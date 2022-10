Dólar hoy y Dólar blue hoy: ¿a cuánto cotiza este domingo 16 de octubre?

escuchar

En la semana en la que debutaron los nuevos tipos de cambio -dólar Coldplay y dólar Qatar- la cotización del dólar oficial cerró este viernes en un promedio de $158,28, con un incremento de nueve centavos respecto al jueves, en tanto que a lo largo de la semana acumuló un aumento de $2 equivalente a una suba de 1,27% respecto al jueves pasado, último día hábil.

En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) retrocedió 0,8%, a $311,45, y el MEP bajó de 1%, en $296,29, en el tramo final de la jornada.

En tanto, en el segmento informal, el denominado dólar “blue” cayó un peso, a $290 por unidad, con lo que en los últimos cuatro días -por el feriado del lunes- acumuló un incremento de $14.

En el mercado mayorista, la cotización de la divisa estadounidense marcó una suba de 32 centavos respecto a su último cierre, en $151,64, mientras que en la semana acumuló un aumento de $2,44 (1,63%).

Esta semana todos los ojos estuvieron en el dólar Qatar, que empieza a regir a partir de gastos con tarjeta que excedan los US$300 Shutterstock

Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto País-, marcó un promedio de $205,76 por unidad; y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, el valor promedio fue de $261,16.

En tanto, el dólar destinado al turismo en el exterior -y que cuenta con una alícuota de 45%- se ubicó en $276,99, mientras que para compras superiores a US$ 300 -y que posee un impuesto adicional de 25%-, se ubicó a $316,56.

Fuentes de mercado apuntaron que el BCRA finalizó su participación de este viernes con ventas por unos US$ 68 millones para atender la demanda del mercado.

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 237 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 162 millones y en el mercado de futuros Rofex US$ 664 millones.

La inflación de septiembre fue de 6,2%, según el Indec

Mientras parece crecer la presión de Cristina Kirchner sobre el ministro de Economía, Sergio Massa, por nuevos controles a las empresas para frenar a los precios, la inflación volvió a situarse en niveles altos y marcó 6,2% en septiembre. Fue una leve desaceleración -principalmente porque no incluyó el incremento de tarifas previsto con la segmentación- en un piso elevado y con un fuerte avance de los alimentos, sobre todo verduras.

En lo que va del año acumuló un 66,1% y en doce meses llegó a 83%, el peor nivel desde diciembre de 1991, cuando llegó a tocar un 84%, según los datos oficiales. La medida núcleo –que elimina precios regulados y estacionales- fue de 5,5% y el capítulo de Alimentos y bebidas –el de más peso en el índice- avanzó un 6,7%. Con este número, la suba de precios se consolida en un piso mensual del 6%, con una inflación anual garantizada en tres dígitos.

