero tienen como fin "proteger las reservas internacionales y permitir al nuevo gobierno contar con más grados de libertad para la implementación de sus políticas económicas". Además, reconoció que se dispuso ayer por la noche para darle tiempo a los bancos a implementarlo.

El resultado de las elecciones abre una transición entre dos administraciones de distinto signo político, en un contexto de alta incertidumbre económica. Como ya he dicho en otras oportunidades, no es normal que una elección presidencial genere el nivel de incertidumbre y volatilidad que hemos visto en estos meses. Esto no ocurre en otros lugares del mundo", indicó Sandleris, que esta vez no estuvo acompañado por sus vicepresidentes, Gustavo Cañonero y Verónica Rappoport, como es habitual en sus conferencias de prensa.

Sandleris señaló que harán todo lo que esté a su alcance para asegurar que "el Banco Central tenga las herramientas necesarias para continuar desarrollando una política monetaria consistente".

Luego, explicó que la medida de restringir más la compra de divisas tiene que ver con que en los últimos días de la semana pasada observaron un aumento importante en la demanda de dólares, principalmente por parte de los individuos. "Ante el riesgo de que este fenómeno se mantuviera esta semana, que decidimos profundizar los controles en este frente", dijo.

En concreto, Sandleris dijo que las reservas cayeron US$22.807 millones desde las PASO y que aproximadamente US$12.000 millones fueron antes de poner los controles cambiarios del 1º de septiembre, y el resto fue desde entonces.

Y señaló que un tercio de la caída de reservas tiene que ver con la caída de depósitos en dólares, otro tercio, es pago de deuda, y lo restante, tiene que ver con intervenciones en el mercado cambiario, en particular para abastecer el pago de dólares de las empresas que tenían que pagar importaciones.

"Sé que esta medida, aun siendo temporaria, es muy estricta y afecta a muchas personas. Su objetivo es preservar las reservas durante este período de transición, hasta tanto el nuevo gobierno defina sus lineamientos de política económica y se disipe la incertidumbre", comentó.