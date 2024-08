Cómo se sostiene la estrategia del Gobierno para mantener a los financieros debajo de $1300

Escuchar

Pese al impacto del shock de los mercados globales de la semana pasada, los dólares financieros volvieron a cotizar debajo de los $1300 y la brecha cambiaria se redujo al 35%. Entre la oferta proveniente de las liquidaciones de los exportadores (dólar blend), las intervenciones que hizo el Banco Central (BCRA) en este mercado y el anuncio del plan de mantener fija la cantidad de pesos en la economía, el Gobierno logró en los últimos días un nuevo escenario de estabilidad relativa en la brecha.

Este miércoles, el dólar MEP se vende a $1268,15. En tanto, el contado con liquidación (CCL) aparece en las pantallas del mercado de capitales a $1264,46.

Más allá de algunas tensiones puntuales que se registraron en los últimos tres meses, al ampliar el panorama se observa que en lo que va del año estas cotizaciones acumulan un alza de $281,85 (+28,1%) y $302,5 (+31,1%), respectivamente. En contraste, la inflación fue del 98,5% hasta julio, según la estadística oficial de la Ciudad de Buenos Aires (el dato del Indec se conocerá este miércoles por la tarde).

“Recordemos que los dólares financieros no son libres, sino dólares altamente regulados. Tienen restricciones sobre la demanda, una oferta adicional del 20% por el dólar exportador, además de que ahora se sumaron intervenciones de forma directa por parte del Banco Central para hacer que la brecha, que subió del 15% al 50% en dos meses, vuelva a niveles del 30-40%. La pregunta es si esto va a ser una carrera entre ver quién se queda primero sin recursos, el mercado sin pesos o el Banco Central sin dólares para intervenir. Pero ya hemos visto que este tipo de calma artificial en el tipo de cambio dura lo que dura la intervención, y el BCRA no está teniendo muchos dólares para hacerlo. Entramos a un segundo semestre en el que por cuestiones estacionales hay menos ingresos de divisas”, consideró el analista financiero Christian Buteler.

Tras el pico que alcanzó a mediados de julio, los dólares finacieros tendieron a la baja. Fuente: PPI

A mediados de julio, cuando las cotizaciones financieras volvieron a operar al alza y el blue alcanzó por primera vez los $1500, el Gobierno anunció que el Banco Central intervendría en el mercado financiero, con un mecanismo que busca no emitir más pesos: por cada dólar que la entidad monetaria compre a los exportadores en el mercado oficial (a $939), la autoridad monetaria propone destinar parte de esas divisas a ventas sobre el contado con liquidación para hacerse del equivalente a los pesos emitidos y lograr una baja en la cotización.

“El anuncio de la intervención, más allá de la intervención efectiva, dio la señal al mercado de que el Gobierno está dispuesto a vender CCL y MEP para limitar potencial presión sobre la brecha”, señaló Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS.

En el último mes, se habrían destinado unos US$300 millones a esta maniobra, según coinciden distintas estimaciones de consultoras privadas, puesto que el número no es reportado oficialmente. Sin embargo, hay una “amenaza latente de intervención” por unos US$1600 millones extra, ya que en julio el Ministerio de Economía explicó que retiraría $2,5 billones en circulación, cifra equivalente a la compra de dólares oficiales que se hizo desde abril.

El Banco Central habría intervenido con US$300 millones sobre los dólares financieros Ricardo Pristupluk

A esto se le suma que desde diciembre, todos los exportadores se vieron habilitados a liquidar un 20% de sus ventas al contado con liquidación y un 80% al tipo de cambio oficial mayorista, un sistema conocido como dólar blend. Es decir, el Banco Central resigna un 20% de los ingresos provenientes de las exportaciones, con el objetivo de que las empresas tengan un tipo de cambio más favorable (de $1006 en vez de $939) y sumar oferta al CCL. Esta estrategia fue instalada por primera vez por el exministro de Economía, Sergio Massa. Es un programa que en los últimos dos años cambió de porcentajes, sectores (principalmente el campo) y plazos.

De acuerdo con estimaciones de la consultora EcoGo, entre intervenciones directas, el dólar blend y la oferta de turismo receptivo (dólar MEP con tarjeta para quienes vienen del exterior), en lo que va del año el Gobierno habría sacrificado US$12.400 millones para intervenir sobre la brecha cambiaria.

En tanto, desde la Bolsa de Comercio de Rosario estimaron que este año US$5887 millones irían a parar al contado con liqui únicamente por las liquidaciones que haga el sector agropecuario (y US$20.995 millones al oficial).

“Con un costo en cuanto a reservas, el Gobierno viene logrando el objetivo de disminuir la brecha cambiaria entre los dólares financieros y la cotización oficial. En los últimos días, a esto contribuyeron la apreciación de las monedas de la región; la ampliación del monto para las empresas que necesitan acceder al mercado oficial de cambios para abonar importaciones; las liquidaciones de divisas del agro (mantiene un buen nivel a pesar de la caída del precio internacional de los granos). Asimismo, desde el Gobierno apelan a que el blanqueo de capitales y el pago anticipado del impuesto a los Bienes Personales durante los próximos 60 días generen un shock de oferta de dólares en el mercado paralelo”, agregó Ignacio Morales, analista de Wise Capital.

📌La dependencia del cepo se sostiene casi intacta y la presión sobre la brecha cambiaria reapareció y pone en riesgo la desinflación basada en el crawling al 2%, la menor calibración en la recomposición tarifaria y la de-desregulación de algunos precios que habían sido liberados pic.twitter.com/X31XwA2HU3 — @EcoGo Consultores (@EcoGoConsultor1) August 7, 2024

En el mismo sentido apuntó Franco, quien agregó que en la última semana factores como el pago de impuestos generó cierta oferta extra sobre el CCL. Esto se puede observar en el “canje”, como se llama en la jerga financiera a la diferencia entre el MEP y el contado con liqui. Esta última cotización suele ser más cara (entre 2-2,5%), ya que se utiliza para girar divisas de una cuenta bancaria fuera de la Argentina, pero en la actualidad hay una brecha negativa que sugiere que el CCL hoy es más ofertado.

“No creo que el blanqueo traiga una tranquilidad adicional, porque no es una venta de dólares, sino que se depositan en una cuenta o directamente se paga la alícuota y no se depositan. Habrá que ver cómo sigue el mercado cambiario, pero pareciera todo muy artificial, producto probablemente de las intervenciones. Todavía no veo un flujo que pueda llevar tranquilidad duradera, una estabilidad sostenible en el tiempo”, cerró Buteler.