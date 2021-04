Dólar hoy: el blue siguió subiendo y se acerca al solidario

El dólar blue comenzó su carrera ascendente el lunes pasado y todavía no encuentra techo. Este miércoles, el paralelo saltó un peso y se vendió a $162, con un aumento acumulado de $20 en nueve días.

De esta forma, el blue se acerca a la cotización del “solidario”, que hoy tiene el precio más alto del mercado. El dólar ahorro, con el 30% de recargo por Impuesto PAIS y el 35% a cuenta del Impuesto a las Ganancias, se vende a $162,53.

Desde que la divisa tocó un máximo de $195 en octubre del año pasado, el blue comenzó a caer lentamente. A principios de este año se vendía a $169, aunque en los últimos meses se estancó alrededor de los $140 e incluso llegó a alcanzar un piso de $139 hace dos semanas.

Para los economistas, el escenario que se estaba dando en el mercado cambiario era irreal. Que el dólar blue sea más barato que el oficial “no era normal”, pero que la divisa continúe planchada cuando el país acumuló un 13% de inflación en el primer trimestre del año se convertía “en insostenible”.

Si a la ecuación se le suma una segunda ola de Covid-19 y nuevas restricciones, da como resultado que el blue trepe cerca de un 15%. “No hubo un motivo puntual, sino varios. Y si bien no sorprende la suba del dólar, llama la atención la fuerza con la cual lo hace. Si me decís que subía un peso o dos, como lo venía haciendo, era un recorrido normal. Pero esta disparada preocupa”, señaló el analista financiero Christian Buteler.

Hoy, con el valor de $162, se ensanchó la brecha entre el dólar blue y su valor en el mercado oficial. En el Banco Nación, el mayorista se ofreció a $93,44, con lo cual la diferencia entre ambos roza el 75%. Al cierre de la jornada cambiaria, el minorista se mantuvo estable en los $98,50.

En cuanto a las cotizaciones financieras, durante la rueda de hoy continuaron mostrando una tendencia alcista. El dólar MEP, o “Bolsa”, se vendió a $152,33, mientras que el dólar contado con liquidación (CCL o “Cable”) alcanzó los $155,41.

“El BCRA continúa aprovechando la estacionalidad de las liquidaciones para seguir comprando divisas, y así es que mientras tanto se extiende la estrategia de ¨anclar¨ al dólar mayorista. Sin embargo, la atención de los operadores se encuentra dirigida hacia los dólares financieros que - más allá de circunstanciales intervenciones - extienden su reacomodamiento alcista como respuesta a un proceso de más acelerada cobertura de los operadores en un clima de incertidumbre”, señaló el economista Gustavo Ber, titular de Estudio Ber.

Hoy acciones que cotizan en Wall Street y el S&P Merval operan en verde. Archivo

Acciones, riesgo país y bonos

El riesgo país hoy trepó cuatro puntos básicos y se posicionaba en los 1546 puntos. Desde que comenzó el año, el índice que elabora el banco JP Morgan acumuló una suba de 185 puntos básicos y de 438 si se toma como referencia la reestructuración de la deuda en septiembre.

En cuanto a los bonos emitidos en el canje de deuda, este lunes operaron en verde. En el exterior se registraron alzas de hasta un 0,9% (Bonar 2038), mientras que a nivel local presentaron incrementos de hasta un 2,2% (AE38).

Este miércoles el S&P Merval operó con un alza del 2,1% y se posicionó en las 49.984 unidades. Las mayores variaciones positivas las registraron Telecom Argentina (5,4%), Transportadora de Gas del Sur (4,4%) y Cablevisión Holding (3,9%). A contramano, Transportadora de Gas del Norte se hundió un 2,7%.

Respecto a las acciones argentinas que cotizan en Wall Street (ADR), hoy operaron mayormente con variaciones positivas. Los papeles de Corporación América crecieron 7,4%, seguidos por los de Telecom Argentina (6,1%) y Tenaris (4,8%). En sentido opuesto, Edenor presentó una merma del 1,8%, Globant del 1,6% y Ternium del 1,5%.

“Los ADRs vuelven a experimentar un selectivo repunte de la mano de renovadas apuestas tácticas por parte de fondos del exterior, aunque en esta oportunidad los bonos en dólares ya no logran acompañar. Dichos vaivenes en los activos financieros, al ritmo del ¨trading¨, resultan independientes al clima de incertidumbre que aún continúa prevaleciendo entre los inversores a raíz de las tensiones políticas, sanitarias y económicas. Ocurre que se esperan conocer las nuevas restricciones por la segunda ola, y sus implicancias económicas, a fin de poder estimar las necesidades de financiamiento adicionales y el riesgo de una mayor emisión”, cerró Ber.

LA NACION