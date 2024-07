Dólar hoy: el blue sube, marca un nuevo récord nominal y se acerca al valor tarjeta

Escuchar

El Banco Central (BCRA) anunció ayer por la tarde que el lunes 22 de julio reemplazará definitivamente los pases por las Letras Fiscales de Liquidez (Lefi), una estrategia que le permitirá subir la tasa de política monetaria y así controlar la brecha cambiaria. Pese a las noticias, las presiones sobre el mercado cambiario siguen presentes: tanto el blue como los dólares financieros cierran la semana corta al alza.

Este viernes, en las cuevas y arbolitos que operan en la City porteña, el dólar blue cotiza a $1490. Es una suba de $25 frente al cierre anterior (+1,7%) y acumula una escalada de $125 en la primera quincena de julio (+9,2%).

El valor actual es un nuevo récord nominal, aunque en términos reales sigue por debajo de otras crisis recientes. Por ejemplo, al ajustar por inflación los $1250 que tocó en enero, serían equivalentes a $2055 actuales, de acuerdo con un análisis de Portfolio Personal de Inversiones (PPI).

“Lo que más llama la atención de la aceleración que se vio esta semana, es que el Gobierno salió a hablar en voz del propio Ministerio de Economía de que no están dadas las condiciones para que siga subiendo el dólar. Incluso, dijeron que los financieros convergerían con el oficial, y que se mantendrá un crawling peg del 2% mensual por bastante tiempo más. Así y todo, los dólares suben. Creo que el mercado está viendo que hay cosas que no cierran, están pidiendo otras medidas, que se salga del cepo. Porque las restricciones cambiarias no recuperan reservas y el segundo semestre del año al Banco Central se le dificultó históricamente comprar dólares. No se ve la recuperación en V, ni la baja sostenida de la inflación, por más de que hoy el dato sea un poco mejor al esperado. Y tampoco tenés instrumentos para cubrirte en pesos”, enumeró el analista financiero Christian Buteler.

El dólar blue alcanza un nuevo récord nominal [e]MARTIN ZABALA - XinHua

Para el economista, hay un acontecimiento que marcó el comienzo de las tensiones cambiarias: la baja de tasas de interés al 40% nominal anual, a mediados de mayo. Desde febrero hasta ese momento, los dólares cotizaron prácticamente estables a $1040. Sin embargo, desde entonces, el blue no paró de tender al alza y actualmente acumula un salto de $445 (+42,5%). “Hoy los instrumentos en pesos tienen tasas negativas [por ejemplo, un plazo fijo paga 2,5% mensual]. No hay cobertura para el corto plazo”, completó.

De esta manera, la cotización paralela se acercó al precio del dólar tarjeta, que desde mediados de diciembre se destacó por ser la más alta del mercado cambiario. Este valor surge de sumarle al tipo de cambio oficial minorista ($940 en Banco Nación) un 30% de impuesto PAIS y 30% de Ganancias, lo que hoy da como resultado unos $1504. Es decir, actualmente existe una brecha de $24 frente al blue (+1,6%).

La tendencia al alza también se observa en los tipos de cambio financieros. El dólar MEP se vende a $1417,67, unos $13,7 más que ayer (+1%). El contado con liquidación (CCL) aparece en pantallas a $1423,91, un avance diario de $9,5 (+0,7%).