Dólar y reservas: el Banco Central volvió a vender y por primera vez en la gestión Milei muestra dos días con saldo negativo

El Banco Central (BCRA) debió asistir al mercado con otros US$9 millones de sus reservas hoy. De esta manera, se anotó el segundo saldo por intervenciones negativo consecutivo por primera vez en lo que va de la gestión Milei, una gestión que precisamente se había caracterizado por mostrar un poder de compra tal -aunque con demanda aún muy reprimida y cuotificada- que aún hoy le permite mostrar un ingreso acumulado por esta vía mayor a los US$17.300 millones.

La entidad, que venía de vender otros US$27 millones el viernes, pasó ahora a registrar cinco saldos vendedores al cabo de las últimas 11 ruedas. En dicho lapso, en la que el resultado positivo o negativo de las jornadas quedó casi equilibrado, aún acumula un saldo comprador positivo por US$222 millones, lo que indica que cuando pudo comprar compró más de lo que debió vender cuando tuvo que vender.

Aún así, eso no oculta que el proceso de una necesaria e imprescindible acumulación de reservas, que permitiría a la entidad fortalecer su activo y quedar en condiciones de encaminarse a un desarme del cepo, entró desde hace alguna semanas en zona de turbulencias. Fue, no casualmente, cuando -por la errática política cambiaria local y un nuevo encarecimiento del dólar a nivel global- el tipo de cambio real multilateral acentuó su tendencia al atraso mientras, el BCRA aceleró la baja de tasas de interés y el Gobierno ya no sólo mostraba incapacidad para lograr que se aprueben leyes clave sino que encima se topó con el peligro de imposición, por parte de una oposición reorganizada, de otras que complican su austera política fiscal.

La evolución del tipo de cambio real, que muestra la apreciación

Desde ese entonces, aunque la esperada oferta de divisas del campo fue en moderado aumento, nunca despegó.

Así el volumen de negocios operado por la plaza cambiaria oficial se contrajo y el BCRA se vio ya en varias ruedas en la necesidad de cambiar de lado del mostrador para completar la oferta faltante con reservas, en un contexto en el que la demanda gana naturalmente dinamismo al ir completándose los plazos del esquema de diferimiento definidos tras la devaluación del 13 de diciembre.

“Las cifras del día muestran que el acceso al MULC de los importadores fue por US$254 millones. Aumentó más de un 50% en las ultimas 4 ruedas”, hizo notar el analista Nicolás Cappella, de Invertir en Bolsa (IEB).

La nueva venta se produjo pese a que el volumen de operaciones por la plaza oficial -aunque se mantuvo magro para lo usual en esta época del año- aumentó 5% en relación al viernes al llegar hasta los US$245,2 millones. Y aunque el BCRA aceleró algo la tasa de devaluación del peso al permitir que el dólar mayorista suba $3 en el arranque de la semana, para cerrar a $902,00 para la venta.

Dólar mayorista cerró a $ 899,00/902,00 por unidad, $ 3,00 arriba del cierre del viernes pasado — Gustavo P Quintana (@guspaqui) June 10, 2024

Desde la consultora MAP creen que la reacción del mercado tiene que ver con las inconsistencias que los inversores detectaron en el plan oficial. “La baja de tasas de interés sumamente agresiva en medio de un enroque de pasivos remunerados del BCRA hacia deuda del Tesoro, si bien pone un límite a la generación de moneda endógena, aumentó fuerte en endeudamiento a corto plazo del Tesoro”, recuerdan. Por ello no descartan que el Gobierno finalmente admita en adelante “una aceleración del ritmo de devaluación mensual, con vistas a evitar profundizar la apreciación” del peso.

“Hubo un cambio de clima: no se trata simplemente de un rebalanceo de carteras, una corrección o una toma de ganancias. La agitación del mercado, palpable por la suba que mostraron los contratos de dólar futuro con mayor volumen de negocios -la cobertura para agosto llegó a $1011, priceando una devaluación mensual del 4,5%, lejos del crawling oficial de 2%- o el desarme de inversiones en Lecaps muestra que subyacen algunas dudas sobre los fundamentos del actual rumbo económico”, evalúa Haroldo Montagu, de la consultora Vectorial y exviceministro de Economía (2019-2021).

En el mercado esperan que esta tendencia se mantenga hasta que el Gobierno logre aprobar la denominada Ley de Bases y el paquete fiscal en el Senado, lo que muestra el grado de expectativa con que se aguarda la sesión de ese cuerpo programada para pasado mañana.