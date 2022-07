Dólar hoy: el riesgo país supera los 2600 puntos

Con la creciente incertidumbre sobre el rumbo que tomará la economía en los próximos meses, el riesgo argentino se dispara por segunda rueda consecutiva y alcanza el valor más alto desde que el Gobierno reestructuró la deuda con privados, en septiembre de 2020.

Hoy el índice elaborado por el JP Morgan avanza 80 unidades y se posiciona en los 2654 puntos básicos (+3,1%). Al observar el recorrido completo del año, en total acumula una escalada de 957 puntos (+56,4%).

“Nos encontramos en una crisis de expectativas, claramente la incertidumbre no cede y el mercado busca cobertura en meses donde se espera una volatilidad creciente. En este marco, la demanda de dinero continúa la tendencia bajista y la presión en la inflación y tipos de cambio no cede. Hoy en día el mercado no cree que la flamante ministra de un volantazo en el rumbo económico y se descuenta un mayor riesgo de incumplimiento en las metas con el FMI. Está claro que si bien a esta altura las metas funcionan como un ancla y parecerían tener cierta flexibilidad, alejarse más del cumplimiento de las mismas, debilita a los activos financieros”, remarcó Lucas Yatche, head of strategy and investments de Liebre Capital.

El dólar se acomoda a la baja

Hoy los dólares libres ajustan hacia la baja, por segunda rueda consecutiva. El movimiento descendente se da luego de que los tipos de cambio sin regulación pegaran un fuerte salto durante el lunes -de entre $21 (blue) y $29 (Cable)-, como respuesta a la incertidumbre que generó el cambio de figuras en el Ministerio de Economía.

En las primeras horas del día, los arbolitos de la city porteña venden el dólar blue a $250, $2 menos que la jornada previa (-0,8%). Si bien la cotización dista de los $280 que llegó a registrar durante la apertura del lunes, aún así registra un avance de $11 frente al cierre del viernes pasado (+4,6%).

Lo mismo se replica en los tipos de cambio financiero. El dólar MEP se ofrece a $261,73, una caída diaria de $1,20 (-0,5%). El dólar contado con liquidación (CCL) aparece en pantallas a $166,33, casi $8 menos que ayer (-2,9%).

Noticia en desarrollo.