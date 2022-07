Dólar hoy: el blue sube y el contado con liquidación salta $12

A pesar de que el jueves pasado el Banco Central (BCRA) endureció el cepo cambiario mediante Cedears para frenar la suba del dólar contado con liquidación (CCL), el efecto duró poco. Hoy este tipo de cambio financiero protagoniza la jornada, ya que avanza más de $12 en las primeras operaciones del día. El dólar blue también sube.

En la tercera rueda de la semana, el dólar contado con liqui o “Cable” aparece en pantallas a $340,36, un salto de $12,22 frente a la jornada previa (+3,7%). Esta herramienta permite liquidar los dólares en una cuenta bancaria fuera de la Argentina, de forma legal, razón por la que suele posicionarse unos pesos más arriba que el resto de las cotizaciones libres. Hoy alcanza un nuevo máximo nominal histórico y, en lo que va de julio, ya acumula una escalada de $88 (+33,6%).

“A la hora de evaluar cualquier nueva restricción, conviene volver al manual de microeconomía y repasar que, si el Gobierno fija un precio por debajo del precio de mercado, habrá un exceso de demanda y un faltante de oferta. Y, ante mayores controles, mayor será la diferencia entre el precio ‘oficial’ y el precio ‘no oficial’. ¿Qué queremos decir con esto? Quizás de cortísimo plazo el efecto iba a ser que el CCL baje, pero es simplemente un efecto de una única vez. La brecha cambiaria representa la falta de confianza del mercado con el peso y, a esta altura, la única forma de reducirla es a través de señales fiscales que lucen improbables”, explicaron desde Portfolio Personal de Inversiones (PPI).

En cuanto al dólar MEP, herramienta que permite a los argentinos dolarizarse de formal legal y sin cepo, mediante la compra-venta de bonos, se mantiene neutro en los $322,81 (+0,1%). Sin embargo, al observar el recorrido completo del mes, registra un salto de $74,8 (+30,1%).

Pasadas las 13:00 horas, los arbolitos de la calle Florida ofrecen el dólar blue a $324, $2 más que ayer (+0,6%). Aunque en la semana el tipo de cambio paralelo registra un retroceso de $14 (-4,3%), luego del fuerte descenso que registró durante la rueda del lunes, en lo que va de julio continúa $85 arriba (+35,5%).

Casa de cambio y movimiento en la Citi porteña, Buenos Aires 4/7/2022 PATRICIO PIDAL/AFV

En la otra punta del mercado cambiario se encuentra el tipo de cambio oficial mayorista, que se comercializa a $130,87 (+0,2%). Al contrastar este valor con el blue, la brecha es de un 146%; frente al dólar contado con liquidación, hoy la cotización más alta que aparece en pantallas, roza el 160%. Son niveles históricamente altos.

“Con fuerte aceleración en la inflación y un tipo de cambio oficial que sigue avanzando a un ritmo inferior (tasa efectiva anual en torno al 80%) el tipo de cambio real se atrasa y las reservas netas cercanas a los US$2600 millones no logran recuperar. Por su parte, los inversores siguen buscando cobertura en activos dólar linked y en el mercado de futuros de rofex asumiendo la brecha en niveles superiores al 130%”, señaló Lucas Yatche, head of strategy and investments de Liebre Capital.

En el Banco Nación, el dólar oficial minorista se ofrece a $137,25. Para aquellos argentinos que pueden acceder hasta los U$200 a través del homebanking, a ese valor le tienen que sumar un 30% de impuesto PAIS y otro 35% a cuenta de Ganancias, lo que resulta en un dólar “ahorro” de $226,46. En cambio, para quienes viajen fuera del país y utilizan la tarjeta, tienen que agregarle un 30% de PAIS y un 45% de Ganancias: da como resultado un dólar “turista” a $240,18.

Riesgo país

Mientras que los inversores globales siguen de cerca la decisión que dará a conocer la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) esta tarde con respecto a la suba de las tasas de interés, que el mercado espera que se incrementen en -al menos- 75 puntos, el riesgo país retrocede por segunda jornada consecutiva.

Hoy el índice elaborado por el JP Morgan cede 72 unidades y se posiciona en los 2831 puntos básicos (-2,5%), regresando a los valores que registraba una semana atrás. Esto se debe a que los títulos de deuda soberana transitan la rueda teñidos de verde: en el exterior presentan alzas de hasta un 4,2% (Global 2030).

“Además de la decisión de las tasas, los inversores estarán atentos a cualquier información adicional en el statement de la Fed que pueda brindar algo más de color a los movimientos en las variables clave que mira la autoridad monetaria para definir su política monetaria hacia adelante, en un contexto en que los temores recesivos van en aumento”, sumaron desde el Grupo SBS.

El S&P Merval opera en las 119.804 unidades (-0,2%). En la bolsa de Nueva York, las acciones argentinas (ADR) cotizan con variaciones mixtas. Por un lado, suben los papeles de los Despegar (+4,8%), Mercado Libre (+4,5%) y Globant (+3,7%); por el otro, merman Edenor (-3,2%), el Banco Supervielle (-1,7%) y el Banco Francés (-1,3%).