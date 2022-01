Dólar hoy: el blue bajó, pero acciones y bonos se hundieron

A las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) todavía les falta para llegar a buen puerto y eso se ve reflejado en los activos argentinos. Luego de que el ministro de Economía, Martín Guzmán, admitiera las dificultades que está teniendo el Gobierno en lograr un acuerdo con el organismo multilateral, trabadas por la distintas visiones que tienen sobre el sendero fiscal que deberá llevar adelante la Argentina, los títulos soberanos de deuda no paran de caer.

Este lunes el riesgo país avanzó 18 unidades (+1%) y se posicionó en los 1819 puntos básicos. Esto se dio como consecuencia de la caída que registraron los bonos del último canje de deuda: en el exterior se hundieron hasta un 3% (Global 2046), mientras que a nivel local los números en rojo alcanzaron el 4,2% (GD46).

“Si bien la señal de mayor ortodoxia monetaria mediante la suba de tasas del central fue positiva, la postura de poca austeridad fiscal de Guzmán siguen generando dudas en el mercado. Nos encontramos en una marco de escasas reservas, importantes vencimientos de deuda de corto plazo, altos niveles de inflación y de brecha cambiaria, en un contexto donde los casos de Covid se incrementan y se vuelve a hablar de mayores restricciones. En este marco, los precios de mercado reflejan el miedo a un eventual incumplimiento con el FMI en los próximos meses. Recordemos que el ministro de Economía apunta a tener equilibrio primario recién en 2027, mientras que el organismo internacional exigiría llegar a ese nivel en 2024. Será muy difícil reducir el nivel inflacionario y encontrar un sendero macroeconómico sostenible sin cierta austeridad fiscal. Ya estamos en tiempo de descuento y no queda mucho espacio para seguir alargando las negociaciones”, sostuvo Lucas Yatche, head of strategy and investments de Liebre Capital.

En cuanto al mercado accionario, el S&P Merval se ubicó en las 83.537 unidades, un 1,1% abajo frente a la jornada previa. En el panel, Edenor cayó un 2,5%, Pampa Energía 2,4%, Central Puerto 2,2%, Bolsas y Mercados Argentinos 1,5%, YPF 1,5% y Loma Negra 1,5%.

El Merval arranca la semana sin fuerzas Archivo

Lo mismo se replicó con las acciones argentinas que cotizan en Nueva York (ADR), ya que operaron en terreno negativo. Los papeles de Ternium retrocedieron 3,9%, seguidos por los de Edenor (-3,5%), YPF (-3%), Mercado Libre (-2,9%) y Pampa Energía (-2,8%). De la mano contraria, Transportadora de Gas del Sur operó en alza, con un 3,9%.

Por otra parte, el comienzo de semana arrancó con una nueva baja del dólar blue. El tipo de cambio paralelo retrocedió dos pesos y se vendió en las cuevas la city porteña a $206. De esta forma, se alejó de su máximo nominal histórico ($209), récord que alcanzó dos semanas atrás.

Sin embargo, la brecha de diferencia con el dólar oficial minorista ($103,51) siguió posicionándose en torno del 100%. El dólar oficial minorista se ofreció en los principales bancos del país a un precio promedio de $108,96 y el dólar ahorro, a $179,78, según información del Banco Central (BCRA).

El dólar contado con liquidación (CCL) mediante bonos AL30 se comercializó a $213,97 (-0,1%); con GD30 a $212,58 (+0,9%) y a través de Cedears a $213,71 (+0,8%). En tanto, el dólar MEP con AL30 operó a $202,78 (-0,5%) y con GD30 subió hasta los $205,33 (+1,1%).