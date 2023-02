Dólar hoy: el blue vuelve a subir y acumula $10 en tres días

escuchar

En los últimos tres días, el dólar blue acumuló un avance de $10. Tras haber dado un respiro a lo largo de la semana anterior, desde el martes el tipo de cambio paralelo retomó la tendencia al alza. Influyeron algunas presiones habituales de la macroeconomía argentina, como la inflación arriba del 5% mensual, una demanda que se acrecienta en febrero y la emisión monetaria. Pero también entró en juego un nuevo factor: el recalentamiento de la escena política, en un año de elecciones presidenciales.

Hoy, el dólar blue se vende a $383 en la informalidad de las cuevas porteñas, $2 más que la rueda anterior (+0,5%). Se trata de la tercera rueda consecutiva en alza, acumulando una suba total de $10 desde el martes (+2,6%). Aunque, por la fuerte caída del lunes, el saldo semanal es de +$5.

En otras puntas del país, las cotizaciones varían. Los valores más altos se encuentra en Tierra del Fuego y Santa Cruz, donde el tipo de cambio paralelo se negocia a $389. En cambio, en las ciudades de Córdoba, Salta, Santa Fe y provincia de Buenos Aires alcanza los $387, según el sitio Infodolar.

Por otra parte, las cotizaciones financieras abren la jornada con algunas subas. El dólar MEP aparece en pantallas a $357,25, unos $2 más que ayer (+0,7%). El dólar contado con liquidación (CCL) se ofrece en el mercado de capitales a $368,12, también un avance diario de $2 (+0,5%).

Sin embargo, esta tendencia alcista suele revertirse al final del día, cuando el Gobierno interviene en el mercado de bonos (los activos que se operan para hacerse de los dólares financieros). Según estimaciones de Portfolio Personal de Inversiones (PPI), entre el martes y el miércoles el Gobierno destinó montos cercanos a los US$21 millones diarios para la recompra de deuda. Es una cifra lejana a los US$200 millones que había anunciado el martes al mediodía el secretario de Finanzas, Eduardo Setti.

El dólar blue se vende a $383

“En nuestra opinión, la sospecha de que finalmente no se llevó a cabo semejante operación volvió a generar inestabilidad en la deuda soberana. Aunque es importante destacar que el contexto internacional no ayuda a los emergentes, ya que creció la posibilidad de que la Fed (Reserva Federal de Estados Unidos) extienda su política de suba de tasas de interés más tiempo del previsto debido al robusto dato de empleo estadounidense”, completaron desde la sociedad de Bolsa.

Pero hoy la caída del dólar a nivel internacional favorece al resto de los activos y logran presentar algunos rebotes. En ese contexto, los bonos globales del último canje de deuda operan en terreno positivo. En el exterior, registran subas de entre 0,59% (GD29D) y 0,88% (GD35D). El riesgo país se ubica en los 1919 puntos básicos (+0,4%).

“La caída del dólar favorece el rebote de los activos financieros. Entendemos que la moneda estadounidense es la variable financiera de mayor peso propio. La continuidad del rebote o el inicio de una pata bajista luce condicionado por el comportamiento de esta, y hoy no encontramos indicios claros de que el rebote haya terminado. No obstante lo cual entendemos que la tensión entre retorno y riesgo potenciales no es favorable”, señalaron desde Delphos Investment.

El S&P Merval opera estable en las 250.308 (+0,1%). Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street (ADR) registran variaciones mixtas. Por un lado, trepan los papeles de Globant (+2,1%), Central Puerto (+2%) y el Banco Supervielle (+1,9%). Por el otro, Edenor se hunde un 2,1%, seguido por Pampa Energía (-1,8%) e YPF (-1,8%).

