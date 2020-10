Dólar. El blue sube en el debut del nuevo cupo mensual y es récord nuevamente

Mientras tanto, los tipos de cambio financieros bajaban 0,5%. El MEP se vendía a $138,10 y el contado con liquidación (CCL), a $144,98 Fuente: Archivo

En el debut del nuevo cupo mensual "ultrarrestringido", en el que se calcula que solamente accederá un 25% de quienes compraban dólar oficial antes, el dólar blue subía $1 esta mañana y se ubicaba en $147, el mismo nivel récord al que llegó el 24 de septiembre pasado. Es, por el momento, el valor máximo del billete paralelo desde que se impuso este cepo. En algunas "cuevas", el billete paralelo alcanzaba los $150.

Mientras tanto, los tipos de cambio financieros bajaban 0,5%. El MEP se vendía a $138,10 y el contado con liquidación (CCL), a $144,98. Estas dos cotizaciones son la forma en la que muchas personas que quedaron excluidas del mercado único y libre de cambios (MULC) podrían acceder al dólar de manera libre y legal, aunque no sin costos y exposición a la volatilidad. Cabe recordar que el blue es un mercado ilegal.

El dólar oficial minorista cotizaba a $80,93, 30 centavos por arriba del valor de ayer, según el promedio diario que elabora el Banco Central. El valor final del dólar "ahorro" (con el 30% de impuesto PAIS y el 35% de retención a cuenta de Ganancias o Bienes Personales) era de $133,53.

El dólar oficial minorista cotizaba a $80,93, 30 centavos por arriba del valor de ayer, según el promedio diario que elabora el Banco Central Fuente: Archivo

Esta mañana, como cada primer día hábil del mes, se renovó el cupo mensual de US$200. Se estima que, con las nuevas restricciones, de unas 4 millones de personas que se hicieron de dólar oficial en agosto, solo quedaría un millón de "incluidas" en el MULC. Algunos home banking presentaron inconvenientes para ingresar, como suele suceder cada inicio de mes. Una de las entidades sorprendió a sus clientes con una "fila virtual" de algunos minutos para poder operar: explicaron que fue para prevenir el colapso de sus sistemas.

Las restricciones que dispuso el Central en sus sucesivas comunicaciones dejaron afuera a beneficiarios de planes o programas de Anses, cotitulares de cuentas bancarias, monotributistas que hayan recibido créditos a tasa cero y, como se conoció más recientemente, a empleados de empresas que hayan recibido ayuda estatal para pagar salarios (es decir, que fue aceptada en algunas de las versiones del ATP). Según las proyecciones, entonces, eso dejó afuera al 75% de las personas que accedieron al cupo en meses pasados.

Quienes pueden seguir comprando dólares, siempre y cuando no cumplan con alguna de las condiciones de exclusión, son, por ejemplo, los jubilados, los empleados públicos y funcionarios, los rentistas, los importadores (aunque con trabas), los empleados y desempleados que no hayan cobrado una parte del salario de parte del Estado, los empleadores que no hayan recibido créditos al 24% y los monotributistas que no hayan sido otorgados un crédito a tasa cero ni, claro está, ningún plan o beneficio social por parte de Anses.

