Dólar. Con más controles, el Banco Central compró US$650 millones en junio

La ampliación extrema del cepo dispuesta a fin de mayo, aunque flexibilizada en la segunda parte del mes , le permitió al Banco Central (BCRA) cerrar junio con un saldo positivo de unos US$650 millones por sus intervenciones en el mercado cambiario.

Se trata de una cifra cercana al monto promedio de $692 millones que lograba capturar del mercado durante este mes entre 2012 y 2015 , es decir, cuando también había cepo y restricciones para acceder al mercado, aunque no tan marcadas como las vigentes hoy.

Sin embargo, en esta ocasión reluce algo más, ya que la entidad venía de sacrificar US$1226 millones de sus reservas netas en intervenciones entre abril y mayo . Esto equivale a decir que apenas logró recuperar algo así como la mitad (53%) de lo perdido en ese bimestre, aunque le bastó para volver a tener un balance positivo en torno a los US$90 millones en lo que va del año por estas intervenciones.

Fue al cabo de un mes en el que mantuvo su errática política cambiaria con mínimas variaciones propiciando minidevaluaciones del peso del 0,1% diario, lo que lo hizo finalizar junio con una depreciación nominal del 2,8% (el tipo de cambio mayorista subió de $68,54 a $70,46) y sumar un avance del 17,64% en lo que va del año

Ese ritmo de actualización alcanzó para que la moneda local mantenga e incluso mejore marginalmente su competitividad: el índice de tipo de cambio real multilateral que venía de cerrar mayo en 114,7 avanzó hasta 115,5 aunque básicamente al mejorar 2 puntos en relación a China). Además, bastó para hacer del dólar oficial el ganador del mes entre sus pares, ya que en igual lapso el blue se mantuvo estable (cerró a $126) y sus variantes financieras -tanto el dólar MEP como el dólar contado con liquidación- se hundieron entre 6,6% (de $107,70 a $100,5) y 8,2% (de $113,40 a $104,10), respectivamente, al ser operaciones cada vez más restringidas.

Expectativas aún rebeldes

Pero todo esto, que implicó incluso reducir en más de 15 puntos la brecha en el mes, empero no alcanzó a aplacar las expectativas devaluatorias, como queda claro cuando se observa el sostenido aumento en la búsqueda de cobertura cambiaria.

Las posiciones abiertas en el mercado de dólar futuro más activo local crecieron del equivalente a US$3400 millones a los US$4410 millones en el Matba/Rofex. Es una cifra equivale al 11% de las reservas totales del BCRA, aunque se trata de una operatoria que no involucra divisas, ya que no hay entrega física de billetes dólares sino que trabaja sobre la base del diferencial de precios y se liquida en pesos.

Otra prueba de los temores al respecto es la alta adhesión que logran las emisiones privadas de deuda en pesos pero atadas a la variación del tipo de cambio. En junio 10 empresas adoptaron ese camino para financiarse, en algunos casos a tasa del 0%, emitiendo Obligaciones Negociables (ON) a vencer de 12 a 24 meses en adelante y lograron captar del mercado un equivalente a US$376 millones.

Las expectativas en este sentido resultan difíciles de manejar en un contexto de renegociación de deuda externa con final aún abierto y de pandemia. Pero eso no quita que hoy "el mercado de cambios funciona de manera, al menos, desprolija, como dejan ver la cantidad de normativas que se fueron imponiendo a lo largo de los últimos meses y que parece que seguirán apareciendo", advirtió hoy en un informe la consultora LCG que se suma a los que proponen ir hacia "un mercado formalmente desdoblado".

"No cualquier desdoblamiento, sino uno que garantice un dólar competitivo y estable a mediano plazo que compense el gap de productividad que el país no tiene con un dólar volátil de cuenta financiera y que aporte estabilidad real para las decisiones de mediano plazo y volatilidad de corto para no generar seguros de cambio", sostiene.