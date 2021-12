Dólar hoy: el blue opera estable, y las acciones y bonos se recuperan tras la caída de las jornadas previas

El mercado financiero local rebota luego de la caída que presentaron los activos en las últimas dos ruedas. Si bien la incertidumbre política continúa y las miradas siguen de cerca los avances con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para llegar a un acuerdo y refinanciar la deuda que el país tiene con el organismo multilateral, hoy los inversores se vuelcan a la recompra de carteras.

Pasadas las 13, el S&P Merval registra una suba de 2,8%, hasta las 84.208 unidades. El panel de la bolsa porteña es liderado por Pampa Energía (+5%), YPF (+4,3%), el Banco Macro (+4,2%), el Banco Francés (+4%) y el Grupo Financiero Galicia (+4%).

Lo mismo sucede con las acciones argentinas que cotizan en Nueva York (ADR), ya que en su mayoría presentan números en verde. Los papeles de Despegar avanzan un 3,8%, seguidos por los de el Banco Macro (+3,6%), YPF (+3,6%), el Banco Francés (+3,6%) y Pampa Energía (+3,4%).

El riesgo país cae ocho unidades (-0,5%), hasta los 1741 puntos básicos. Esto se da como consecuencia de las subas que presentan esta jornada los bonos del último canje de deuda. En el exterior los activos trepan hasta un 1,5% (Global 2046), mientras que a nivel escalan un 1% (AL35 y GD30).

“Los títulos de deuda están sobre castigados en el nivel actual de paridades. En el corto plazo, el primer driver que va a influenciar a los precios tiene que ver con la negociación con el organismo internacional y la misma dependerá de la voluntad del Gobierno de reducir el déficit fiscal y el financiamiento monetario. Al mismo tiempo, buenas señales de cortísimo plazo pueden ser ver un Banco Central (BCRA) más ortodoxo subiendo la tasa de interés que permanece congelada desde noviembre del año pasado, como así también la no intervención de la entidad monetaria en el MULC perdiendo reservas”, sostuvo Lucas Yatche, head of strategy and investments de Liebre Capital.

El dólar blue bajó de los $200

En el mercado cambiario, los dólares financieros mediante bonos AL30 operan durante los primeros negocios del día con tendencia alcista. El dólar MEP se vende a $202,02 (+0,8%) y el dólar contado con liquidación (CCL) se ofrece a $204,74 (+0,2%).

En cambio, el dólar blue retrocede cincuenta centavos y se posiciona por debajo de los $200. Este martes el tipo de cambio paralelo se comercializa a $199,50 en las cuevas y arbolitos de la city porteña. La brecha con el dólar oficial mayorista ($102,20) es del 95%.

En los principales bancos del país el dólar oficial minorista se comercializa a $107,67, según el relevamiento diario del BCRA. El dólar ahorro, que tiene un recargo del 65% por impuestos, alcanza los $177,65.