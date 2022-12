Dólar oficial y dólar blue: la cotización del sábado 17 de diciembre

escuchar

Este sábado 17 de diciembre no hay actividad del mercado financiero y, tanto para el dólar oficial como para el dólar blue, se toman como referencia los valores de cierre del último día hábil de la semana.

Es por ello que los registros del último viernes permitirán el cálculo en pesos y sus posibles variantes de determinados bienes o servicios, ligados a la cotización de la moneda estadounidense.

Así el dólar oficial, que habitualmente difunde el Banco Nación, cotizaba el miércoles a $171 para la compra y $179 para la venta. Este índice es el más usado ya que sirve para el cálculo de los dólares diferenciales, que se utilizan en distintas actividades económicas y a cuyos valores se llega mediante la suma de impuestos.

De esta manera, partiendo de la cotización del dólar oficial se puede calcular de manera exacta el valor del dólar ahorro, el dólar Qatar, el dólar turista; los dólares financieros como el Dólar Contado con Liquidación (CCL) o el dólar MEP, entre otros.

Por su parte, el dólar blue, que se mueve en el mercado paralelo de divisas, se ubicaba en $316 para la compra y $320 para la venta, y constituye una referencia sobre todo para quienes no pueden acceder a la compra de divisas mediante el mercado oficial, debido a las diversas restricciones que forman parte del cepo cambiario.

Así cotizaron los distintos tipos de dólar en el último día hábil

Dólar oficial : el cambio oficial se sitúa en $171 para la compra y $179 para la venta.

: el cambio oficial se sitúa en $171 para la compra y $179 para la venta. Dólar blue: el valor de compra se ubica en $316; y el de venta en $321.

el valor de compra se ubica en $316; y el de venta en $321. Dólar MEP o bolsa: $323,32.

o bolsa: $323,32. Dólar CCL o contado con liquidación: $331.

o contado con liquidación: $331. Dólar mayorista: su valor de compra es de $172,60; y el de venta, $172,70.

Los tipos de cambios financieros no registraron grandes variaciones en la última jornada hábil. El dólar Bolsa (MEP) se negoció en el mercado de capitales a $323.

En tanto, el dólar contado con liquidación (CCL) finalizó el día posicionado en $331.

El Banco Central hizo la mayor compra de reservas del mes

El Banco Central (BCRA) se quedó con US$ 157 millones por sus operaciones en el segmento de contado del mercado oficial de cambios. Esto fue gracias a la reactivación en la oferta de dólar soja, que venía menguando en las última semanas.

De esa forma, la entidad que conduce Miguel Pesce concretó ayer la mayor compra de reservas del mes y la segunda más grande desde que se relanzó a fines de noviembre esta operatoria.

Las definiciones de Sergio Massa sobre restricciones cambiarias y credibilidad de la moneda

En el seminario Propymes, el ministro de Economía Sergio Massa analizó las dificultades que transitan las empresas y trazó los objetivos para el 2023.

Sobre las restricciones de las empresas para acceder a dólares, el ministro dijo: “Está claro que el gran desafío es que la Argentina tenga una fortaleza en su Banco Central (BCRA) que le permita que el flujo de capitales tenga la naturalidad de todo el mundo. Hoy no tenemos esas condiciones. Y sería mentir plantear que en el corto plazo se puedan resolver esas condiciones”.

Además, Massa se mostró conforme con el hecho de que en su gestión no se haya recurrido al Tesoro para resolver las urgencias económicas desde su asunción. “Si no se puede financiar el Estado sin emisión, nuestra moneda nunca va a tener credibilidad. Y lo digo con la tranquilidad de que asumí y dije que no iba a usar los adelantos transitorios del Tesoro. Y cerramos el año sin recurrir al Central, porque cumplimos con el compromiso. La Argentina tiene un problema de credibilidad de la moneda, que se notó tal vez de manera más palmaria en la crisis de 2001″.

