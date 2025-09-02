Dólar hoy: cuál es el precio de la moneda el 2 de septiembre

El dólar oficial cotiza hoy, 2 de septiembre, a $1347,82 para la compra y $1391,88 para la venta, según el promedio que realiza el Banco Central entre las distintas entidades financieras. Este precio lo posiciona 36,88 pesos encima del dólar blue, que ronda los $1335,00 para la compra y $1355,00 para la venta. Así, la brecha cambiaria entre ambas cotizaciones ronda el -2,65 por ciento.

El 14 de abril de 2025, el cepo cambiario llegó a su fin. Bajo un nuevo esquema de bandas de flotación que va de $1000 a $1400 (con una actualización del 1% mensual), que dependerá de la oferta y la demanda. Las personas físicas que deseen comprar dólares pueden hacerlo sin la restricción de US$200, que regía anteriormente. De todos modos, la adquisición de dólar billete por ventanilla mantiene un tope de US$100 por mes. Esta medida tiene el objetivo de preservar la economía formal.

El valor del dólar en el Banco Nación es, como de costumbre, el más bajo del mercado: $1390,00, mientras que, una entidad privada como el Banco de Galicia lo muestra a $1199,50.

Si se lo compara con la última jornada hábil, el dólar oficial se muestra 2,21 por ciento arriba, ya que la moneda estadounidense se negoció a $1319,02 para la compra y $1361,42 para la venta.

En los últimos cinco días hábiles, el dólar oficial mantiene una tendencia alcista, con una suba del 1,73 por ciento, en relación con el valor que mostraba entonces de $1326,49 para la compra y $1367,98 para la venta.

Al analizar el desempeño de la moneda a lo largo del año, se puede observar que la cotización del dólar oficial ha subido un 26,90 por ciento, respecto de los primeros días del año cuando las pizarras mostraban un $1061,83.

Cotización del dólar turista, hoy 2 de septiembre

A pesar del fin del cepo cambiario, los pagos de productos y servicios contratados en el exterior no tuvieron modificaciones. El dólar turista o tarjeta, tal como se lo conoce, cotiza a $1809,44. Este valor surge de agregarle al precio oficial de la moneda estadounidense un recargo de 30% de anticipo al pago de impuesto a las Ganancias.

Cotización del dólar MEP o "Bolsa", hoy 2 de septiembre

El dólar MEP, también conocido como "Bolsa", se negocia hoy a $1355,64, lo que reflejaría cierta estabilidad en la cotización con una oscilación inferior al 1 por ciento en relación al última día hábil, El valor del dólar "bolsa" se define con base en la cotización del bono AL30, el activo más popular para conseguir este tipo de cambio, al que se accede a través de la compraventa de activos financieros que cotizan en pesos y en dólares.

Cotización del dólar CCL o contado con Liqui

El dólar CCL, o contado con liquidación, se intercambia hoy a $1373,39, el precio muestra un alza del 1,13 por ciento en relación con el valor de la última jornada, cuando cotizaba a $1357,91.

Cotización del dólar mayorista

El Banco Central cobra 1343,00 por cada dólar que negocia. Este precio se mantiene en línea con la última jornada, con un movimiento inferior al 1%.