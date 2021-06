Dólar: sube en el mundo y le podría dar una mala noticia a la Argentina

Los mercados parecen presurosos por anticiparse a la suba de tasas con que la Reserva Federal (FED) de Estados Unidos intentaría desde antes de fin del 2022 para dar una “respuesta natural al crecimiento económico y a la inflación, un rebalanceo del crecimiento económico”, como anticipó hoy el jefe regional de ese organismo en St. Louis, James Bullard.

“Ahora que la pandemia está llegando a su fin y la inflación se acelera más rápido de lo esperado. Creo que es natural que nos hayamos mostrado un poco más agresivos para contener las presiones inflacionarias”, dijo Bullard a CNBC al comentar las minutas conocidas el miércoles y en las que la FED anticipó que pensaba en aumentos de tasa de cuarto de punto cada una para 2023 y antes de aclarar que ese proceso calcula que empezaría “a finales de 2022”.

La reacción es una de carácter natural para una autoridad competente ante un fenómeno -el de la inflación- que se había desterrado y que nadie quiere arriesgarse a desenterrar en el mundo, para no padecer situaciones como las que vive nuestro país. Pero que llega en mal momento para la Argentina, en especial, porque el Gobierno volvió a optar por usar al tipo de cambio para intentar aplacar la inercia inflacionaria de la economía local y vuelve a depender de las importaciones de energía mientras alienta los consumos con tarifas congeladas, en lo residencial.

Básicamente por el impacto que ese movimiento anticipatorio del mercado mostró esta semana en el valor global del dólar (el Dollar Index que lo mide contra otras seis divisas subió de 89,95 a 92,20 en ocho ruedas), y el derrame que eso mostró sobre los precios de las materias primas, en especial el de los granos cuyo boom estaba dando sustento al “veranito financiero” local ayudando a estabilizar por unos meses una plaza que llevaba casi tres años a los golpes.

Los analistas por estas horas discuten, sin mucho acuerdo, si esta corrección es meramente coyuntural o puede profundizarse en las próximas semanas.

Para el economista Mauro Mazza y analista de Bull Market, que venía advirtiendo hace varias semanas al respecto, no hay dudas que la Reserva Federal (FED) “está gestionando el apagado del viento de cola intentando algo nunca visto en la historia: gestionar una caída de activos globales sin generar una recesión”. Lo que ahora pondrá a prueba el mercado es “su capacidad de maniobra”.

Mazza recuerda que al cabo de los últimos meses hubo tres encuentros entre autoridades económicas de EE. UU. y China, por eso no duda que lo que se está viendo es parte de “una estrategia coordinada de la administración Biden, con la secretaria del Tesoro, Janet Yellen a la cabeza, con China”.

“Tras ellas el fixing del yuan comenzó a depreciarse nuevamente y vimos medidas para limitar la participación de bancos comerciales en commodities, tanto en Shanghai como en el exterior. Esto podría haber terminado con la demanda china financiera de commodities y dejado sólo a la demanda y oferta comercial como protagonista, lo que no fue usual en los últimos años. Esto llevará a ese mercado a moverse de acuerdo a los fundamentos”, recuerda.

Por lo pronto la abrupta corrección registrada en los últimos días en los mercados de materias primas generó dudas, en especial porque se mantiene entre los metales (el cobre registra su mayor retroceso semanal desde marzo de 2020 luego que China dijera que vendería reservas estatales para limitar el alza de esos precios) aunque para alivio argentino reboten entre 4 y 5% en la jornada las cotizaciones de los granos.

En especial porque el dólar, la moneda en que se pactan sus precios, vuelve a valorizarse globalmente 0,35% en la jornada.

Para los analistas de Delphos Invesment por el momento no hay más que una “corrección de mercado” amplificada por los niveles récords a que se encontraba. No vemos cambios en los fundamentos”, afirman. “Lo que está claro es que el dólar recuperó cierto esplendor en los últimos días de la mano de una Fed supuestamente más racional a futuro. Pero no creo que esto signifique el regreso de la ‘vieja y dura’ Fed. Creo que lo que vimos es una reacción del mercado desde posiciones muy extremas, ajuste que se vio amplificado por llegar en medio del vencimiento de opciones”, insiste su principal referente, Leonardo Chialva.

José Bano, gerente de research de invertirOnline, cree que para determinar si se acaba el viento de cola para la Argentina habrá que seguir de cerca “la evolución que muestre la inflación en EE. UU.”, en especial, porque ya van dos meses seguido con malas noticias al respecto, por lo que nuevos malos datos “podrían asustar al mercado” y porque podría cambiar el balance que el mercado tiene hoy con respecto a si el fenómeno es “coyuntural (evaluación mayoritaria por el momento)”, o puede llegar a ser “estructural”.

Bano justifica el susto que provocó en el caso argentino el derrape de la soja de ayer (no bajaba en esa proporción desde hace 48 años) por el aporte que esas exportaciones hacen al país. Pero, aunque admite que se prendió una luz amarilla, cree que el ajuste de precios es natural y que, por el momento, no hay riesgo de volver a “precios del año pasado”.

Para Mazza, el mercado entró en una zona de correcciones que muy probablemente se mantenga hasta “Jackson Hole en la semana del 25 de agosto”. Es para cuando esperamos que el tappering llegue a su fin, coordinado mundialmente, lo que devolvería visibilidad”, explica.

Por lo pronto el brusco reacomodamiento ya mostró el impacto que puede tener sobre los activos locales: terminó con el veranito del mercado al recolocar la tasa de riesgo país sobre los 1500 puntos (está en 1507), hacer caer hoy nuevamente hasta 7% a las acciones argentinas que cotizan en Wall Street y causarle al S&P Merval una pérdida de casi 4000 puntos en cuestión de días.

Y las dudas que se abrieron se centran en los efectos que una apreciación global del dólar tendrían sobre una estabilidad cambiaria futura que, se sabe está atada con alambre, en especial porque llegaría cuando el Banco Central (BCRA) volvería a exhibir problemas para acumular reservas.

