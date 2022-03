Dólar hoy: el blue vuelve a caer y el riesgo país supera los 1900 puntos

El efecto positivó que generó la llegada del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) al Congreso duró poco. Si bien el dólar blue continúa encaminado hacia la baja, en los primeros negocios del día el riesgo país superó la barrera de los 1900 puntos básicos y los títulos soberanos se hunden casi un 3%.

Hoy los bonos del último canje de deuda operan en terreno negativo, a pesar de que en la jornada previa habían logrado cortar la mala racha que presentan desde que arrancó el año. En el exterior los títulos descienden hasta un 2,9% (Bonar 2035) y a nivel local un 2,1% (Bonar 2030).

“El problema de los bonos sigue estando, a pesar de que haya acuerdo. Son impagables hasta que no podamos volver al mercado de crédito internacional. Obviamente arreglar con el Fondo es un pasito más para eso, pero todavía estamos muy lejos. Eso marcan los bonos. Entre que no pagan mucho cupón, más que hoy en día estamos alejado del mercado internacional que sí o sí lo necesitamos para rallear la deuda, tenés los precios que tenés. No se resuelve cómo se van a pagar y eso te lo marca el riesgo país”, consideró el analista financiero Christian Buteler.

Consecuencia de la caída de bonos, el riesgo país reaccionó hacia el alza. El índice elaborado por el JP Morgan avanza 60 unidades y se posiciona en los 1911 puntos básicos (+3,1%). Se trata del valor más alto desde finales de enero, antes de que el Gobierno anunciara el principio de acuerdo con el organismo multilateral.

“El Gobierno llegó a un acuerdo con el staff del FMI y ahora deberá aprobarlo en el Congreso. La gran incógnita estará en la Cámara de Diputados, donde el resultado estará determinado por dos factores. Por un lado, el resultado dependerá del grado de unidad del oficialismo, ya que la renuncia del Diputado Máximo Kirchner a la presidencia del bloque oficialista en Diputados amenazó con restar unos 33 de los 118 votos del Frente de Todos. Por otro lado, será clave ver que hacen Juntos por el Cambio y el resto de los bloques en términos de participación y votos”, observó Facimex Valores.

El S&P Merval opera en las 90.267 unidades, un 1,4%. La caída es encabezada por el BBVA (-5,9%), Central Puerto (-4,3%), el Banco Macro (-4,1%) y el Grupo Financiero Galicia (-4%). De la mano contraria, solo Cresud se destaca con una suba del 7%.

Las bolsas del mundo caen

La caída de la bolsa porteña se da en sintonía con la que presentan el resto de los mercados del mundo, consecuencia de la tensión que crece entorno a la guerra de Rusia y Ucrania. La bolsa de Milán baja 5,40%, la de París 4,22%, el índice Euro Stoxx 50 un 4,16%, la de Madrid 2,98% y la de Londres 2,69%.

“En las últimas semanas, el conflicto en Ucrania se ha convertido en el driver principal de corto plazo para los mercados financieros, con revalorizaciones en distintos activos a partir de la invasión por parte de la Rusia de Vladimir Putin. Aunque los mercados de acciones europeos y, puntualmente los de Rusia y Ucrania fueron los más afectados, las acciones en el S&P 500 registraron un 4,7% de caída en el último mes, esto en estrecha relación con la irrupción del conflicto bélico”, remarcó la sociedad de bolsa Criteria.

En ese sentido, hoy los principales índices de Estados Unidos también caen. El S&P 500, que nuclea las 500 compañías más importantes, retrocede 1,57%; el índice industrial Dow Jones un 1,42% y el tecnológico Nasdaq 1,82%.

Lo mismo se replica con las acciones argentinas que cotizan en Nueva York (ADRs). Los papeles del Banco Francés se hunden 5%, Banco Macro 4%, Despegar 3,8%, Globant 3,5%, Tenaris 3,3%, Central Puerto 3,1% y Grupo Financiero Galicia 3,1%.

Dólar hoy

Por tercera rueda consecutiva, el dólar blue retrocede. Hoy cae tres pesos y se vende a $201, el valor más bajo desde el 22 de diciembre pasado. Tras haber retrocedido $5 el miércoles y otros $2 ayer, el tipo de cambio paralelo acumula una caída de $10.

Los dólares financieros no registran grandes variaciones. El dólar MEP con títulos AL30 se vende a $197,28 (+0,1%) y con títulos GD30 a $196,60 (-0,1%). El dólar contado con liquidación (CCL) con AL30 aparece en pantallas a $200,77 (+0,2%) y con GD30 a $200,07 (-0,4%).

El dólar oficial mayorista se ofrece a $108,17 (+0,1%), por lo que la brecha con el blue desciende a un 85%. El dólar oficial minorista se comercializa en los principales bancos del país a $113,69, según información del Banco Central (BCRA). El dólar ahorro, que tiene un recargo del 30% de impuesto PAIS y otro 35% de Ganancias, alcanza los $187,58.