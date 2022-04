Dólar hoy: el CCL bajó de los $190 y el riesgo país desciende

Con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobado, la Argentina vive un nuevo “veranito cambiario”. Desde hace semanas, los dólares libres vienen transitando un recorrido descendente, y se alejan de las máximas cotizaciones históricas que alcanzaron a finales de enero pasado.

Hoy el dólar blue se vende en las cuevas y arbolitos de la city porteña a $200, mismo valor que en la jornada previa. No obstante, durante los primeros negocios del día estuvo operándose por debajo de $200 por primera vez en el año, aunque volvió a subir pasadas las 15 horas.

En tanto, el dólar contado con liquidación (CCL) mediante la compra-venta de bonos AL30 aparece en pantallas a $189,31, un peso menos que ayer (-0,5%). El dólar MEP se mantiene estable en los $190,59 (+0,1%).

“Las condiciones monetarias y financieras favorecerían la continuidad de la calma cambiaria en mercados alternativos (financieros e informal), pero las cotizaciones actuales serían un piso. El mayor riesgo es un shock de expectativas, principalmente por incumplimiento con el FMI”, explicaron desde la consultora Equilibra.

El dólar oficial mayorista se ofrece a $111,12, 11 centavos más que la jornada previa (+0,1%). Durante marzo, el Banco Central (BCRA) aumentó el ritmo de devaluación del peso de 2,31% al 3,31%. Sin embargo, teniendo en cuenta que en febrero la inflación fue del 4,7% y que en Estados Unidos registran una suba de precios del 7,9% interanual, los economistas ponen bajo la lupa los movimientos del Gobierno.

“Es difícil entender la estrategia del Banco Central para contener el tipo de cambio real y no perder competitividad, en un contexto donde el descongelamiento de tarifas y el incremento de los precios internacionales apuntan a que el shock inflacionario no corresponda a un evento transitorio. Es sumamente importante remarcar que los factores externos generan mayores dificultades a emergentes en términos inflacionarios”, consideró Lucas Yatche, head of strategy and investments de Liebre Capital.

El dólar oficial minorista se vende en los principales bancos del país a un precio promedio de $116,57. El dólar ahorro, que tiene un recargo del 30% por el impuesto PAIS y del 35% a cuenta de Ganancias, alcanza los $192,34. Esta última cotización es más alta que los dólares financieros.

Riesgo país, bonos y acciones

Hoy el riesgo país retrocede 23 unidades y se posiciona en los 1713 puntos básicos. De esta forma, el índice elaborado por el JP Morgan se aleja aún más del máximo valor registrado post-canje 2020, los 1975 puntos un mes atrás.

Los bonos del último canje de deuda operan con tendencia mixta. En el exterior, los títulos de deuda soberana avanzan 0,3% (Bonar 2039 y 2029) y caen 0,8% (Bonar 2041). A nivel local trepan 2,1% (Global 2046) y bajan 1% (Global 2035).

Por otra parte, el S&P Merval se ubica en las 91.485 unidades, una suba del 0,6% frente el cierre previo. El panel es liderado por Transportadora de Gas del Sur (+3,6%), Transportadora de Gas del Norte (+1,9%), el Banco Macro (+1,4%) y Grupo Financiero Galicia (+1,3%).

Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street (ADR) operan, en su mayoría, en terreno positivo. Los papeles de Transportadora de Gas del Sur escalan 3,4%, seguidos por los de Mercado Libre (+2,7%), Grupo Financiero Galicia (+2,6%), Pampa Energía (+2,2%) y el Banco Supervielle (+2%).

“Una vez más resultan los ADRs los que vienen mostrando una mayor correlación respecto al clima externo, y así es que aprovechan el fuerte repunte reciente del norte, a diferencia de los bonos que se suman de manera intermitente y con una menor decisión”, indicó Gustavo Ber, titular de Estudio Ber.