Dólar blue hoy: a cuánto cotiza el martes 9 de septiembre
La cotización de la moneda estadounidense ronda los $1355 para la compra y $1385 para la venta; este precio lo ubica -3 por ciento del valor oficial informado por el Banco Nación este 9 de septiembre de 2025
El dólar blue cotiza hoy, 9 de septiembre, a $1355 para la compra y $1385 para la venta. Este precio lo posiciona -3 por ciento abajo del valor oficial, que se negocia a $1382,25 y $1435,17, según lo informado por el Banco Nación. Este valor refleja que la moneda estadounidense se negocia en los mismos términos que la jornada anterior.
En los últimos cinco días hábiles, el dólar blue mantiene una tendencia alcista, con una suba del 1,09 por ciento en relación con el valor que mostraba al inicio de este período: $1328,90 para la compra y $1370 para la venta.
Al analizar el desempeño del dólar blue a lo largo del año, se puede observar que la cotización en el mercado paralelo ha subido un 11,85 por ciento, respecto de los primeros días del año cuando se ofrecía a $1230.
Cotización del dólar tarjeta, hoy 9 de septiembre
El dólar tarjeta cotiza a $1865,72 este martes 9 de septiembre. Este valor surge de computarle un adelanto de percepciones impositivas al dólar oficial, que hoy cotiza a $1382,25 para la compra (y $1435,17 para la venta).
El dólar tarjeta es el tipo de cambio que se utiliza para el pago de consumos con tarjeta de débito y crédito en el exterior, así como para la compra de pasajes y paquetes turísticos en moneda extranjera hacia destinos fuera de la Argentina, salvo que el comprador salde la compra con dólares atesorados con anterioridad.
Cotización del dólar CCL o contado con Liqui
El dólar CCL, o contado con liquidación, se intercambia hoy a $1438,75, este valor muestra que la cotización está estable en relación a la última jornada.
Cotización del dólar MEP o "Bolsa", hoy martes 9 de septiembre
El dólar MEP, también conocido como "Bolsa", se negocia hoy a $1433,71, lo que refleja un salto del 3,37 por ciento en relación al última día hábil, cuando cotizaba a $1386,17. El valor del dólar "bolsa" se define en base a la cotización del bono AL30, el activo más popular para conseguir este tipo de cambio, al que se accede a través de la compraventa de activos financieros que cotizan en pesos y en dólares.
