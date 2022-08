Dólar hoy: el blue vuelve a subir y el ‘contado con liqui’ supera los $300

Hoy el dólar contado con liquidación (CCL) vuelve a saltar $9 y supera los $300, barrera que había dejado atrás a finales de julio, debido a un mayor flujo en la salida de dólares de inversores extranjeros. Mientras que el mercado espera por la llegada de más anuncios por parte del ministro de Economía, Sergio Massa, sobre todo con el foco puesto en acumular reservas y el déficit fiscal, el dolar blue avanza vuelve a subir y las acciones argentinas operan en terreno negativo.

En el cierre de la semana, el tipo de cambio paralelo se vende en la informalidad a $294 en el microcentro porteño, un peso más que el cierre previo (+0,3%). En otros puntos del país el valor es superior: en Tierra del Fuego y Santa Cruz se ofrece a $299; en el interior de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Salta y Santa Fe, a $297.

La misma tendencia se replica en los tipos de cambio financieros, que suben por tercera rueda consecutiva. El dólar MEP, que permite a los argentinos dolarizarse mediante la compra-venta de bonos, se vende a $294,67. Es un avance diario de $7,50 (+2,6%).

El dólar contado con liquidación, instrumento que se utiliza para girar las divisas a una cuenta bancaria fuera de la Argentina, salta $9 y se ubica en los 302,87 (+3%). Ayer había registrado un movimiento similar, lo que hizo que esta cotización supere la barrera de los $300, cifra que no tocaba desde que Sergio Massa asumió como ministro de Economía, Producción y Agricultura.

“¿Cuál es el driver detrás de esta suba? Desde el lado de los flujos, se notó inversores saliendo del TO26 que podrían haber empujado el CCL. En paralelo, hoy vence el plazo para la readecuación a la tenencia de Cedears en manos de Personas Jurídicas (desde el 19/08 no pueden exceder los US$100.000), por lo que la venta de este instrumento (que, por arbitraje, hundía el CCL) podría haber comenzado a desaparecer en los últimos días. Desde el lado de las perspectivas macro, podría estarse priceando que el nuevo ministro va dilapidando tiempo preciado sin anunciar medidas concretas”, enumeraron desde Portfolio Personal de Inversiones.

Según la firma, hoy el dólar contado con liquidación se encuentra “relativamente barato”. Esta conclusión sale de comprar la evolución de los agregados monetarios (M3 Privado) frente al ‘contado con liqui’ desde que asumió Alberto Fernández, ya que el tipo de cambio “de convergencia” de estas dos variables se encuentra en los $311.

“Incluso en una situación de control, no sería descabellado verlo en esos valores. Massa tiene en su control que esto no se vaya de cauce como le ocurrió a Batakis (el CCL excedió largamente la evolución del M3 Privado) al contar con el poder político para dar las señales fiscales necesarias. De nadie más que de él mismo depende que su luna de miel se prolongue”, completaron.

En el mismo sentido apuntó Lucas Yatche, head of strategy and investments de Liebre Capital, quien hizo hincapié que para que la tendencia a la calma se mantenga de forma sostenida el mercado espera señales fiscales “contundentes” y acumulación de reservas. “Las dudas sobre estos últimos puntos no son menores”, advirtió.

Brecha cambiaria en los últimos diez años, según gráfico de PPI

El tipo de cambio mayorista, valor de referencia en el comercio exterior y que el Banco Central mueve a cuentagotas, aparece en pantallas a $136,04. Al contrastar con el dólar blue, la brecha entre ambos es de un 116%; frente al CCL, hoy la cotización más alta del mercado, es del 122%.

“Apenas tres semanas y ya se empieza a desinflar la expectativa de que el nuevo ministro de economía pueda obtener resultados favorables en su gestión. El mal dato de inflación de julio y las mediciones de agosto presagian que muchos avances en materia anti inflacionaria no habrá en el corto plazo. La demora en la obtención de divisas es el otro frente donde no se efectivizaron anuncios concretos más allá de la medida para retener dentro de las reservas brutas el prefinanciamiento de exportaciones”, agregaron desde la consultora económica LCG.

Por otra parte, hoy el riesgo país avanza 8 unidades y se ubica en los 2454 puntos básicos (+0,3%). Este movimiento se explica por las bajas que presentan los bonos del último canje de deuda: en el exterior descienden hasta 2,2% (Global 2046).

“Afectados también por este clima de impaciencia, los bonos soberanos vuelven a caer borrando parte de la ganancia que acumulaban desde la semana pasada. En estos momentos la cotización promedio de los soberanos se ubica en US$24, perdiendo atractivo en la dinámica diaria del mercado más allá de descontar los peores escenarios de reestructuración”, indicaron desde Cohen Investment.

El S&P Merval se ubica en las 130.208 unidades, una caída del 1%. En la bolsa de Nueva York, las acciones argentinas que operan allá tienden a la baja: los papeles de Mercado Libre se hunden un 7,4%, seguidos por los de Despegar (-6,4%), Pampa Energía (-4,4%) e YPF (-4,3%).