Cuál es la cotizacion del dólar hoy, 13 de octubre, banco por banco

La cotización del dólar de este 13 de octubre muestra una variación de 40 pesos entre los distintos bancos, ya que el ICBC cotiza la divisa estadounidense a $1485 sobre la oferta del Banco de Galicia que muestra en su pizarra un valor de $1445 pesos.

A mediados de abril de 2025, tras la aplicación de un nuevo régimen cambiario que liberó parcialmente la flotación del tipo de cambio, la cotización del dólar minorista comenzó a exhibir variaciones significativas entre las distintas entidades financieras. En este marco cambiario, el valor del dólar oficial minorista puede fluctuar dentro de una banda móvil establecida entre $1.000 y $1.400. Debido a esta flexibilidad y a que el valor de la divisa puede variar para cada entidad financiera, los ahorristas interesados en comprar dólares buscan comparar activamente las cotizaciones ofrecidas por los diferentes bancos para determinar cuál les resulta la mejor opción.

Las mejores y peores cotizaciones del dólar este 13 de octubre

El costo por dólar de cada entidad bancaria muestra tres cotizaciones que destacan por sobre el resto. El Banco de Galicia lo ofrece a $1395 para la compra y $1445 para la venta. El Banco Nación, que muestra en sus pizarras electrónicas $1400 y $1450, respectivamente. El podio virtual se completa con el Brubank con $1400 y $1450.

Si se invierte el sentido del ránking, se observa que la cotización más cara del mercado se muestra en el ICBC, que muestra un valor para la compra de $1395 y para la venta de $1485. Entre los precios más altos también se encuentra el Banco Ciudad con $1425 y $1485, seguido de Banco Patagonia con $1430 y $1480, respectivamente.

Un repaso de todas las cotizaciones permite determinar que este 13 de octubre el promedio del precio del dólar es de $1466 para la venta. Si se establece una comparación con la última jornada hábil, el valor de la moneda estadounidense se negocia hoy 1,10 por ciento arriba , ya que se lo negoció a $1400 para la compra y $1450 para la venta.

En los últimos cinco días hábiles, el dólar oficial se mantiene estable con una oscilación inferior al 1 por ciento.

La evolución del tipo de cambio también puede tomar como punto de partida al 14 de abril de 2025, cuando se oficializó la desregulación parcial del cepo . Desde entonces, el dólar oficial mantiene una tendencia a la suba, con un alza del 22,22 por ciento en relación con el precio que mostraba de $1110 para la compra y $1160 para la venta.

Cotización del dólar CCL o contado con Liqui

El dólar CCL, o contado con liquidación, se intercambia hoy a $1453,22, esta cotización muestra un salto del 1 por ciento en relación a la última jornada, cuando negociaba a $1438,69.

Cotización del dólar MEP o "Bolsa", hoy 13 de octubre

El dólar MEP, también conocido como "Bolsa", se negocia hoy a $1440,81, lo que reflejaría cierta estabilidad en la cotización con una oscilación inferior al 1 por ciento en relación al última día hábil, El valor del dólar "bolsa" se define en base a la cotización del bono AL30, el activo más popular para conseguir este tipo de cambio, al que se accede a través de la compraventa de activos financieros que cotizan en pesos y en dólares.

Cotización del dólar mayorista

El Banco Central cobra $1420 por cada dólar que negocia. Este precio se mantiene en línea con la última jornada, con un movimiento inferior al 1%.