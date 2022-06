Dólar hoy: bonos y acciones argentinas operan en rojo, tras la fuerte decisión de la Fed

Malas noticias para los países emergentes, incluida la Argentina. Ayer por la tarde la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) subió las tasas de interés 75 pbs en un intento contener la inflación en ese país, que viene registrando cifras que no se observaban en los últimos 40 años. Si bien se trató de un movimiento que el mercado ya venía anticipando, hoy las bolsas del mundo respondieron con números en rojo.

Se trata de una noticia que fortalece al dólar frente al resto de las monedas y que repercute de forma negativa en los países emergentes, con mayor presión sobre los activos financieros. Con el aumento de tasas, los inversores empiezan a observar con buenos ojos los bonos del tesoro americano y migran sus carteras hacia los activos más seguros, sobre todo en un contexto de gran volatilidad en el mercado desde que empezó el año.

“Esta suba en la tasa de referencia sin dudas afecta también a las compañías que toman financiamiento en moneda extranjera, aunque en el plano local los vencimientos de corto plazo no son considerablemente amplios. Haciendo foco en la Argentina, esta noticia claramente no es positiva, considerando que es un driver más dentro de una coyuntura económica adversa”, remarcó Lucas Yatche, head of strategy and investments de Liebre Capital.

En ese contexto, los indicadores bursátiles operan en baja. En Estados Unidos, el índice tecnológico Nasdaq -uno de los sectores que más se ve más afectados por la decisión de la Fed- retrocede 4,01%, el S&P500 cae 3,03%, y el Dow Jones, un 2,33%. En la Argentina, el S&P Merval desciende 1,8%, hasta las 86.849 unidades.

“Para poner en perspectiva, movimientos como el último que tomó la Fed no se veían desde 1994. El mercado inicialmente tomó esta postura agresiva contra la inflación positivamente, devolviendo verdes en los índices principales norteamericanos. Pero hoy demuestran haber pecado de desmesurados”, indicaron desde Portfolio Personal de Inversiones (PPI).

Las acciones argentinas que cotizan en Nueva York, más conocidas dentro del mercado como ADR, bajan. Los mayores descensos son registrados por los papeles de Mercado Libre (-6,5%), Globant (-6,1%), Irsa (-5,2%) y Ternium (-5,1%).

La noticia también repercute sobre los bonos de deuda, que abren la jornada en terreno negativo. En el exterior, se hunden hasta un 2,9% (como el Bonar 2038, AL2030 y Global 2030). A nivel local, el rojo alcanza el 3% (Bonar 2030). Como consecuencia, el riesgo país avanza seis puntos y se posiciona en los 2115 puntos básicos (+0,3%).

Dólar, en baja

“Al dólar blue le cuesta convalidar valores porque hoy tiene más oferta que demanda”, es la razón que encuentran los analistas del mercado para explicar la baja del tipo de cambio paralelo. Hoy el billete verde informal retrocede por segunda rueda consecutiva y borra gran parte de la suba que registró los días previos.

El blue se vende a $216 Shutterstock

En las primeras horas del día, en la city porteña se ofrecía a $216, un peso menos que el día anterior (-0,93%). Con esta nueva baja, el tipo de cambio paralelo quedó a $8 de distancia de su máximo histórico, los $224, cifra que alcanzó el martes.

No sucede lo mismo con los tipos de cambio financieros, que si bien no registran subas en los últimos dos días, tampoco ceden de los valores máximos. Hoy el dólar MEP mediante la compra-venta de bonos AL30 cotiza a $230,75; el contado con liquidación (CCL), aparece en pantallas a $239,25.

“Con la crisis que vive el Gobierno en materia fiscal, la desconfianza de los inversores que han dado un paso al costado a la hora de financiar al Estado, la suba de tasas de retorno de los bonos en pesos y un escenario más inflacionario, muchos ahorristas comenzaron el viaje de regreso a la calidad, buscando dolarizar sus carteras, en un contexto local e internacional de alta incertidumbre”, indicó el analista financiero Salvador di Stefano.