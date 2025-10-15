Cuál es la cotizacion del dólar hoy, 15 de octubre, banco por banco

La cotización del dólar de este 15 de octubre muestra una variación de 20 pesos entre los distintos bancos, ya que el ICBC cotiza la divisa estadounidense a $1405 sobre la oferta del Banco de Galicia que muestra en su pizarra un valor de $1385 pesos.

A mediados de abril de 2025, tras la aplicación de un nuevo régimen cambiario que liberó parcialmente la flotación del tipo de cambio, la cotización del dólar minorista comenzó a exhibir variaciones significativas entre las distintas entidades financieras. En este marco cambiario, el valor del dólar oficial minorista puede fluctuar dentro de una banda móvil establecida entre $1.000 y $1.400. Debido a esta flexibilidad y a que el valor de la divisa puede variar para cada entidad financiera, los ahorristas interesados en comprar dólares buscan comparar activamente las cotizaciones ofrecidas por los diferentes bancos para determinar cuál les resulta la mejor opción.

Las mejores y peores cotizaciones del dólar este 15 de octubre

El costo por dólar de cada entidad bancaria muestra tres cotizaciones que destacan por sobre el resto. El Banco de Galicia lo ofrece a $1335 para la compra y $1385 para la venta. El Banco Piano, que muestra en sus pizarras electrónicas $1320 y $1385, respectivamente. El podio virtual se completa con el Banco Patagonia con $1335 y $1385.

Si se invierte el sentido del ránking, se observa que la cotización más cara del mercado se muestra en el ICBC, que muestra un valor para la compra de $1345 y para la venta de $1405. Entre los precios más altos también se encuentra el Banco Supervielle con $1361 y $1401, seguido de Banco Macro con $1330 y $1400, respectivamente.

Un repaso de todas las cotizaciones permite determinar que este 15 de octubre el promedio del precio del dólar es de $1394 para la venta. Si se establece una comparación con la última jornada hábil, el valor de la moneda estadounidense se negocia hoy 0,11 por ciento arriba , ya que se lo negoció a $1339,39 para la compra y $1392,41 para la venta.

En los últimos cinco días hábiles, el dólar oficial mantiene una tendencia a la baja del 4,40 por ciento, en relación con el valor que mostraba entonces de $1405 para la compra y $1455 para la venta.

La evolución del tipo de cambio también puede tomar como punto de partida al 14 de abril de 2025, cuando se oficializó la desregulación parcial del cepo . Desde entonces, el dólar oficial mantiene una tendencia a la suba, con un alza del 18,21 por ciento en relación con el precio que mostraba de $1110 para la compra y $1160 para la venta.

Cotización del dólar CCL o contado con Liqui

El dólar CCL, o contado con liquidación, se intercambia hoy a $1474,69, este valor muestra que la cotización está estable en relación a la última jornada.

Cotización del dólar MEP o "Bolsa", hoy 15 de octubre

El dólar MEP, también conocido como "Bolsa", se negocia hoy a $1446,07, lo que refleja un salto del 2,53 por ciento en relación al última día hábil, cuando cotizaba a $1409,92. El valor del dólar "bolsa" se define en base a la cotización del bono AL30, el activo más popular para conseguir este tipo de cambio, al que se accede a través de la compraventa de activos financieros que cotizan en pesos y en dólares.

Cotización del dólar mayorista

El Banco Central cobra $1359,83 por cada dólar que negocia. Este precio se mantiene en línea con la última jornada, con un movimiento inferior al 1%.