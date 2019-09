Crece la preocupación del Gobierno por la falta de oferta de dólares privados

En unos días, Lacunza volvería a reunirse con los exportadores Fuente: Archivo

Lacunza y Sandleris se reunieron ayer con las cerealeras; circuló una versión sobre un nuevo aumento de las retenciones

20 de septiembre de 2019

La potente versión sobre la posibilidad de un aumento de retenciones a las exportaciones no tuvo un origen claro, pero sobrevoló ayer -durante todo el día- el complejo cerealero argentino. El rumor nunca fue desmentido ni confirmado por el Gobierno a los medios. En el sector exportador, en tanto, señalaron que esa posibilidad fue descartada ayer por los funcionarios.

Sin embargo, el ruido ya había sido tal que paralizó los mercados de granos. Los exportadores retiraron sus ofertas de compra con trascendidos que indicaban que el registro de declaración de operaciones de venta de granos había sido cerrado. Finalmente, eso no sucedió.

En ese marco, el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, y el presidente del Banco Central (BCRA), Guido Sandleris, recibieron en el Palacio de Hacienda a diez o doce actores de ese sector, el que más dólares aporta a la economía local. Ese encuentro -afirmaron cerca de Lacunza a LA NACION- fue "cordial" y no tuvo como eje central el tema de las retenciones. No obstante, desde el sector cerealero confirmaron a este medio que fue allí donde se descartó la versión que se propagó, incluso, por el Parlamento.

"Descartaron cualquier medida de derechos de exportaciones o de registro de exportación. Todo sigue normalmente", dijo una fuente que asistió al encuentro. Otra agregó: "No expresaron decisión de modificar". Ambas fuentes, siempre en off the record, indicaron que este mensaje trae alivio al sector. Allí estuvieron las empresas de Ciara-CEC (exportadores), entre ellas, AGD, Bunge, Cargill, Dreyfus, Molinos Agro, Molinos Cañuelas y Vicentín.

Sin embargo, cerca de Lacunza negaron que haya existido esa charla sobre las retenciones y dijeron que el encuentro tuvo como eje central el funcionamiento del mercado cambiario luego de que se aplicara, semanas atrás, un nuevo sistema de liquidación de divisas con el objetivo de aumentar la oferta de dólares privados. "La liquidación venía por debajo de la normal, por la mitad de lo común para esta época. Hicimos una reunión para saber qué factores del mercado estaban explicando eso. Fue de lo único de lo que se habló", insistieron.

Lacunza y Sandleris obligaron a los exportadores, a través de una nueva reglamentación, semanas atrás, a vender las divisas fruto de sus exportaciones en el mercado local dentro de un máximo de cinco días hábiles después del cobro o en 180 días después del permiso de embarque (son 15 días para las commodities). En algunos casos, los plazos se ampliaron a 30 días. Al mismo tiempo que buscaron incrementar así la oferta privada de dólares, establecieron un cepo mayorista para frenar el drenaje y "proteger los depósitos" en los bancos.

Sin embargo, tras un comienzo auspicioso -el 10 de este mes, cuando compró US$28 millones-, la reticente oferta privada genuina obligó a la entidad que conduce Sandleris (y en ocasiones al resto de la banca pública en sustituto) a ponerse del lado oferente del mercado para suplementar las escasas liquidaciones. Así, vendió la semana pasada otros US$156 millones de las reservas -último dato oficial- para evitar movimientos del dólar.

El panorama no cambió esta semana: por el contrario, tendió a agudizarse. El promedio negociado de contado en plaza no llega a los US$330millones, con lo que se encuentra 23% debajo del promedio diario de US$427 millones de la semana pasada, que ya era bajo. Esto obligó a ventas oficiales durante las cuatro jornadas -en dos de ellas actuó el Banco Nación y en las otras dos el BCRA- y mantiene presión bajista sobre las reservas.

Las cuentas indican que entre soja, maíz y trigo los productores tienen aún sin comercializar mercadería por unos US$10.000 millones (algo más de US$8000 millones corresponden a la soja). "Analizamos la situación del mercado de granos y las liquidaciones. El ministro [Lacunza] tomó nota de que en los últimos dos días hubo mayor nivel de ventas por parte de los productores. Quedamos en volver a reunirnos en unos días para ver la evolución del mercado de granos y el ritmo de liquidaciones", dijo a LA NACION Gustavo Idígoras, presidente de Ciara-CEC.

Según los datos de Ciara-CEC, en agosto los exportadores liquidaron divisas por US$2.266.086.002, una suba de 0,53% con respecto a julio último y un 41,2% más respecto de igual mes de 2018. En lo que va del año el sector de la agroexportación liquidó divisas por un monto de 15.238.632.978 dólares. Para comparar, entre enero y agosto de 2018 se liquidaron US$15.874.268.741.